Немного химии: о микро-и макроэлементах

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Чем отличаются микро- и макроэлементы и какова их роль в развитии растения?
Каждый элемент по-своему важен для нормального развития растения
10 элементов, поглощаемых растениями в сравнительно больших количествах, называют макроэлементами. Это углерод – преимущественно из воздуха, водород и кислород – из разлагающейся в листьях воды, а также поступающие главным образом из почвы, через корни – азот, фосфор, калий, сера, магний, кальций, железо.
6 элементов – бор, марганец, медь, цинк, молибден, хлор – называют микроэлементами только на том основании, что потребность растений в них в количественном отношении невелика, хотя по важности они ничуть не уступают макроэлементам.
Все элементы минерального питания могут поступать в растение и через листья. Этим широко пользуются при внекорневых подкормках. Водный раствор макро- и микроэлементов при помощи распылителя наносят на листья. Многие элементы растение поглощает из имеющихся в воздухе соединений, особенно при выпадении осадков, тумана.
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На недостаток каждого из питательных элементов овощные растения отвечают различными внешними проявлениями и характерными признаками: изменением цвета листьев, их размеров и формы; нарушением роста и формы побегов и плодов; отмиранием отдельных тканей и точек роста. Каждое такое проявление - это сигнал бедствия растения, просьба о незамедлительной помощи.
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