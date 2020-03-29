Новая елка из ветки? Можно попытаться

Размножаются ли хвойные в домашних условиях? У меня еловая ветка в воде пустила корень и дала отросток. Есть ли смысл сажать ее в грунт? А. Перевалова

Если еловая ветка дала корни, можно попробовать ее посадить в грунт

Безусловно, укоренение еловой ветки в воде – очень редкий случай. Стоит воспользоваться такой уникальной возможностью и попробовать самостоятельно вырастить новое дерево. Возьмите керамический горшок, насыпьте в него слой дренажа, заполните почвой (2 ч. перегноя, 1 ч. песка) и посадите ветку (если корень уже длинный, можно уложить его по кругу). Высаженное таким образом растение слегка полейте и поместите в «мини-тепличку» (можно просто накрыть большой стеклянной банкой) до полного укоренения в почве.

Местоположение выбирать лучше светлое, но без прямых солнечных лучей в течение длительного периода. Регулярно проветривайте тепличку и опрыскивайте веточку (можно добавлять в воду стимулятор роста), поливайте умеренно (не допуская как переувлажнения, так и пересыхания почвы).

Со временем, вероятно, вам удастся получить собственную ель в контейнере, которую можно затем высадить на дачном участке либо превратить в бонсай, чтобы держать в доме.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: gazetasadovod.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...