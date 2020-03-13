Некапризные и очень красивые: растения для начинающих цветоводов

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Иногда хочется иметь в доме цветы, но нет времени или возможности выращивать требовательные к уходу экземпляры. Какие же комнатные растения выбрать, чтобы смотрелись эффектно, и с уходом мог бы справиться любой?
Любой цветок нуждается в уходе и внимании, даже самый неприхотливый
Обозначу три основных постулата, которые должны знать все начинающие:
Во-первых, помните, что декоративно-листные растения, как правило, более неприхотливы, чем декоративно-цветущие.
Во-вторых, старайтесь выбирать суккуленты и растения, которые родом из засушливых мест – воздух наших квартир подходит им лучше, чем экзотическим пришельцам из влажных тропиков.
В-третьих, воспользуйтесь списком самых неприхотливых комнатных растений - скорее всего, в нем найдется растение, которое придется вам по душе.
Вот, собственно, и сам списочек:
Замиокулькас – крайне неприхотливое комнатное растение, безразличен к составу грунта, нормально переносит недостаточный полив и плохое освещение.
Хлорофитум – очень быстро растет, цветет каждый год, летом требуется обильный полив (при отсутствии вянет, но не погибает). Обладает очистительными свойствами.
Сансевиерия - “щучий хвост”, “тещин язык”, легко переносит любое освещение и засушливость, сквозняки. Это неприхотливое растение нельзя только переувлажнять и держать при минусовых температурах.
Аспарагус – приспосабливается к любым условиям. Требует опрыскивания только в жаркое лето. Зимой лучше держать на застекленном балконе – при температуре в этот период выше 15°С оголяются стебли.
Сциндапсус – комнатная лиана, быстро растет, не очень требовательна к условиям выращивания.
Толстянка - “денежное дерево”, неприхотливый суккулент, вырастает до огромных размеров. Предпочитает светлые места. Не переувлажнять.
Кливия – не сложное в уходе растение, но не передвигайте горшок, к любым другим условием приспосабливается. Цветет до 2 раз в год.
Монстера – растение для больших помещений, вырастает до 5 метров. Не капризный цветок, но требует светлого места и периодических опрыскиваний.
Шлюмбергера, “декабрист”, “рождественский кактус”, быстро растет, цветет зимой. Любит солнечные и теплые места. Полив умеренный. У растения хороший иммунитет к болезням и вредителям.
Это далеко не полный список относительно простых в уходе растений, но можно начать с перечисленных.
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Иногда хочется иметь в доме цветы, но нет времени или возможности выращивать требовательные к уходу экземпляры. Какие же комнатные растения выбрать, чтобы смотрелись эффектно, и с уходом мог бы справиться любой?
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