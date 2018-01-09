Новое в выращивании овощей: искусственный микроклимат

Все овощные культуры, даже дающие высокие урожаи в защищенном и открытом грунте, реализуют лишь меньшую часть своего продуктивного потенциала. В открытом грунте в большинстве сезонов, а в теплицах частично не удается преодолевать негативного влияния на урожаи погодных условий.

Чтобы освободить растения от влияния неблагоприятных факторов среды и обеспечить им почти беспрепятственную возможность формировать урожаи на близких к максимальным уровнях, наука изобрела специальные сооружения с параметрами искусственного микроклимата.

Не теплица, а фитотрон - камера для овощей

Называются они фитотронами. В чисто научных целях для изучения продуктивности растений используют климатические шкафы (минифитотроны), а для производственных нужд строят камеры-темницы. Последние предназначены для выращивания разных овощных культур в интенсивных режимах.

Камерное овощеводство – отрасль сравнительно молодая, но имеет, несомненно, большое будущее

Интенсификация возделывания культур состоит в следующем:

значительное ускорение процессов роста и развития;

укороченные по времени периоды вегетации;

получение урожаев в несколько раз превышающих самые высокие тепличные;

возможность получения продукции в любой период года и к любому заданному сроку.

Еще одно преимущество такого выращивания овощей, кроме выше перечисленных, состоит в чистоте продукции от ядохимикатов, солей тяжелых металлов и минимальных содержаниях нитратов.

Основное препятствие в широком распространении камер состоит в высокой стоимости электроэнергии и осветительного оборудования. Все капитальные и текущие затраты, конечно, окупаются, но через несколько лет. Последнего обстоятельства хозяева, как правило, ждать не хотят.

В отличие от культур с досвечиванием в промышленных теплицах выращивание овощей в камерах носит название чистой светокультуры. Процессы роста и развития растений здесь целиком подчиняются светофизиологии, позволяющей наиболее полно реализовывать их потенциальные урожайные способности.

В камерах можно выращивать любые овощные культуры, но наибольшие эффекты по урожайности приносят огурцы, томаты, сладкие перцы, баклажаны, лук­репка на перо, укроп, щавель, морковь, салат, петрушка, арбуз, дыня. Для удобства работы с растениями их выращивают на приподнятых стеллажах.

Специальных сортов культур для камер не выведено, поэтому ориентироваться необходимо на сорта и гибриды имеющиеся (не обязательно районированные), прежде всего высокоурожайные и скороспелые. Короткие вегетации видов овощей позволяют проверить определенные наборы сортов, чтобы через 2-3 года найти наилучшие.

Выращивание огурцов

Следует брать только партенокарпические гетерозисные гибриды, с плодами от средней длины (не более 25 см) до самой короткой, с хорошим уровнем ранней урожайности в обычной тепличной культуре и высоким качеством продукции. Не годятся для камер сорта открытого грунта и опыляемые гибриды, так как пчел там размещать (в отличие от теплиц) нельзя.

Существуют два варианта выращивания огурцов:

1) посевом семян сразу по схеме размещения растений в культуре;

2) выращиванием рассады в отдельном помещении, примыкающем к камере, с последующей высадкой на постоянное место.

Камерные условия не требуют каких-­либо предпосевных обработок семян, а только отбор по крупности и хранимость в течение двух лет. Посев проводят сухими семенами на глубину до 2 см. Всходы начинают появляться ровно через двое суток. Все, что взойдет позже четырех суток, подлежит ликвидации. Рассада бывает готова не позднее 3 недель от посева (не от всходов!), как при лучших световых условиях в мае или июне.

Для камеры нет смысла выращивать рассаду более, чем с четырьмя листьями. Плодоношение от этого не ускорится.

Не только для огурцов, но и для всех других овощей в светокультуре счет лучше вести со дня посева, так как все сроки ускоряются, начиная с дней прорастания и кончая наливом плодов и отрастанием продовольственных листьев.

Так как растения выращиваются на стеллажах, то для удобства обслуживания их высота не должна превышать 120 см. Для компенсации плодоотдачи на 1 м² можно высаживать 7-10 растений в зависимости от их облиственности.

В светокультуре огурцов проявляются особенности роста и развития:

оптимальные световые условия не дают возможности вытягиваться подсемядольному колену сеянцев и междоузлиям в последующих периодах;

растения можно «ослеплять» только в первых 3 пазухах листьев;

при использовании растений чисто женского типа цветения обрезка боковых побегов всех порядков нужна на 2-3 листа; побегов обратного роста лучше иметь не больше двух;

приобретает особое значение нормирование (оставление на зеленцы) завязей в течение всего периода плодоношения;

налив плодов всех размеров происходит ускоренно по сравнению с тепличными условиями; плоды лучше снимать строго через день и не дорастающими до положенных стандартов;

листовые пластинки чаще бывают средних и даже мелких размеров, что позволяет при правильном формировании дольше быть работоспособными самым нижним листьям (лучшее проникновение света).

