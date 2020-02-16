|
Органика на огороде: растениям только на пользу
|По инф. gazetasadovod.ru
|16 Февраля 2020 г.
|
Какие огородные культуры особенно хорошо отзываются на подкормку навозом?
Органические подкормки хороши для всех растений
На внесение навоза положительно реагируют все растения. Но если количество этого удобрения ограничено, то его надо вносить под культуры, наиболее отзывчивые на такую подкормку – картофель, огурцы, капусту, помидоры. Лук, морковь, свекла, горох, зеленные овощи лучше удаются на второй год после внесения в почву навоза. Все плодово-ягодные культуры хорошо реагируют на систематическое внесение этого удобрения.
Можно использовать и конский навоз. Его можно вносить в теплицы под помидоры и огурцы. Навоз кладут в подготовленные лунки, в каждую по 1/4 ведра. Навоз в лунке присыпьте слоем почвы, чтобы корни растений его не касались (иначе молодые корни рассады могут получить ожоги).
Источник:
Загрузка...
Next Prev
Чеснок желтеет слишком рано: в чем причина?
Нередко в руках неопытных огородников чеснок начинает желтеть уже весной, на самой ранней стадии развития, в результате чего растения приостанавливаются в росте и оказываются не в силах раскрыть весь свой пот...
Хорошие и плохие соседи на огородной грядке. Совместимость растений.
Многие огородники в начале своей «земледельческой карьеры» стремятся вырастить на своих 6 сотках как можно больше овощей. Энтузиазм начинающего огородника не иссякает, пока закупается или выращивается рассада...
Листья томатов скручиваются
На сегодняшний день данный вопрос волнует многих огородников. Причин этому много.
О тех, кто не боится холода...
А не боятся холода петрушка, укроп, салат. Как только земля оттаяла, смело высаживайте их на грядки. Пройдёт всего несколько недель – и свежая зелень у вас на столе!
Лечим помидоры
Иногда у томатов скручиваются листья. Важно вовремя определить с чем это связано и принять меры.
Калина красная
Поздней осенью среди серого однообразия голых деревьев в вашем саду вдруг вспыхивает ярко-красная листва калины обыкновенной. В осеннее время от калины невозможно оторвать глаз: весь куст – листья и плоды – н...
Посадка чеснока под зиму
Осенью одна из огородных работ — это , чтобы следующим летом в наших огородах выросли крупные луковицы чеснока. Потому что если сажать чеснок весной, так называемый яровой чеснок, то головки чеснока вырастут ...
Яровой чеснок - садим весной
Чеснок бывает двух типов, тот, что мы обычно сажаем осенью, именуют озимым, ну а тот, что пора будет сажать уже совсем скоро – в конце апреля, либо самом начале мая – яровым. Про озимый чеснок написано довольно...
Нужен ли лунный календарь посадок и стоит ли ему доверять? Узнаем мнение специалиста
Во многих получаемых мною письмах часто задают два вопроса: «Пользуетесь ли вы лунным календарём?» и «Сильно ли влияет на урожай лунный календарь?». Если коротко – нет, не пользуюсь. И соблюдение сроков посев...
Сажаем вишню
Вишню можно сажать и весной, и осенью. Важно только, чтобы посадка была произведена в оптимальные сроки: осенью – не позже начала октября, весной – в апреле, до распускания почек. Саженцы, купленные поздно ос...
Ещё раз о рассаде
Наверное, никто в Иркутске не разбирается лучше в технологии выращивании томатов и других паслёновых, чем доктор сельскохозяйственных наук, главный консультант Сибирского института физиологии и биохимии расте...
Сибирский кедр на даче
Кто есть кто Кедры (Cedrus) — крупные хвойные деревья, родственники лиственниц. Всего в природе произрастает пять видов этих деревьев. Самые известные — кедр ливанский (изображённый на флаге этой страны) и к...
Покормите птиц!
Для защиты посадок от вредителей опытные садоводы и огородники всегда стараются привлечь на свои участки птиц. Порой такая забота о пернатых позволяет в весенне-летний период обходиться без ядохимикатов.
Next Prev
Внимание, ветераны!
Уважаемые жители города Иркутска! Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Иркутску» информирует:
Взять кредит просто, да и возможностей сейчас много. Об этом всем поподробнее
В современной жизни существует много разных материальных соблазнов, а иногда и просто навалившиеся финансовые проблемы необходимо срочно решать. В таких случаях как один из вариантов получить желаемое или с у...
Актуальная информация финансовой индустрии и любопытные факты
Не всегда решить финансовую проблему можно собственными средствами, и тогда есть смысл обратиться к помощи финансовых структур, как вариант рассмотреть сервис Займы на Яндекс Деньги и найти самое подходящее п...
У телефонного жулья — новый пароль: «безопасный счет»
Мошенники придумали новый способ хищения денег со счетов россиян. Злоумышленники, как и прежде, используют телефон. А вот слова подбирают другие.
Как сделать дачу — «жилым домом», юридически?
В среднем 2-3 месяца может занять процедура перевода садовой недвижимости в жилую. Об этом рассказали в Федеральной кадастровой палате.
Как пенсионеру РЖД воспользоваться привилегиями
Рассказав в прошлой статье о привилегиях, которыми могут воспользоваться пенсионеры – бывшие сотрудники РЖД, сегодня мы осветим и сам процесс оформления льготы.
Персонифицированный учёт в ПФР: теперь и в электронном виде
С 11 февраля в Пенсионной фонде начнут применяться новые формы документов для регистрации граждан в системе персонифицированного учёта.
ПФР в 2019 году назначил 1,1 млн выплат по сведениям Федерального реестра инвалидов
За прошлый год Пенсионный фонд России назначил 1,1 млн выплат по сведениям Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Основную часть назначений (723 тыс.) составили ежемесячные денежные выплаты, право на которые е...
Сведения о трудовом стаже можно будет получить и в МФЦ
Сведения о трудовом стаже можно будет получить не только в Пенсионном фонде, но и в МФЦ. Соответствующее постановление вступает в силу 5 февраля.
Россиянам разрешат получать негосударственные пенсии пораньше
Негосударственные пенсионные фонды смогут перечислять гражданам деньги до того, как они официально станут пенсионерами — с 55 лет женщинам и с 60 лет — мужчинам. Соответствующий законопроект Госдума планирует...
ПФР информирует: социальные выплаты повышаются с февраля на 3%
С 1 февраля увеличились некоторые виды социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Льготы для пенсионеров РЖД: досрочная пенсия и перечень прочих привилегий
РЖД или Российская Железнодорожная Компания, которая сегодня входит в число крупнейших транспортных организаций мира, образовалась в 2003 году на базе Министерства путей сообщения. Являясь работодателем, кото...
Российским инвалидам с февраля подбросят чуть-чуть деньжат
Индексация соцвыплат и пособий, которая с 1 февраля будет проведена в РФ, повысит пособия для инвалидов первой группы на 114 рублей (с 3 тыс. 783 до 3 тыс. 897 рублей). Прибавка для детей-инвалидов и инвалидо...
Условия потребкредита буквально «разложат по полочкам». В табличном варианте
Наиболее значимые условия потребительского кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой и требующие согласования с заёмщиком, будут изложены в форме таблицы хорошо читаемым шрифтом, начиная с первой...
Если нужен кредит: советы от Центробанка
Сейчас рост кредитования заметно опережает рост доходов граждан, напомнила начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. В результате у многих людей значитель...
У нас есть похожие статьи и новости:
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители •