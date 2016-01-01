Молодой картофель можно выращивать все лето

Все знают традиционный способ посадки и уборки картофеля. Мы же выращиваем картофель так, чтобы иметь его к столу весь дачный сезон: с середины июня до конца октября (последняя копка 15-20 июля) с минимальной затратой сил.

Как вырастить картофель через рассаду?

Подготовка.

Покупаю семенной картофель ранних сортов величиной с куриное яйцо 2-3 кг (2-3 сорта).

30 мин выдерживаю в растворе марганцовки насыщенного розового цвета. Осматриваю и промываю каждую картофелину в марганцовке.

В случае обнаружения поврежденных участков или признаков парши, срезаю их до чистой мякоти, затем просушиваю клубни в старых тряпочках и срезы обрабатываю толченым углем из печки или золой.

Весь картофель по сортам раскладываю для просушки на столе на старых полотенцах не более 1 часа.

По сортам одним слоем раскладываю клубни в картонные коробки из-под конфет. Коробки, помещенные в целлофановые пакеты, ставлю на подоконник. Пакеты не завязываю, так как картофель должен дышать.

В моей квартире никогда не бывает солнца. Если у вас солнечный подоконник, то необходимо найти светлое, защищенное от прямых солнечных лучей место или закрыть низ окна плотной белой бумагой.

Предварительное проращивание (20 апреля - 5 мая).

У пластиковых бутылок объемом 1,5-2 л отрезаю конусную часть. Разогретым на огне гвоздем или шилом делаю в днище 5-6 отверстий.

В бутылку насыпаю стакан земли, аккуратно помещаю картофелину, засыпаю ее стаканом земли и поливаю стаканом воды.

Если картофель оголился, еще досыпаю земли, чтобы сверху он был покрыт землей хотя бы на 1 см.

Уже в бутылках на 2-3 противнях из плиты ставлю картофель на подоконник. Но не на солнце (обязательно на свет!).

Если земля подсохла, через неделю поливаю: 1 стакан воды в каждую бутылку.

Через 7 дней от начала проращивания вся бутылка заполнится белыми корешками, и только кое-где появятся небольшие зеленые ростки.

Через 10 дней высота рассады будет 7-10 см, через 16 дней -15-20см. Больше держать картошку дома нельзя, так как переросшая рассада приведет к потере урожая.

Необходимо постоянно проветривать комнату - людям плохо в духоте и картошке тоже.

Транспортировка.

2 кг семенного картофеля - это приблизительно 30 шт. бутылок, 3 кг - 45.

По 15 бутылок с рассадой ставлю в картонную коробку и жестко пристегиваю к тележке. Коробка с 15 бутылками весит около 10 кг.

Перед поездкой картофель не поливаю (лишняя тяжесть не нужна, да и рассада менее хрупкая).

Поливаю сразу после транспортировки, а сажаю на следующий день.

Посадка.

Срок посадки зависит от погодных условий. Если апрель холодный, не торопитесь. Даже в самый неблагоприятный год к 15 мая земля прогреется достаточно, и на березе появятся листочки размером с ноготь большого пальца.

Погода в день посадки может быть разная, даже с легким заморозком, но это не страшно.

Сажаю грядами по 15 шт., по трафарету из картона (равносторонний треугольник со стороной 45 см).

Ширина гряды получается 70-75 см, длина -2м.

Сажаю картофель или на необработанном участке, или прямо на глину. Если есть дерн, то плоскорезом Фокина снимаю его только под грядку и переворачиваю.

На дерн или глину, (у нас на участке слой дерна не более 3-6 см, далее - серо-голубая глина) раскладываю по ширине гряды сено слоем 10 см. Если его нет, то свежескошенную траву и сорняки с гряд (одуванчики, крапиву и т. д.). По схеме посадки на сено кладу 3-4 горсти песка. Поливаю (2 лейки) раствором марганцовки ярко-розового цвета.

Беру бутылку левой рукой и слегка ее обжимаю. Правую руку погружаю в бутылку с рассадой и аккуратно переворачиваю ее ботвой вниз. Картофель с комом земли легко выходит из бутылки. Рассаду размещаю на грядке по "пятнам" песка.

В тачке уже предварительно подготовлена смесь: 1 ведро глины, 2 ведра торфа, 1 ведро песка. Если использую землю, бывшую в употреблении, то есть истощенную, то на ведро земли кладу 0,25 л сухого куриного помета и 0,5 ведра песка.

Каждую рассадину засыпаю 0,5 ведра этой смеси. Между холмиками раскладываю солому или свежую траву. Поливаю. Далее досыпаю еще по 0,5 ведра смеси на каждую рассадину и опять между холмиками кладу солому или траву.

Чтобы грядка была не только опрятной, но и теплой, досыпаю землю по соломе и бокам. Хорошо поливаю и накрываю свободно 2 слоями старого спанбонда. Десятидневную рассаду полностью покрываю землей, у пятнадцатидневной на поверхности земли остается 5-7 см ботвы.

Гряда получается компактной и высотой по колено. Картофелю тепло, сытно и уютно. Можно со спокойной душой уезжать с дачи на 2-3 недели.

Поливаю по мере необходимости, не снимая спанбонд. Заморозки до -5°С не повреждают рассаду. При кратковременном сильном похолодании можно сверху набросить старую пленку. Спанбонд снимаю полностью после 10 июня.

Почему я сажаю картофель таким способом?

Во-первых, хранить зимой картофель нам негде. Поэтому выращиваю его для еды на даче в летнее время. Уже 15-20 июня молодой картофель вырастает величиной с куриное яйцо и более. Последнюю копку делаю 15-20 июля - среднеранних сортов (например, Елизавета).

Во-вторых, картофель очень полезен (особенно молодой) для сердечно-сосудистой системы.

В-третьих, уход очень прост, заключается только в поливе. Окучивать не надо! Большая экономия сил и времени. Я не очень здоровый человек, и для меня это важно.

При выращивании картофеля таким способом в течение 5 лет он ни разу ничем не заболел.

В "мокрый" год картофель не загнивает и такой же крупный. Сорняки появляются только у основания гряды, в междурядьях и по краям (не надо полоть!). Земля чистая, использую ее под другие культуры, вношу только золу, или перегной или птичий помет, чтобы компенсировать истощение. Ботву же закапываю в гряды или кладу в компост.

На освободившейся после картофеля земле можно посеять другие культуры согласно севообороту (например, редис, салат, редьку и т. д.); устроить рассадник для многолетних цветов или крыжовника; землю можно разнести по саду. Вариантов много.

Пенсия не за горами, а здоровье уже не очень хорошее. Поэтому ищу методы разумного земледелия, рациональный набор культур и сорта. Чтобы при минимальных материальных и физических затратах получать стабильный урожай необходимых и любимых культур. С выходом на пенсию появится больше времени, поэтому можно будет жить на даче с конца апреля и рассаду выращивать в дачном домике.

Каждый куст дает 10-15 полноценных картофелин, в неблагоприятный год - 7-10 шт. Посчитайте сами! С удовольствием угощаем ранним картофелем друзей и соседей.

Буду рада, если мой опыт вам пригодится, и вы будете лакомиться свежим картофелем все лето.