Лимонная тля - вредитель цитрусовых

Цитрусовые деревья больше других подвержены нападению вредителей, поскольку их привлекательный сладкий аромат как магнитом манит к себе всех насекомых. Так как нападения непрошеных гостей сложно избежать, проще всего проводить профилактику их возникновения.

В борьбе с тлей можно использовать натуральные средства

Во-первых, регулярно (3-4 раза в месяц) следует устраивать деревцу освежающие процедуры и мыть его листочки и ветви с обеих сторон под теплым душем. Во время купания почву следует изолировать, прикрыв ее полиэтиленовым пакетом.

Во-вторых, приобретая новые комнатные растения, первое время их следует изолировать от лимона, поскольку имеющиеся там вредители очень быстро могут атаковать цитрусовое дерево.

В-третьих, желательно ежедневно устраивать плановый осмотр лимона, поскольку, заметив появление насекомых на раннем этапе, избавиться от них будет значительно легче.

Если же тля уже атаковала ваше деревцо, избавиться от вредителей можно следующими способами:

При незначительном распространении вредителей поможет раствор зеленого или обычного хозяйственного мыла, которым следует промыть все листочки и стебель деревца. Через 4-5 дней процедуру следует повторить, обычно двух раз вполне достаточно, чтобы избавиться от тли надолго.

При борьбе с тлей поможет настойка растительных препаратов. Можно использовать отвар крапивы или полыни – 2 столовые ложки сухого сбора настаивают в стакане кипятка 12 часов, после чего процеживают и полученным раствором обрабатывают поврежденные листочки. Уничтожающим действием против тли обладает эликсир прополиса, проще всего взять аптечный раствор и развести его с кипяченой водой в соотношении 5:20 (в расчет берутся столовые ложки, этого количества хватит для обработки небольшого деревца);

раствор из настоянной на кипятке табачной пыли с добавлением стружки хозяйственного мыла помогает устранить имеющихся вредителей и предотвратить появление новых. Таким составом опрыскивают растение через день на протяжении недели, после чего через 5-7 дней процедуру повторяют.

Чесночная вода также эффективно борется с распространением тли. Головку чеснока следует протереть через мясорубку или терку, кашицу поместить в стакан горячей воды и настоять в темном месте 48 часов. Опрыскивать согласно предыдущей схеме;

самый простой и эффективный способ избавиться от тли на лимонном дереве – подвергнуть растение обработке дихлофосом. Для этого деревце помещают в полиэтиленовый герметично запечатанный пакет, куда предварительно помещается ватка, смоченная дихлофосом. Растение оставляют в таком положении на 4-5 часов, после чего листочки следует промыть чистой теплой водой. При необходимости процедуру можно повторить через неделю.

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Источник: vk.com

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