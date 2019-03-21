Не знаете, с чего начать? Начните со смородины

Весна - скоротечное время, в этот период чаще всего стараются посадить что-нибудь новенькое. Ну а если вы только что купили участок, и на нем еще ничего нет, то посоветуем вам начать со смородины.

Выбираем саженец смородины

Кустики этого растения есть абсолютно на каждом садовом участке. Смородина неприхотлива, скороплодна, устойчива к засухе и заморозкам, а ее плоды полны витаминов и прекрасно подходят для употребления в свежем виде и для переработки.

Первым делом следует купить саженцы, благо смородина не редкость. Большинство сортов легко достать, да и цена на саженцы не «кусается». Выбирая смородину, осматривайте в первую очередь корневую систему, ее качество. На высоту побегов и их количество можно не смотреть, ведь при посадке мы их обрежем, а вот попросить продавца сделать срез на побеге можно. Если растения поражены стеклянницей, то внутри побега на срезе вы увидите черноту. Такой саженец брать не стоит. Что касается корней, то они должны быть хорошо развитыми, без обрывов. В идеале корневая система должна состоять из пары основных корней длиной не менее полуметра и множества придаточных. Прекрасно, если корневая система не подсушена, если корни в болтушке или немного влажные. Если же корни сухие, то саженец после покупки желательно поместить в воду на пару дней.

После покупки саженцы с открытой корневой системой не оставляйте, если нет возможности посадить их сразу, то растения следует прикопать в каком-нибудь затененном месте и обильно полить водой. В таком виде саженец смородины может пролежать до недели, главное успеть с посадкой до того, как распустятся почки.

Итак, с саженцами мы разобрались, необходимо теперь определится с участком под посадку смородины. Лучше всего высаживать смородину на открытом участке, без длительного затенения, однако он должен быть защищен от северных ветров. Очень хорошо если почва на участке достаточно плодородна, свободна от сорняков, с расположением грунтовых вод не ближе метра к поверхности почвы.

Запомните, что белая и красная смородина, в отличие от черной, более теплолюбивые культуры, поэтому им необходимо подобрать участок выровненный и ориентированный на юг или юго-запад, то есть хорошо прогреваемый солнечными лучами. Черную и зеленоплодную смородину можно высаживать на склонах, ориентированных на север и северо-восток, допускается при ее размещении небольшое и кратковременное затенение.

При посадке смородины не используйте участки с чрезмерным увлажнением, с застоем талой либо дождевой воды, там растения чаще болеют и теряют много завязи. Смородина черная, зеленоплодная и красная будут неплохо расти на участках с супесчаными почвами, с нейтральным pH. Если почвы кислые, то обязательно их нужно известковать. Известкование это один из элементов предпосадочной подготовки почвы. Помимо известкования следует участок хорошенько, лучше на полный штык лопаты, перекопать, выбрать все сорняки, особенно корневищные и разровнять после этого землю граблями, исключив образование ямок.

На бедных почвах под перекопку можно внести органические, либо минеральные удобрения.

Приступать к посадке смородины можно как осенью, так и весной. Главное, в случае с посадкой весной, успеть до распускания почек. Так процент приживаемости саженцев на новом месте будет всегда очень высоким.

Перед посадкой, когда почва уже готова, проводят и небольшую подготовку саженцев. Обычно обрабатывают корни, удаляя все сломанные, обрезая оборванные или подсохшие. Желательно корни обмакнуть в болтушку, которую легко приготовить прямо на участке, выкопав ямку, наполнив ее водой и хорошенько размешав в ней почву. Все операции с надземной частью лучше проводить сразу после посадки саженца.

Посадка смородины

Приступая к посадке, первым делом нужно определиться со схемой размещения смородины на участке. Для этого нужно знать, какой силой роста обладает купленный вами сорт. Понятно, что сильнорослые сорта лучше размещать подальше друг от друга, а слаборослые можно немного уплотнить, что сэкономит место на участке. Обычно расстояние между сильнорослыми сортами не менее полутора метров, а между слаборослыми около метра.

Если вы решили высадить на участке несколько рядов смородины, то между ними, в случае с сильнорослыми сортами, следует оставить порядка 2,5 метров, а в случае со слаборослыми сортами порядка двух метров. Это оптимальное расстояние, которое в дальнейшем позволит вам без труда обрабатывать почву в междурядьях, проводить обрезку и сбор плодов.

Посадку осуществляют либо в посадочные ямки, если вы высаживаете несколько кустов отдельно, либо в траншеи, если вы формируете ряд. Обычно глубина и ширина посадочной ямки зависит от размеров корневой системы. В итоге она должна получиться такой, чтобы корни свободно располагались в ямке, без заломов и загибов. Траншею копают с таким расчетом, чтобы корневая система смородины располагалась в ее центре, и чтобы можно было прикопать саженец, используя землю с ее бортов. На плодородном черноземе при посадке можно обойтись без внесения удобрений, на почвах же более бедных, либо на тех, где до этого произрастания другие ягодные культуры в каждую ямку следует внести примерно ведро перегноя, 70-80 г суперфосфата и 200 г древесной золы. На песчаных почвах в ямку советуют добавлять также 20-25 г известняка.

Все удобрения перед помещением в ямку следует хорошо перемешать, смешав с питательной почвой, часто это верхний слой, который остается при копке ямки. Затем из удобренной почвы в ямке делают своего рода холмик, который поливают водой (на каждую лунку примерно по ведру).

После этого на холмик укладывают корневую систему саженца, аккуратно расправляя корни, затем наклоняют саженец под углом примерно 45 градусов и засыпают почвой, углубив корневую шейку примерно на 4-5 см. Верхний слой почвы следует уплотнить и снова полить тем же объемом воды.

После полива почву желательно мульчировать торфом, перегноем либо просто сухой почвой слоем в 7-10 см. После посадки проводят обрезку побегов, обычно обрезают побеги так, чтобы на поверхности почвы остались приросты с 3-4 почками. Это необходимо для формирования полноценного куста. Кстати, обрезанные побеги выбрасывать не стоит, их можно разрезать на черенки длиной 15-17 см и воткнуть в рыхлую почву. К осени они сформируют корневую систему и дадут несколько приростов, и следующей весной их можно будет высадить на новое место как самостоятельные растения.





Источник: gazetasadovod.ru

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