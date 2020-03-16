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Немного химии: о микро-и макроэлементах
По инф. gazetasadovod.ru   
16 Марта 2020 г.
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posev ovochei

Чем отличаются микро- и макроэлементы и какова их роль в развитии растения?

Немного химии: о микро-и макроэлементах

Каждый элемент по-своему важен для нормального развития растения

10 элементов, поглощаемых растениями в сравнительно больших количествах, называют макроэлементами. Это углерод – преимущественно из воздуха, водород и кислород – из разлагающейся в листьях воды, а также поступающие главным образом из почвы, через корни – азот, фосфор, калий, сера, магний, кальций, железо.

6 элементов – бор, марганец, медь, цинк, молибден, хлор – называют микроэлементами только на том основании, что потребность растений в них в количественном отношении невелика, хотя по важности они ничуть не уступают макроэлементам.

Все элементы минерального питания могут поступать в растение и через листья. Этим широко пользуются при внекорневых подкормках. Водный раствор макро- и микроэлементов при помощи распылителя наносят на листья. Многие элементы растение поглощает из имеющихся в воздухе соединений, особенно при выпадении осадков, тумана.

Источник: gazetasadovod.ru

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