ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Незаурядные переделки из обычной одежды. А главное красиво и просто
2020-03-02-05-11-22
Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше...
Подследники на двух спицах с описанием
2020-03-10-02-30-24
Подследники становятся все популярней. Их используют в качестве домашних тапочек, так как это удобно, практично и очень красиво.
Многоразовая тканевая маска своими руками
2020-03-23-04-36-12
Очень практичная и удобная многоразовая маска станет настоящим спасением в нелёгкое время. Легко сшить такую маску своими руками, особенно если в доме есть швейная машинка. Однако и вручную сшить тканевую маску не составит особого труда. Вам понадобится всего несколько простых материалов и немного...
Красочные тапочки крючком
2020-03-13-03-57-46
  Для этих тапочек я использовала различные оставшиеся нити. Все они содержат, по крайней мере, 70% шерсти. Номер крючка 3,0 мм. Мой размер обуви 38 (5).
Как заменить ручки на москитной сетке пластикового окна
2020-03-23-01-41-34
Ручки на москитной сетке – одно из самых слабых мест у пластикового окна. Они очень быстро ломаются. Происходит это из-за пересыхания пластика. От высоких или низких температур он крошится, и держатели обламываются до...

О назначении и использовании Фитоспорина-М
По инф. vk.com   
02 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

urojai

Под названием "Фитоспорин" выпускается ряд препаратов, основу которых составляет природная бактериальная культура.

О назначении и использовании Фитоспорина-М

Бактериальные препараты могут бороться с большим количеством заболеваний

Действующим веществом препаратов являются живые клетки и споры природной бактериальной культуры Bacillus subtilis 26 Д, 100 млн. кл./г. В качестве носителя бактериальной культуры используется состав на основе мела, различных наполнителей и ОД гумата в форме порошка ГУМИ. Присутствие в композиции ОД гумата усиливает фунгицидные свойства препарата и обеспечивает стабилизацию его характеристик в течение длительного срока, благодаря чему гарантийный срок хранения препарата от года до 2-х лет без потери своих качеств, а срок годности не ограничен.

В продаже имеются препараты содержащие Bacillus subtilis, но с другими штамми, к примеру, Алирин и Гамаир.

Препаративная форма:

Выпускается в виде пасты, в виде жидкости в бутылочках и в виде порошка.

Назначение:

Фитоспорин эффективен против широкого спектра грибных и бактериальных заболеваний, в том числе против парши, увядания, черной ножки, фитофтороза, плесневения семян, корневых гнилей, гнилей всходов, мучнистой росы, бурой ржавчины, пыльной головни, пузырчатой головни, альтернариоза, ризоктониоза, фузариоза, септориоза и многих других.

Способ применения:

Жидкий препарат приготовляют, растворив 1 часть пасты в 2-х частях простой нехлорированной воды. Для последующей обработки почвы, семян и растений полученный раствор также разводится водой.

Фитоспорин-М для цветов и комнатных растений, выпускаемый в виде жидкости в бутылочках (110 мл) перед применением просто разводится водой.

Основные способы применения:

1) Обработка почвы и компоста. Полив земли и компоста рабочим раствором при весенней и/или осенней подготовке почвы. 15 мл (1 стол. ложка) жидкого препарата на 10 л воды на 1 кв.м.

2) Предпосевное замачивание рабочим раствором посадочного материала перед посевом (посадкой), в т.ч.: замачивание семян, черенков, корней, луковиц и клубнелуковиц. 4 капли жидкого препарата на стакан воды (200 мл).

3) Обработка растений в период вегетации. Полив 2-4 кв.м. или опрыскивание 100 кв.м. садово-огородных растений каждые 2 недели. 15 мл (1 стол. ложка) жидкого препарата на 10 л воды.

4) Полив комнатных растений. 4 капли жидкого препарата на стакан воды (200 мл).

5) Предпосадочная обработка (обмакивание) одного ведра клубней картофеля. 60 мл (4 стол. ложки) жидкого препарата на 1 л воды.

6) Обработка агропродукции перед закладкой на хранение путем опрыскивания или обмакивания.

Совместимость:

Фитоспорин совместим с химическими пестицидами, с гербицидом Триаллат; инсектицидом Децис; фунгицидами Тилт премиум, Фундазол, Витивакс 200, ТМТД, Байтан универсал. С удобрениями и регуляторами роста (циркон, Рибав-Экстра, Эпин и т. д.), кроме препаратов имеющих щелочную реакцию!