Исходя из опыта выращивания огурцов в камерах разных зон, оптимальным можно считать наличие на каждом растении не более 20 завязей разных стадий роста ежедневно. Растения как бы сами «подсказывают» это количество, т. к. свыше этого оставляемые завязи активно отсыхают.

У самых скороспелых и короткоплодных огурцов плодоношение может начинаться через 5 недель после посева. Конец вегетации устанавливается по желанию. Культуру ведут в течение всего года; огурец можно выращивать по огурцу в несколько оборотов или менять овощи. Перерыв между оборотами может составлять не более двух дней.

После ликвидации растений очередного оборота можно не проводить никаких специальных дезинфекционных мероприятий, а ограничиться самой тщательной уборкой с поверхности субстрата растительных остатков и выборкой крупных корней.

Огурцы являются наиболее сложной в уходе культурой в камере, другие выращивать проще.

Томаты

Пригодны разные сорта и гибриды, отечественные и зарубежные, но желательно скороспелые, с плодами от средних до крупных, с более простыми кистями. Можно брать и сорта для открытого грунта, детерминантные. Высокорослые сорта следует обрезать на 2 кисти. Не нужны требующие обязательного ручного опыления, например, сорт Гигант.

Культура томата так же, как и огурца, может быть в 2 вариантах: посевом на постоянное место или высадкой рассады. Рассаду нужно выращивать дольше, чем огуречную на 7¬10 дней.

Уход за томатами требует минимальных приемов формирования, обязательного удаления в кистях последних бутонов и части нижних листьев. Не повредит доопыление руками.

В зависимости от сорта густота посадки может быть 12-20 растений на 1 м². Плоды лучше снимать в бланжевой спелости с последующим дозариванием. Вегетация – до 120 дней.

Сладкий перец

Можно использовать сорта среднерослые или карликовые, с размещением 10 и 20 растений на 1 м². Уход за растениями минимальный, сборы без переращивания плодов (зелеными). Возраст высаживаемой рассады должен быть больше томатной, а посадка только рассадой. Вегетация – до 120 дней.

Баклажан, лук и другие

Подбирают сорта среднерослые и высокоурожайные, можно из открытого грунта. Высадка рассадой, возраст – среднее между огуречной и томатной. Плотность посадки – 8-10 шт./м2. Общая с рассадной вегетация может составлять 110¬120 дней. Плоды снимают неперерощенными. Формирование может быть минимальным, а нормирование с оставлением по одному цветку в развилках побегов.

Получение пера репчатого лука возможно через 2 недели после посадки. Луковицы требуют обычных приемов подготовки. От некоторых сортов длина пера может быть более 60 см. После уборки нужно тщательно извлечь из субстрата корневые остатки.

Петрушку лучше сажать рассадой и густо.

Укроп также сеют загущенно. В светокультуре он не идет в стрелку, поэтому можно делать несколько срезок до окончательной уборки или заготовлять разово на любом этапе роста.

Щавель для первой срезки будет готов через 3 недели. Можно выращивать и пряные культуры: базилик, фенхель, чабер, иссоп и др.

В камерах создаются особенные условия для выращивания овощей, отличающиеся от естественных и тепличных. Конечно, и здесь можно работать методами, привычными для открытого грунта и теплиц. Но эти методы приведут к значительным недоборам продукции.

Растения, оказавшись в условиях светокультуры, проявляют способности наилучшего формирования продукции, не испытывая большинства из неблагоприятных условий среды. Им, если можно так сказать, не нужно тратить свои силы (ресурсы энергии) на преодоление этих условий и их последствий.

Какие же микроклиматические условия создаются в камере? Прежде всего, это стабильность освещенности, температуры воздуха и субстрата, влажности воздуха на весь период вегетации.

Свет нужной интенсивности (15 клк для роста любых растений, более 20 клк для плодоношения) можно обеспечить равномерным размещением светильников по камере или сосредоточением в ряд под потолком в середине с распределением по помещению при помощи специальных устройств (светотрон, «агрикола»).

Возможно размещение светильников и вне камеры с устройством над растениями так называемого «плоского световода». С учетом уменьшения света по мере работы светильников начальный уровень освещенности на верхушках растений может быть немного увеличен. По мере же роста растений световые параметры возрастают.

Влажность воздуха в камере также бывает ежесуточно однотипной, оставаясь днем близкой к 50 %, а ночью постепенно поднимаясь.

Повторяются и температурные параметры. С включением осветительных устройств воздух быстро прогревается, затем вентиляция держит его на определенном уровне с возможными несущественными колебаниями. В темный период температура медленно понижается, к утру достигая минимума. В теплый период года максимальные дневные температуры бывают выше, чем в холодный, весной и осенью могут иметь средние значения между летом и зимой.

Температура субстрата на сеянцах и в начальный период роста может быть повышенной, при затенении листьями – стабильной за всю последующую вегетацию.

