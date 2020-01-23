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Любителям фиалок на заметку: какой горшок самый правильный?
|По инф. vk.com
|23 Января 2020 г.
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Подбираем горшок для фиалки.
Для выращивания фиалок не подходят большие и высокие емкости
Есть одно главное правило при подборе горшка для фиалки, которому неукоснительно должен следовать каждый фиалковод: диаметр горшка должен соотноситься к диаметру розетки 1:3.
Традиционно для фиалок используют глиняные или пластиковые горшки диаметром 5,7 или 9см. Миниатюрные сорта высаживать следует в 3-4 сантиметровые горшки, а «гигантов» в невысокие плошки соответствующего диаметра. Горшки и плошки не должны быть высокими, так как корни этих растений не растут очень глубоко. Чтобы фиалка нормально развивалась и обильно цвела, ее корневая система должна оплести весь горшок. В слишком большом и высоком горшке фиалка долго не цветет.
Какой горшок лучше, глиняный или пластиковый?
Глиняный горшок: лучше проводит воздух и влагу, поэтому и корни в нем загнивают реже. И это пожалуй и все преимущества.
Недостатки: дороговизна, хрупкость, после использования надо тщательно его чистить и кипятить. Тяжелый, что ограничивает его применение на стеклянных полках, земля в нем пересыхает быстро. А если он глазурованный, то и единственное его преимущество теряется, глазурь не пропускает ни воду ни влагу. Разве только что красивый... Но любоваться надо цветком, а не горшком.
Пластиковый горшок: легкий, недорогой, не нуждается в особом уходе, ассортимент их достаточно широк. И внешне не уродливы, но и не броски.
Для проращивания листиков и деток можно использовать торфяные горшочки или просто- одноразовые стаканчики из пластика.
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