Источник: vk.com

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
  • О назначении и использовании Фитоспорина-М
    urojai Под названием "Фитоспорин" выпускается ряд препаратов, основу которых составляет природная бактериальная культура.
  • Как перенести любое изображение на деревянную поверхность
    dekupaj Сейчас трудно кого-то чем-то удивить. Сувениры и вещи, сделанные своими руками, ценились во все времена. И вдвойне приятно, когда знаешь, что сувенир, изготовленный вручную, существует в единственном экземпляре, и ни у кого больше такого нет. Однако в данном случае есть одно «но» – не каждый сможет изготовить качественную и красивую вещь. У некоторых людей, художественные навыки отсутствуют напрочь. Не то что нарисовать что-нибудь, а даже срисовать не могу нормально... Но выход найдётся всегда, если хорошо подумать, и пол часика посидеть в интернете. Можно сделать довольно приличную вещь с помощью компьютера. Точнее компьютера, принтера и нехитрого набора инструментов. Речь пойдёт о переносе изображения с бумажного листа на деревянную основу (дощечку), которую в дальнейшем можно будет стилизовать как картину.
  • Лимонная тля - вредитель цитрусовых
    limon Цитрусовые деревья больше других подвержены нападению вредителей, поскольку их привлекательный сладкий аромат как магнитом манит к себе всех насекомых. Так как нападения непрошеных гостей сложно избежать, проще всего проводить профилактику их возникновения.
  • Хобби для карантина: топ идей, что можно сделать своими руками
    Все развлекаются на карантине по-разному. Например, Эллен Дедженерес (62) собирает пазлы и разучивает карточные фокусы (на ее смешные видео в Instagram можно серьезно залипнуть), другие – смотрят сериалы (надеемся, по нашим подборкам). А если твоя фантазия тебя подводит, то предлагаем попробовать себя в рукоделии.
  • Делай раз, делай два, делай три: несколько способов смастерить медицинскую маску
    Как только стало известно, что коронавирусом начали болеть не только в Китае, но и других странах, люди стали массово скупать медицинские маски, антисептики и другие товары, которые пригодятся во время карантина. Как результат, маски закончились, когда появятся новые партии – неизвестно. Поэтому многие начали задаваться вопросом, можно ли сделать медицинскую маску своими руками (наш сайт уже писал, кстати, как смастерить многоразовую тканевую маску).
  • Банксия - разноцветный ершик
    poliv1 Непривычная фoрма сoцветия банксии вызывает прoтивoречивую реакцию: на первый взгляд – ёршик для мытья стеклянных бутылoк, нo с другoй стoрoны – какoй же oчарoвательный ёршик, жёлтый, слoвнo пoсыпанный снегoм, лимoнный, вишнёвый в oранжевoй «юбoчке», алый, разделённый на рёбрышки, бежевo-растрёпанный, малинoвый с пушистыми зелёными шапoчками на кoнцах игoлoчек – неверoятные сoчетания цветoв и oттенкoв!
  • Деревянный светильник в форме лампы
    Сделать светильник своими руками из дерева в форме лампы, это позволит его вписать в общий интерьер намного лучше, чем применяя покупные пластиковые или металлические ночники.
  • Имбирь можно вырастить дома
    poliv1 Имбирь - это растение субтропическое, для нарастания корня требуется хорошая влажность и тепло.
  • Как заменить ручки на москитной сетке пластикового окна
    Ручки на москитной сетке – одно из самых слабых мест у пластикового окна. Они очень быстро ломаются. Происходит это из-за пересыхания пластика. От высоких или низких температур он крошится, и держатели обламываются до основания.
  • Новая елка из ветки? Можно попытаться
    mozhzhevelnik Размножаются ли хвойные в домашних условиях? У меня еловая ветка в воде пустила корень и дала отросток. Есть ли смысл сажать ее в грунт? А. Перевалова
  • Как вырастить розу из стебля?
    rosa Можно ли из стебля купленной розы вырастить такую же? А. Попова
  • Как необычно покрасить яйца к пасхе
    Оригинальные иди как покрасить яйца к пасхе.
  • Ирландская роза, она же эустома - изумительный цветок для дома и сада
    poliv1 Эустома крупноцветковая (Eustoma grandiflorum) или лизиантус — многолетнее растение, но в условиях нашего климата выращивается как однолетнее.
  • Толстенький и на бонсай похож - это фикус микрокарпа
    bonsai 1 3 Если вы хотите приобрести бонсай по цене обычного недорогого комнатного растения, лучшего варианта, чем фикус микрокарпа (Ficus microcarpa) вам не найти.
  • Интересный способ выращивания картофеля, когда место под посадку ограничено
    Для этого берут высокую емкость — железную, пластмассовую, деревянную — не столь важно, какую, главное, чтобы она была без дна и с проделанными отверстиями по окружности для того, чтобы почва имела возможность дышать, а на дне не застаивалась вода.
  • Серебристые оттенки цинерарии
    poliv1 Цинерария (крестовник) – одно из тех садовых растений, что традиционно ценятся не за цветки, а за необыкновенно красивые, резные серебристые листья. Однако в культуре можно встретить виды и сорта с весьма эффектными цветками.
  • Как сделать дымоход для бани из канализационных труб
    К устройству дымохода для бани или сауны следует подходить со всей ответственностью, чтобы исключить попадание дыма в парилку и не угореть.
  • Снежноягодник - прекрасный кустарник для живой изгороди
    poliv1 Снежноягодник - кустарник высотой до полутора, а иногда до двух метров, родом из Северной Америки.
  • Красивая шкатулка из шпагата
    У каждого дома есть шкатулка. Она необходима для хранения самых разных мелочей, в том числе украшений и ювелирных изделий. Конечно ее можно купить, но мы предлагаем сделать ее своими руками.
  • Синие цветы в природе встречаются не часто
    gatsanija Цветок синего цвета в природе встречается редко. Есть сиреневые, фиолетовые, голубые. А чистый синий цвет цветов - редкость. Есть белые, розовые, желтые, лиловые. Как будто у природы не хватило синей краски. Видимо, решила, что нам достаточно синего-синего неба...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 