О пользе внекорневых подкормок для урожая

Для чего проводят внекорневые подкормки растений? Этому есть несколько причин.

Внекорневая подкормка - быстрая помощь растениям

Внекорневая подкормка огурцов во время цветения и завязывания плодов заметно увеличит урожай

Во-первых, внекорневые подкормки используются растениями быстрее и полнее корневых. А значит, если выявлена острая нехватка какого-либо макро- или микроэлемента, внекорневая подкормка быстрее окажет помощь растению.

Во-вторых, таким способом можно помочь преодолеть стресс от неблагоприятных погодных условий или нападения вредителей.

И, в-третьих, опираясь на наиболее полное использование действующих веществ удобрения, можно проводить целенаправленную коррекцию развития растений.

Плюсов много, а есть ли минусы? Есть и они... Ведь подкормкой (любой) можно как помочь, так и навредить растению. При передозировке возможен ожог вегетативных органов (вплоть до гибели растения) или усиленный рост листьев и стеблей в ущерб плодоношению.

Следует так же помнить, что внекорневые подкормки (в открытом грунте) проводят в ясную погоду, чтобы дождь не смыл питательные вещества и не свел на нет весь труд, лучше всего в утренние часы, чтобы воздействие проходило в возможно лучших условиях. Питательный раствор должен быть распылен до туманообразного состояния, чтобы он не стекал с листьев и не скапливался крупными каплями, которые в солнечную погоду могут фокусировать солнечный свет подобно линзам, что тоже может вызвать ожог.

Необходимо помнить и золотое правило о том, что закормить так же плохо, как не кормить вовсе, а так же и то, что внекорневые подкормки, хотя и очень эффективны и хорошо сочетаются с корневыми подкормками и другими агротехническими мероприятиями, ни в коем случае не панацея и не способны полностью заменить ни предпосадочную заправку почвы, ни корневые подкормки органическими и минеральными удобрениями.

Внекорневые подкормки чаще всего проводят растворами таких макроэлементов, как азот и фосфор. Азот - основной элемент питания растений (регулятор их основных жизненных функций), который обеспечивает быстрый рост и увеличение урожая. Поэтому азот дают во внекорневых подкормках ослабленным и отстающим в росте растениям; в сочетании с корневыми подкормками растворами органических удобрений используют для омоложения огурцов после спада плодоношения и на многолетних овощах (ревень, щавель, многолетние луки и др.) На азотные внекорневые подкормки, особенно хорошо отзываются кочанные капусты, тыквенные овощи и салаты.

Фосфор необходим растениям для строительства новых клеток, он ускоряет созревание, а многолетние овощи делает более зимостойкими. Соответственно фосфорные внекорневые подкормки проводят для сокращения вегетации. Резкое фосфорное голодание встречается довольно редко, но его легко узнать по внешнему виду растений; рост задерживается, растение сбрасывает плоды и листья, а сами листья становятся красноватыми, начиная с нижних. Самыми большими любителями фосфора являются цветная капуста, морковь, фасоль, перец помидоры, лук на перо и некоторые другие.

Итак, эти два элемента помогут нам ускорить рост овощей и сократить срок вегетации, а значит ускорить их созревание. К внекорневым фосфорным подкормкам хорошо добавить калийную (под корень), которая улучшает качество урожая и сохраняет нежность овощей при хранении.

Кроме макроудобрений, есть еще и микроудобрения, дозы которых при внесении в почву заметно меньше, но их влияние значительно, так как при их отсутствии снижается урожай. В кислых дерново-подзолистых почвах часто недостает молибдена и бора, недостаток бора проявляется и на сильноизвесткованных дерново-подзолистых почвах.

От этого особенно страдают корнеплоды, которые вообще являются любителями бора, он повышает урожайность и улучшает лежкость. Внекорневые подкормки слабым раствором борной кислоты хорошо проводить во время наращивания корнеплодами листовой массы.

У цветной капусты головка не развивается (или развивается, но некачественной) при недостатке бора и молибдена, поэтому внекорневую подкормку проводят их смесью по 2,5 г на 10 л воды или по инструкции купленного вами удобрительного препарата. На торфяных почвах чаще всего ощущается недостаток меди, этот эффект усиливается при жаркой засушливой погоде и при внесении в почву большого количества органики.

Во внекорневых подкормках раствором медного купороса (1 г на 10 л воды) особенно нуждаются картофель и томаты, для последних это является еще и профилактикой фитофтороза, но слишком увлекаться ими не стоит, так как медь несколько удлиняет вегетацию.

