Ошибки при выращивании томатов

Часто бывает так, что мы заботимся о возделывании своих растений, в частности, наших любимых овощей, а они отстают в росте, развитии, выглядят чахлыми, невзрачными, слабо вегетируют и урожай от них – никакой. Что происходит с этими растениями, чего им не хватает? И с чего начинаются такие изменения?

Что нужно учесть при выращивании помидоров

Когда растение плохо растет, сбрсывает плоды или вообще не дает урожай, стоит задуматься о возможных ошибках при выращивании томатов

Вот распространенная у овощеводов пасленовая культура – томат.

Выясняется, что один из признаков азотного голодания у томатов – задержка роста, сопровождающаяся потерей нормальной зеленой окраски. Изменения начинаются с молодых листьев на верхушке растения. Листья мельчают, утончаются, окраска жилок из желтовато­зеленой постепенно переходит в темно­красную, особенно на нижней стороне. Стебли становятся твердыми и волокнистыми, могут приобрести такую же окраску, как и у листьев – темно­красную. Цветочные почки желтеют и отмирают. Понятно – растение теряет способность давать плоды. А если таковые и образуются, то бывают мелкими и деревянистыми.

Допускает ли овощевод-любитель азотное голодание у томатов? Да сколько угодно, только он этого не замечает и ищет другие причины. А мы уже знаем, что недостаток одного питательного вещества для растения, нельзя заменить другим. Это мы об азотных удобрениях.

А вот микроэлемент калий. Практикой установлено, что калий выносится из почвы в значительно больших количествах, чем другие элементы. При отсутствии его в почве в достаточном объеме (в усвояемой форме) развиваются слабые растения с повышенной восприимчивостью к вредителям и болезням. При нехватке калия томаты растут медленно. Недостаток калия в почве можно определить по изменениям окраски всех вегетативных органов растений. На это указывают также пятна, появляющиеся в результате распада тканей. Молодые листья становятся мелкоморщинистыми, более старые приобретают вначале пепельно-серый оттенок, затем края их становятся желтовато­зелеными (вот это более заметно как у томатов, так и у многих других пасленовых). Изменение окраски начинается с краев листовой пластинки и распространяется к центру, появляется бронзовый оттенок ткани, а позднее светлые пятна между более крупными жилками. Пораженные части листьев приобретают ярко­оранжевую окраску и нередко делаются ломкими. И самым ущербным для огородника является то, что недостаток калия отрицательно влияет на форму, консистенцию и качество плодов. Не зная этого, мы зачастую виним сорт помидоров, который приобрели.

Необходимо отметить и то, что часто томату не хватает фосфора. Причин, к сожалению, много, назовем хотя бы одну – фосфорные удобрения растворяются плохо. Второе – фосфора вообще мало в компонентах, которые мы вносим в почву. Фосфорное голодание проявляется в замедленном росте и развитии растений, плоды получаются мелкими, с плохо наполненными семенами. Томаты особенно чувствительны к недостатку фосфора при созревании плодов и семян. У томатов основной признак фосфорного голодания – багровые вкрапления на нижней поверхности листьев (куда мы не заглядываем, а значит, и не замечаем). Вначале на листе появляются пятна, затем меняется окраска всей листовой пластинки, жилки становятся фиолетово­красными.

При недостатке кальция у томата верхние листья желтеют (верный признак), а нижние листья сохраняют зеленую окраску. Очень характерный признак, так как при нехватке азота, фосфора и калия тоже изменяется окраска, но начиная с нижних листьев, тогда как верхняя часть стебля и верхние листья сохраняют зеленый цвет.

На засоленных, выщелочных и других почвах, подвергшихся известкованию, а также при избытке в почве усвояемого азота, отмечается нехватка микроэлемента бора, и в этом случае дефицит бора усиливается. Все это происходит в засушливые годы. Первым признаком борного голодания у томата является почернение точки роста стебля. Растение кажется сильно кустистым оттого, что появляются новые листья ниже точки роста стебля. На плодах образуются участки потемневшей или высохшей ткани.

