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Органика на огороде: растениям только на пользу
По инф. gazetasadovod.ru   
16 Февраля 2020 г.
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grydki

Какие огородные культуры особенно хорошо отзываются на подкормку навозом?

Органика на огороде: растениям только на пользу

Органические подкормки хороши для всех растений

На внесение навоза положительно реагируют все растения. Но если количество этого удобрения ограничено, то его надо вносить под культуры, наиболее отзывчивые на такую подкормку – картофель, огурцы, капусту, помидоры. Лук, морковь, свекла, горох, зеленные овощи лучше удаются на второй год после внесения в почву навоза. Все плодово-ягодные культуры хорошо реагируют на систематическое внесение этого удобрения.

Можно использовать и конский навоз. Его можно вносить в теплицы под помидоры и огурцы. Навоз кладут в подготовленные лунки, в каждую по 1/4 ведра. Навоз в лунке присыпьте слоем почвы, чтобы корни растений его не касались (иначе молодые корни рассады могут получить ожоги).

Источник: gazetasadovod.ru

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