По картофелю же проводят до трех опрыскиваний: по всходам, в период бутонизации и за пару недель до уборки. Медь помогает формированию клубней и их вызреванию, то есть увеличивает товарный выход. При известковании торфяных почв в них уменьшается подвижность бора, марганца и кобальта, эти элементы оказываются труднодоступными для растений.

Часто бывает, что урожай, вместо того чтобы повыситься после снижения кислотности почвы, наоборот, падает. Здесь и помогут внекорневые подкормки микроэлементами, как быстрая и доступная помощь растениям. Доступное состояние марганца так же зависит от наличия в почве железа, эти элементы взаимосвязаны и должны находиться в равновесии. Кислая реакция почвы благоприятствует марганцу (вплоть до отравления растений его соединениями), а щелочная - железу, которое при его избытке связывает марганец.

Соответственно если реакция почвы на вашем участке слабокислая, то растениям показаны внекорневые опрыскивания раствором марганца, особенно в сочетании с другими микроэлементами (борной кислотой и медью). Такая подкормка показана томатам, ее можно проводить раз в десять дней.

Внекорневые подкормки перца, помидоров и других овощей

А теперь немного о конкретных пристрастиях растений. Недостаток в почве цинка особенно проявляется весной на почвах, богатых известью. Признаком будет «розеточность» (то есть укороченные побеги с мелкими листьями). Это хорошо заметно на землянике.

Внекорневые опрыскивания препаратами цинка проводят до цветения по картофелю, кроме профилактики нехватки элемента такая подкормка ускоряет рост. Обеспечивает значительную прибавку урожая предпосевная обработка клубней в растворе сернокислого цинка. Для повышения крахмалистости клубней рекомендуется опрыскивание растений во время цветения зольным настоем (стакан золы на литр воды - настаивать сутки). На 1 сотку требуется около 4 л.

Томаты и перцы отзывчивы на опрыскивание слабым раствором марганцовки и борной кислоты, которые можно чередовать. Эти микроэлементы ускоряют созревание плодов и повышают их сахаристость. При похолодании поможет опрыскивание раствором мочевины, который стимулирует рост вегетативной массы. Азотные подкормки показаны до начала активного плодоношения, потом растения могут «зажировать».

Капусте азотные подкормки после высадки рассады помогут уйти от поражения крестоцветной блошкой, так как известно, что от вредителей особенно страдают слабые растения. Если у кочанной капусты края листьев загибаются вниз и не развивается верхушечная почка, делают опрыскивания раствором борной кислоты и молибденовокислого аммония (по 0,1 г каждого на 1 л воды).

Для повышения лежкости корнеплодов, особенно в слишком дождливое или, наоборот, засушливое лето, проводят 1 -3 подкормки раствором сульфата калия (не более чем 0,1%). А свекла большой любитель натрия, и ей можно устроить душ слабым раствором простой поваренной соли.

Огурцы известные любители жирной почвы, влажности и углекислого газа. Опрыскивания раствором мочевины показаны им при плохих погодных условиях, можно также провести внекорневую подкормку основными макроэлементами азот-фосфор-калий в соотношении 1:2:1,5, расходуя по 0,5 л на 1 м² посадок. Бывает, что огурцы хорошо растут, но цветут только мужскими цветами, возможно, что им не хватает фосфора, в этом случае поможет внекорневая подкормка раствором суперфосфата. Изменение формы плода у огурца говорит и о нехватке питательных веществ. Если огурец, по форме напоминает грушу, значит, растениям не хватает калия. Можно провести опрыскивание настоем золы. А если огурцы вытянутые, как морковка, это говорит о нехватке азота.

Внекорневые подкормки - это экстренная целенаправленная помощь растениям, простой способ влиять на их развитие и урожайность.

Растворы для опрыскивания готовятся просто, здесь главное точно следовать рекомендациям по дозировке, указанным на пакете с удобрением для внекорневых подкормок. Если указаний нет, лучше не рисковать, а сделать раствор в несколько раз слабее и опробовать его сначала лишь на некоторых растениях. Внекорневые подкормки делаются растворами, которые в 10-20 раз слабее, чем для корневых подкормок (минеральные); органические или травяные настои так же, как и настои золы, обычно разводят ,1 к 5 или 1 к 10 частям воды, считая за 1 - раствор для корневой подкормки.

Здоровые, сильные, быстрорастущие растения легче справляются с капризами погоды, и с нашествием вредителей.



