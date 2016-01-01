Малина: как посадить и ухаживать

Прежде чем принять окончательное решение, где и как посадить малину, особенно лесную, на своем садово-огородном участке, надо не раз посетить близлежащий лес и внимательно присмотреться, как там растет, развивается и плодоносит малина. Ароматные ли на ней ягоды и какого они вкуса? Это необходимо для того, чтобы найти отборные формы малины для последующей посадки на своем участке.

Вкусная малина: посадка, уход, выращивание

Выращивание малины начинается с выбора подходящего места и хорошего сорта

По земельной площади участки у нас небольшие, а потому выбор подходящего места для малины – вопрос немаловажный. К тому же надо иметь в виду, что каждый ягодный кустарник имеет свои пристрастия. Конкретно к малине это имеет особое отношение.

Птицы очень любят эту сладкую ягоду, да и не только птицы, и пропуская их через свой желудок, семена разносят по всему лесу, по опушкам, по высоким обочинам глубоких канав, а малина вырастет в сугубо определенных местах. Почему? Я вот занимаясь долгое время наблюдениями за малиной, могу уже точно сказать, что малина растет на высоких местах.

После того, как мы побывали в лесу, чтобы взять опыт от природы, заглянем в отдельные деревни России с природными условиями Нечерноземья. И поинтересуемся, как в них местные жители возделывают малину, и какую? В отличие от садоводов­-любителей, здесь у нас (на Северо-­Западе) в некоторых садоводствах полностью прекративших выращивание малины, там, в деревнях возделывают малину и по сегодняшний день. Она у них возделывается куртинами и отдельными кустами.

Вооружившись этими наблюдениями, вы решаете вопрос о размещении ягодных кустов малины на своем участке. Опытные садоводы-огородники говорят: «Участок маловат, но и малину на нем вырастить можно». В этом наша семья убедилась на собственном опыте. Все это есть, применяется, а малина садовая не растет на наших участках в болотистой заводненной местности. Я решил как бы приспособить лесную малину и так называемую «деревенскую» к условиям своего участка, используя приемы нетрадиционной агрономии.

На своем участке я старые пни не выкорчевывал и не убирал. Сейчас я их использую для посадки старых «деревенских» сортов малины Усанка, Новость Кузьмина и др. В старый пень, сделав углубление и насыпав туда смесь: 3 ч. древесной трухи, 1 ч. перепревшего старого навоза, 1 ч. песка и 1 ведро древесной золы на 1 м3 объема, высаживаю малину. Малина в пне не «бегает» по участку и не надо применять шифер или железный лист.

Дикая малина, как и крапива, предпочитает расти на той почве, где есть гниющая древесина. Сажаю малину не в посадочные ямы, о которых подробно пишут, а в неглубокие траншеи, заполненные древесиной, отходами, верхнюю часть всего этого заполняю плодородной почвой. Готовя сооружение заранее, систематически поливаю, для того, чтобы процесс разложения древесины шел быстрее. Замечено, что малина, здесь посаженная, хорошо приживается, не дает поросли, лезущей в междурядья.

На участке в свое время я не убирал и оказавшиеся там большие валуны. От них вышла большая польза для высаженной рядом малины. Около них лучше сохраняется и используется влага в жаркие дни, быстрее накапливается снег во время снегопада – а снег это лучшее укрытие кустов малины от морозов. Камни к тому же обеспечивают равномерный тепловой режим для растения. Накаляясь в жару днем, отдают тепло в более прохладное время. Здесь же накапливается опад, приносимый ветром, при его перегнивании улучшается питательный и структурный состав почвы в этом месте.Кроме снежного покрова, листовой покров тоже служит утепляющим материалом для корней малины.

Малина – светолюбивое растение, но предпочитает рассеянные солнечные лучи среди редкого среднего роста кустарника. На солнцепеке она вырастает низкорослой, ягоды у нее искривленные, с червячками внутри. У меня она высажена в тыльной части участка по бровке среди редколистной защитной полосы растений (зеленой защитой от ветров и пыли). Сохранены у меня на участке и единичные кусты, возникшие благодаря отпрыскам, выросшим на подходящем месте среди огорода. Беспорядка в этом я не вижу. Отдельно стоящий куст лучше плодоносит. Никому он не мешает, а, будучи усыпан вызревающими яркого цвета ягодами, красочно смотрится среди обыкновенной сероватой зелени, украшает пейзаж.



