Опыт дачника: как подготовить лук-севок к посадке

Репчатый лук на дачном участке выращиваю ежегодно, высаживая ранней весной севок, как и большинство огородников. Раньше похвастаться хорошим урожаем не могла – весомая часть растений летом уходила в стрелку, что негативно отражалось на качестве и размере головок.
К тому ежегодно мне приходилось прикладывать массу усилий для борьбы с луковой мухой, которая нещадно повреждала посадки, причем «зверствовать» этот вредитель начинал практически сразу после появления всходов на грядке.
С опытом пришла к выводу, что мои неудачи были связаны с неправильной подготовкой севка к посадке (а точнее с ее отсутствием) и неверным подходом к самой процедуре высадки луковок на грядку. Поэтому теперь для получения достойного урожая не ленюсь и провожу ряд несложных мероприятий, которые помогают мне добиться от репчатого лука достойного урожая.
За день до предполагаемой посадки провожу тщательную ревизию посадочного материала: безжалостно выбраковываю луковки с малейшими признаками порчи, а также подсохшие экземпляры, которые не смогут раскрыть своего потенциала. Правда, такой севок не выбрасываю, а впоследствии использую для другой цели – высаживаю на отдельную грядочку и получаю с нее витаминное перо. Для такой цели некачественный севок вполне пригоден, но время на него не трачу и высаживаю в грунт без каких-либо дополнительных обработок.
Остальные луковки, прошедшие «экзамен» на пригодность к посадке, откладываю отдельно и у каждой обрезаю сухую шейку. После этого наполняю таз горячей водой (+40-45°С) и высыпаю в емкость севок. В горячей воде выдерживаю посадочный материал 10-15 минут, а затем перекладываю севок в другой таз, наполненный уже холодной водой. Спустя 2-3 минуты лук извлекаю из тазика, помещаю в ведро и заливаю подготовленным раствором комплексного органоминерального удобрения (для этой цели обычно использую «Биогумус» или «Гуми»). В раствор удобрений также добавляю натуральный стимулятор роста «Энерген» согласно инструкции – заметила, что под действием этого чудесного препарата лук очень быстро прорастает и дает более сильные и мясистые перья, что напрямую отражается на качестве будущих головок.
В такой питательной смеси выдерживаю посадочный материал в течение ночи, а утром извлекаю из раствора, заворачиваю в пакет и увожу с собой на дачу. По приезду готовлю раствор «Фитоспорина-М» по инструкции и погружаю в него севок, а сама приступаю к подготовке грядки. Удобрения на запланированный под посадку участок вношу с осени под перекопку, поэтому мне остается только разрыхлить почву плоскорезом, разровнять поверхность и сделать поперечные борозды. Борозды обильно посыпаю смесью табачной пыли и просеянной древесной золы (1:1), а затем проливаю теплой водой. После этого высаживаю севок, который прошел обеззараживание в растворе «Фитоспорина» в течение часа, и засыпаю бороздки плодородной рыхлой почвой.
Прогревание севка в горячей воде защищает растения от стрелкования – за сезон на грядке с луком обрываю всего несколько цветоносов. Питательный раствор, в которым выдерживаю посадочный материал перед посадкой, повышает иммунитет растений и значительно ускоряет энергию всходов, способствует получению более крепких наземных побегов и соответственно увесистых головок. Кстати, перья с лука, который выращиваю на репку, для употребления в пищу никогда не беру, ведь впоследствии соки из листовой розетки переходят в головки и их количество напрямую влияет на размер и качество урожая. Раствор «Фитоспорина» освобождает севок от патогенной микрофлоры и защищает от болезней, а смесь табачной пыли и золы, которой посыпаю борозды, надежно уберегает молодые растения от повреждения луковой мухой. В итоге пара дней хлопот в весенний период избавляет меня от массы других «луковых» проблем и становится залогом щедрого урожая.
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