О назначении и использовании Фитоспорина-М

Под названием "Фитоспорин" выпускается ряд препаратов, основу которых составляет природная бактериальная культура.

Бактериальные препараты могут бороться с большим количеством заболеваний

Действующим веществом препаратов являются живые клетки и споры природной бактериальной культуры Bacillus subtilis 26 Д, 100 млн. кл./г. В качестве носителя бактериальной культуры используется состав на основе мела, различных наполнителей и ОД гумата в форме порошка ГУМИ. Присутствие в композиции ОД гумата усиливает фунгицидные свойства препарата и обеспечивает стабилизацию его характеристик в течение длительного срока, благодаря чему гарантийный срок хранения препарата от года до 2-х лет без потери своих качеств, а срок годности не ограничен.

В продаже имеются препараты содержащие Bacillus subtilis, но с другими штамми, к примеру, Алирин и Гамаир.

Препаративная форма:

Выпускается в виде пасты, в виде жидкости в бутылочках и в виде порошка.

Назначение:

Фитоспорин эффективен против широкого спектра грибных и бактериальных заболеваний, в том числе против парши, увядания, черной ножки, фитофтороза, плесневения семян, корневых гнилей, гнилей всходов, мучнистой росы, бурой ржавчины, пыльной головни, пузырчатой головни, альтернариоза, ризоктониоза, фузариоза, септориоза и многих других.

Способ применения:

Жидкий препарат приготовляют, растворив 1 часть пасты в 2-х частях простой нехлорированной воды. Для последующей обработки почвы, семян и растений полученный раствор также разводится водой.

Фитоспорин-М для цветов и комнатных растений, выпускаемый в виде жидкости в бутылочках (110 мл) перед применением просто разводится водой.

Основные способы применения:

1) Обработка почвы и компоста. Полив земли и компоста рабочим раствором при весенней и/или осенней подготовке почвы. 15 мл (1 стол. ложка) жидкого препарата на 10 л воды на 1 кв.м.

2) Предпосевное замачивание рабочим раствором посадочного материала перед посевом (посадкой), в т.ч.: замачивание семян, черенков, корней, луковиц и клубнелуковиц. 4 капли жидкого препарата на стакан воды (200 мл).

3) Обработка растений в период вегетации. Полив 2-4 кв.м. или опрыскивание 100 кв.м. садово-огородных растений каждые 2 недели. 15 мл (1 стол. ложка) жидкого препарата на 10 л воды.

4) Полив комнатных растений. 4 капли жидкого препарата на стакан воды (200 мл).

5) Предпосадочная обработка (обмакивание) одного ведра клубней картофеля. 60 мл (4 стол. ложки) жидкого препарата на 1 л воды.

6) Обработка агропродукции перед закладкой на хранение путем опрыскивания или обмакивания.

Совместимость:

Фитоспорин совместим с химическими пестицидами, с гербицидом Триаллат; инсектицидом Децис; фунгицидами Тилт премиум, Фундазол, Витивакс 200, ТМТД, Байтан универсал. С удобрениями и регуляторами роста (циркон, Рибав-Экстра, Эпин и т. д.), кроме препаратов имеющих щелочную реакцию!

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Источник: vk.com

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