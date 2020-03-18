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Кто-то продырявил листья базилика...
По инф. gazetasadovod.ru   
18 Марта 2020 г.
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bazelik

В прошлом году листья базилика были повреждены каким-то вредителем. Повреждения выглядели как отверстия диаметром около 5 мм. Что это за вредитель?
М. Смирнова

Кто-то продырявил листья базилика...

Есть много способов защитить посевы от слизней

Очевидно, растения базилика были повреждены слизнями. Это многоядный вредитель, который в листьях, корнеплодах, плодах различных культур выедает отверстия и полости,

Чтобы уберечь культурные растения от слизней, посевы изолируют от сырых мест двумя-тремя строчками гашеной извести, суперфосфата, порошка горчицы (30 г/мг) или смеси золы с хлорной известью (4:1). Растения опрыскивают также раствором смеси свежегашеной извести (1-1,5 кг) и жидкого мыла (40 г) в 10 л воды; утром и вечером опыливают суперфосфатом (20 г/ м2) или поливают 10%-ным раствором калийной соли.

Кроме того, слизней вылавливают в увлажненную ветошь, на куски пленки, досок и т.д. И еще один, малоизвестный способ; слизни интенсивно сползаются в блюдце с пивом.

Источник: gazetasadovod.ru

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