Обязательна смена воздуха в камере в течение светлого периода несколько раз. Углекислый газ может быть очень полезен при подаче на несколько минут с началом светового дня из баллонов или от размещаемого равномерно по камере сухого льда.

Наилучшими субстратами для камер будут искусственные: керамзит, вермикулит, минеральная вата, ионитная почва. К керамзиту полезно добавлять верховой торф, от 20 до 50 % по объему. Можно использовать и метод бессубстратной проточной культуры. Естественно, что метод выращивания на всех субстратах должен быть гидропонным.

Стабильность всех параметров микроклимата исключает грибные болезни растений. Высокая освещенность и оптимальный пищевой режим не позволяют проявляться вирусным болезням на огурцах, как это происходит в подобных условиях в теплицах, даже если в растениях вирусные инфекции присутствуют в скрытом виде. При обязательном самом строгом фитосанитарном режиме будут отсутствовать все болезни и вредители.

Интенсивный свет не позволяет растениям вытягиваться. Процессы роста и развития хорошо скоординированы между собой, как и процессы фотосинтеза и дыхания. Водный режим не нарушается. Элементы питания из корней быстро достигают нужных органов.

Разные требования культур к условиям внешней среды в камере как бы нивелируются. Наш личный опыт нескольких лет работы показал, что одновременно могут расти огурцы, томаты, перцы, баклажаны, арбузы, дыни, многолетние луки, укроп, петрушка, овсяный корень, рута, иссоп, фенхель, патиссон, щавель.

Рекомендации по светокультуре овощей предусматривают длину светового дня для огурцов – не менее 12 ч, томатов – 16 ч, зеленных культур – 18-20 ч. Но указанные выше культуры давали высокие урожаи при укороченных вегетациях за 14 ч освещения.

Интенсивные культуры в закрытом помещении не нуждаются в точном совпадении светлого времени с естественным днем, а темного с ночью. Выращивание можно ускорять и за счет изменения длины суток, оставив светлое время на уровне 14 ч, а темное сократив на 2-4 ч. Каждой из культур при их отдельном выращивании можно обеспечивать режим более близкий к их требованиям. Высадка отдельных овощей рассадой сокращает их оборот минимум на 20 дней и увеличивает число годовых вегетаций. С помощью рассады можно возделывать все культуры, исключая укроп, щавель.

Интенсификация камерного овощеводства предполагает бессменные культуры в течение 2-3 лет. Получены результаты: щавель за 63 срезки 431 кг, сельдерей за 32 срезки 290 кг, мангольд за 34 срезки 322 кг, ревень (черешки) за 41 срезку 99 кг, петрушка за 18 срезок 40 кг, укроп за 107 суток 25 кг (за 37 суток 5 кг), томат Белый налив за 105 суток 20 кг, огурец Лада за 120 суток 70 кг, баклажан Донской за 110 суток 20 кг/м².

Камеры для интенсивной светокультуры могут быть построены по специальным проектам или оборудованы в приспособленных помещениях: подвалах, складах, теплицах типа школьных и др.

В оборудование камер входит:

теплоизоляция стен, которые не должны промерзать зимой;

гидроизоляция потолка;

водосток в полу для удаления воды при мойке и остатков растворов;

баки для питательных растворов из нержавеющего металла или деревянные, выстланные пленкой;

поддоны для выращивания деревянные, с пленочным покрытием внутри, сливным отверстием, высотой бортов до 30 см;

насос с небольшим напором для подачи раствора в субстраты, расположенный вне баков;

поливные устройства из пластмассовых труб с перфорацией или из топливных форсунок;

специальные современные растениеводческие лампы в светильниках или отдельно (на ртутно¬йодидной или натриевой основе);

автоматизированное устройство на основе часового командно¬электрического прибора для включения ламп и насосов;

контактный термометр для включения вентилятора;

короба из металла, дерева, пластика с перфорацией, оборудованные под потолком для сбора и отвода горячего воздуха от ламп; такие же короба на стенах для подачи наружного воздуха.

Мощность ламп должна составлять не менее 600 вт/м² инвентарной площади камеры; высота – около 4 м; площадь не более 100 м², при большей трудно удерживать равномерную температуру. Для создания объемного света, очень нужного растениям, можно стены на всю их высоту обтянуть светоотражающей пленкой.

Для питания растений чаще используют раствор Кнопа, содержащий селитры кальциевую, калийную и аммиачную, сульфат магния, фосфорнокислый калий и все микроудобрения. Его лучше иметь свежим, без корректировок по результатам анализа, периодически заменяя. Концентрация раствора для разных овощей может быть от одинарной до двойной.

В камерах полезно применять воду, обработанную электричеством и омагниченную.

Расход удобрений в камере на единицу продукции ниже тепличного в несколько раз; накопление нитратов бывает минимальным даже и у предрасположенных к этому культур.





Источник: gazetasadovod.ru

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