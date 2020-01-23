ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Любителям фиалок на заметку: какой горшок самый правильный?
По инф. vk.com   
23 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

fialka

Подбираем горшок для фиалки.

Любителям фиалок на заметку: какой горшок самый правильный?

Для выращивания фиалок не подходят большие и высокие емкости

Есть одно главное правило при подборе горшка для фиалки, которому неукоснительно должен следовать каждый фиалковод: диаметр горшка должен соотноситься к диаметру розетки 1:3.

Традиционно для фиалок используют глиняные или пластиковые горшки диаметром 5,7 или 9см. Миниатюрные сорта высаживать следует в 3-4 сантиметровые горшки, а «гигантов» в невысокие плошки соответствующего диаметра. Горшки и плошки не должны быть высокими, так как корни этих растений не растут очень глубоко. Чтобы фиалка нормально развивалась и обильно цвела, ее корневая система должна оплести весь горшок. В слишком большом и высоком горшке фиалка долго не цветет.

Какой горшок лучше, глиняный или пластиковый?

Глиняный горшок: лучше проводит воздух и влагу, поэтому и корни в нем загнивают реже. И это пожалуй и все преимущества.

Недостатки: дороговизна, хрупкость, после использования надо тщательно его чистить и кипятить. Тяжелый, что ограничивает его применение на стеклянных полках, земля в нем пересыхает быстро. А если он глазурованный, то и единственное его преимущество теряется, глазурь не пропускает ни воду ни влагу. Разве только что красивый... Но любоваться надо цветком, а не горшком.

Пластиковый горшок: легкий, недорогой, не нуждается в особом уходе, ассортимент их достаточно широк. И внешне не уродливы, но и не броски.

Для проращивания листиков и деток можно использовать торфяные горшочки или просто- одноразовые стаканчики из пластика.

Источник: vk.com

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА, МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ Наша клумба На грядкахВ саду Дачнику на заметку Сохраняем урожай На подоконнике Товары для садоводов Книги по садоводству Домашнему мастеруДомашнему мастеру: книги и товары Рукодельница Мода для пожилых Полезные мелочи Хозяйке и рукодельнице: книги и товары
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 