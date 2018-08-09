Левзею можно вырастить на даче: и лекарство, и украшение клумбы

Трогательная легенда существует о нахождении этого растения. Место произрастания растений показал человеку раненный им олень­-марал. Охотник после выстрела пошел по окровавленному следу животного. Изнемогающий и падающий марал раскопал и стал поедать корень и на глазах охотника поднялся и стремительно убежал прочь. В народе с тех пор известны тонизирующие свойства этого растения и его стали называть маралий корень.

Произрастает левзея на субальпийских и альпийских лугах Алтая, в Саянах, в Западной и Восточной Сибири.

Маралий корень - красивое и очень полезное растение

Отыскать этот травянистый многолетник семейства сложноцветных, высотой до 180 см, среди разнотравья довольно легко. Растение привлечет ваше внимание прямостоячим толстым стеблем, заканчивающимся крупной, пурпурной, шаровидной цветочной корзинкой с фиолетово­пурпурными цветками, крупными, ярко­зелеными, перисто­рассеченными листьями. Подкопав растение, вы обнаружите деревянистые, ветвящиеся темно­бурые корневища с многочисленными корнями и специфическим смолистым запахом.

На садовом участке растения будут хорошо расти и развиваться на плодородных некислых дренированных почвах, без застойных вод. Посадку осуществляют стратифицированными семенами. На стратификацию семена закладывают за 20-25 дней до посева. Их смешивают с увлажненным песком в соотношении 1:3 по объему. Помещают на ледник или поддон холодильника в условиях температуры, близкой к 0 °C. Посев проводят на глубину 1,5-2 см с шириной междурядий 45 см или квадратно­гнездовым способом 60х60 см. Всходы, как правило, появляются на 10-20-й день.

Уход за растениями, особенно в первый год их жизни, заключается в тщательной прополке, рыхлении. Минеральную подкормку желательно провести в первой половине августа в следующем соотношении: суперфосфата 6 г, калия 3 г на 1 м кв.

Левзея – растение комплексного использования. Сырьем являются все его части. Надземная часть, как правило, используется на корм скоту. Подземные органы – на лекарства. Лекарственное сырье (корневища с корнями) заготовляют осенью, после срезки надземной массы. Выкапывают их лопатой на глубину около 30 см. Освобождают от остатков надземной массы, очищают, отряхивая от земли, разрезают, моют в проточной воде, подвяливают и сушат до ломкого состояния при температуре 35...40 °C, раскладывают сырье на сушку тонким слоем, периодически перемешивая. Готовое сырье хранят в закрытой таре в сухом помещении. Используется спортсменами при физической усталости, а также при функциональном расстройстве нервной системы, в неврологической практике. Особое значение имеет растение для лечения хронического алкоголизма. В периоды после похмелья и в состоянии депрессии систематическое лечение больных в течение месяца приводило к снятию депрессии, улучшению общего состояния, и, что особенно важно для этой категории больных, под влиянием лечения проходила импотенция.

Для лечения используются экстракты, настои, отвары.

Пищевой промышленностью выпускается напиток «Саяны», который незаменим для туристов. В домашних условиях тоже можно приготовить отвар. Для этого берут 1 ст. л. измельченных корней, заливают стаканом кипятка (используют эмалированную посуду) и кипятят 30 мин, затем настаивают, процеживают, остаток отжимают. Объем отвара доводят кипяченой водой до 200 мл. Пьют по 1/3 стакана 3 раза в день перед едой.

Однако прием лекарства нужно строго дозировать и использовать только после консультации у врача. Неправильный прием может привести к стойкому повышению артериального давления. Поэтому левзею лучше назначать гипотоникам (лицам с пониженным или нормальным артериальным давлением).

Немаловажно использование надземных частей растения в животноводстве как лечебно­-кормовых. Повышенное содержание в них полноценного белка, витаминов и гормональных веществ положительно сказывается на предотвращении яловости скота и тонизирует организм животных. Растения для этих целей используются только со второго года жизни. При этом на зеленый корм их убирают в фазе стеблевания, на травяную муку – в начале бутонизации, на силос – в начале цветения.

Нельзя не отметить еще и большое значение растения как хорошего медоноса. Кроме того, левзея декоративна и с успехом используется в парковых оформлениях на клумбах и в бордюрах. Изумрудная зелень листьев, цветущий сиреневый шар соцветия придают нарядный вид газонам и клумбам, что вполне отвечает требованиям зеленого строительства.





Источник: gazetasadovod.ru

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