Дефицит магния вызывает хлороз растения, который в первую очередь развивается на нижних листьях. Они закручиваются книзу, становятся ломкими. Жилки еще сохраняют зеленую окраску, даже темно­зеленую, но участки листовой пластины между ними желтеют. Эти признаки обычно появляются на старых листьях хорошо развитых растений.

Недостаток молибдена на томатах проявляется в виде пожелтения и закручивания только первой и второй пары настоящих листьев. Вновь образующиеся листья становятся хлоротичными и затем закручиваются.

Марганец – марганцевый голод у томатов, в основном, проявляется в виде некрозов, хлорозов (только на карбонатных или на песчаных почвах, так как этот элемент сильно вымывается). На листьях развивается некроз: сначала становятся заметными мелкие темные точки на желтых, удаленных от жилок участках листовой пластины, они постепенно увеличиваются, ткани этих участков отмирают.

Недостаток железа проявляется на щелочных почвах, вызывая сильный некроз. У растений в верхней части появляются желтые листья. Первым поражается верхушечный побег.

Дефицит меди наблюдается только на темных почвах, а также на торфяниках и на заболоченных участках (Северо­Запад). Листья теряют крепость, становятся хлоротичными, как бы побелевшими, скручиваются, цветки не образуются. Хлороза можно избежать, если опрыскать листья слабым раствором медьсодержащих препаратов.

Если вы обнаружили, что растения страдают от недостатка того или иного элемента, их надо подкормить и своевременно, без затяжек по срокам.

Удобрения можно вносить в сухом или жидком виде в почву. В жидком виде предпочтительнее во всех отношениях. Тут есть вариант – внекорневая подкормка – опрыскивание раствором питательных веществ, которые гораздо быстрее усваиваются, чем через корневую подкормку растения. При вненекорневых подкормках надо соблюдать осторожность: концентрация раствора не должна превышать 0,4 % (4-5 г препарата на 1 л воды). Более высокие концентрации могут вызвать ожоги листьев и ствола. Также нельзя опрыскивать растения и во время дождя с тем, чтобы раствор не смывался с поверхности, а впитывался. Этот способ лучше всего использовать при экстренной помощи растению, а также при недостатке микроэлементов.

При азотном голодании растений лучше всего применять аммиачную селитру, мочевину, сульфат аммония, препараты в гранулированной или мелкокристаллической форме, легко растворимые в воде. Их лучше применять и для корневых подкормок в жидком виде (50-100 г на 10 м2). Фосфор вносим в почву в рядки в виде одинарного (100-200 г на 10 м2) или двойного суперфосфата (50-100 г). Мы, огородники-любители, гораздо чаще в качестве калийного удобрения и раскислителя почвы вносим древесную или растительную золу в виде смеси (0,5 л банки золы на 10-литровое ведро перепревшего компоста). Кроме основных видов удобрений, можно использовать аммофос (содержит азот и фосфор в соотношении 2:1), нитрофоску (азот, фосфор, калий в соотношении 1:1:1) и другие виды сложных удобрений.

Из микроэлементов на наших почвах чаще всего ощущается недостаток бора. Лучше всего его восполнить, проведя опрыскивание борной кислотой (1 г на 10 м2). Молибден вносим в виде молибденово­кислого аммония (1,0-1,5 г на 100 м2). Недостаток меди обычно ощущаем на осушенных торфяниках или на песчаных почвах. В этом случае вносим медный купорос или серно­кислую медь (20-25 г на 10 м2), лучше в виде водного раствора.

Дефицит цинка можно ликвидировать, внеся сульфат цинка (2-4 г на 10 м2) или опрыскать 0,5-%-м раствором серно­кислого цинка.

При недостатке железа растения следует опрыскать 0,25-%-м раствором серно­кислого железа. При недостатке марганца опрыскивают 0,25-%-м раствором серно­кислого марганца или марганцово¬кислого калия. Нормы внесения зависят от степени выраженности недостатка того или иного элемента.





Источник: gazetasadovod.ru

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