Некапризные и очень красивые: растения для начинающих цветоводов

Иногда хочется иметь в доме цветы, но нет времени или возможности выращивать требовательные к уходу экземпляры. Какие же комнатные растения выбрать, чтобы смотрелись эффектно, и с уходом мог бы справиться любой?

Любой цветок нуждается в уходе и внимании, даже самый неприхотливый

Обозначу три основных постулата, которые должны знать все начинающие:

Во-первых, помните, что декоративно-листные растения, как правило, более неприхотливы, чем декоративно-цветущие.

Во-вторых, старайтесь выбирать суккуленты и растения, которые родом из засушливых мест – воздух наших квартир подходит им лучше, чем экзотическим пришельцам из влажных тропиков.

В-третьих, воспользуйтесь списком самых неприхотливых комнатных растений - скорее всего, в нем найдется растение, которое придется вам по душе.

Вот, собственно, и сам списочек:

Замиокулькас – крайне неприхотливое комнатное растение, безразличен к составу грунта, нормально переносит недостаточный полив и плохое освещение.

Хлорофитум – очень быстро растет, цветет каждый год, летом требуется обильный полив (при отсутствии вянет, но не погибает). Обладает очистительными свойствами.

Сансевиерия - “щучий хвост”, “тещин язык”, легко переносит любое освещение и засушливость, сквозняки. Это неприхотливое растение нельзя только переувлажнять и держать при минусовых температурах.

Аспарагус – приспосабливается к любым условиям. Требует опрыскивания только в жаркое лето. Зимой лучше держать на застекленном балконе – при температуре в этот период выше 15°С оголяются стебли.

Сциндапсус – комнатная лиана, быстро растет, не очень требовательна к условиям выращивания.

Толстянка - “денежное дерево”, неприхотливый суккулент, вырастает до огромных размеров. Предпочитает светлые места. Не переувлажнять.

Кливия – не сложное в уходе растение, но не передвигайте горшок, к любым другим условием приспосабливается. Цветет до 2 раз в год.

Монстера – растение для больших помещений, вырастает до 5 метров. Не капризный цветок, но требует светлого места и периодических опрыскиваний.

Шлюмбергера, “декабрист”, “рождественский кактус”, быстро растет, цветет зимой. Любит солнечные и теплые места. Полив умеренный. У растения хороший иммунитет к болезням и вредителям.

Это далеко не полный список относительно простых в уходе растений, но можно начать с перечисленных.

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Источник: vk.com

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