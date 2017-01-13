Не за горами лето. Пора наметить план декорирования дачных дорожек

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Зима подходит к своей середине, за ней проследует красавица-весна и наступит долгожданный для садоводов летний сезон. Многие дачники озабочены с наступлением теплого периода не только приобретением запаса саженцев и семян, но и благоустройством родных шести соток. К примеру, сейчас модно стало украшать территорию участка декоративными дорожками. Например, красотой, долговечностью и претензией на изыск обладает камень. Дорожка, выложенная камнями, будет смотреться презентабельно и благородно. Но это достаточно дорогой материал, и поэтому нужно будет соизмерить желаемое с возможностями своего бюджета.
К слову, иногда дачники берутся не только за внутриучастковые дела, а занимаются вместе с другими инициативными гражданами из товарищества садоводов проблемами ремонта и содержания дорог внутри садоводства и на подъезде к нему. Чтобы проще было решать вопросы, нужно, конечно, иметь некоторое представление о дорожной технике и другом необходимом оборудовании. В частности, для проведения разных дорожных и строительных работ необходим мощный пневмоинструмент. Чтобы бесперебойно снабжать его сжатым воздухом, специалисты используют поршневые компрессоры (посмотреть компрессор ПКСД, оценить ассортимент и стоимость оборудования можно на сайте gk-sk.ru).
Отлично для декоративной тропинки подойдет дерево. Спилы можно сделать фактурными и интересными, если использовать специальные пропитки и лаки. Диаметр деревянных кружков выбирается по усмотрению. И одинаковые, и разнокалиберные составные части все равно смотрятся оригинально. Если дачный дом сделан из кирпича, этот строительный материал можно применить и для обустройства дорожек. Гармонично выглядеть кирпичная тропинка будет сама по себе, а также в соседстве с небольшими камушками. Идеями, как эти материалы вместе выложить красиво, пестрит сеть Интернет. Недорогой вариант обустройства тропинок – использование гравия. Чтобы мелкие камушки не «разъезжались» за пределы дорожки, по бокам можно выложить крупные камни. Долго прослужит дорожка, составленная из брусчатки или тротуарной плитки. Разные конфигурация, цветовые решения – дом рядом с ухоженными тропинками заиграет. Также хороший и долговечный материал – бетон. Если не устраивает сплошная заливка, можно приобрести в строительном магазине специальные формы из пластика и самостоятельно изготовить желаемые бетонные элементы. Также часто садоводы применяют комбинации из всех вышеперечисленных материалов. В этом случае легко подстроить свои дорожки под ландшафт участка – от благоустроенного дома к растительности или, к примеру, к декоративному водоему.
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