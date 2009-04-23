Огурцы под окном городского дома... Можно ли, с точки зрения закона?

Мы привыкли видеть красивые клумбы во дворе многоквартирных домов, многие жители создают настоящие шедевры ландшафтного искусства. А имеют ли право они использовать палисадник для выращивания овощей, к примеру, капусту?

Росквартал обратился за разъяснением к эксперту — руководителю Российской гильдии риэлторов Наталье Михайлюковой. Она рассказала о том, могут ли жители МКД посадить во дворе дома овощи и зелень.

Для того, что бы в этой ситуации управляющей компании не нарваться на штрафные санкции, необходимо проверить, в кадастровой палате, к какой категории относится земельный участок, было ли межевание, входит ли земля в состав общедомового имущества.

Если, согласно кадастровому плану земля входит в состав общедомового имущества, жителям необходимо принять решение на общем собрании собственников. Важный момент – определение категории земли и условий, которые определяют способ её использования. «Если по условиям оформления предусмотрено размещение многоквартирного дома без приусадебного участка, то есть без ведения личного подсобного хозяйства, то использовать этот участок не по назначению и высаживать на нём какие-то сельхозпосадки возбраняется категорически. Это будет нарушать нормы земельного законодательства в части нецелевого использования земли», – рассказала Наталья Михайлюкова.

В каждом населенном пункте действуют свои правила землепользования, установленными органами местного самоуправления. В них может быть зафиксирован запрет на ведение на придомовых участках подсобного хозяйства. В этом случае, управляющая домом организация рискует получить штраф.

Если участок отмежован и находится в собственности многоквартирного дома и земля подходит по категории использования, необходимо провести общее собрание собственников и проголосовать на нём за создание огорода. После того, как протокол собрания собственников оформлен, можно начинать сажать на придомовой территории любые огородные культуры. Через общие собрания собственников также стоит решать и другие вопросы благоустройства, к примеру, о посадке деревьев или создании клумбы.

По инф. prozkh.ru

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