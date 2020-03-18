Кто-то продырявил листья базилика...

Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше...
В прошлом году листья базилика были повреждены каким-то вредителем. Повреждения выглядели как отверстия диаметром около 5 мм. Что это за вредитель? М. Смирнова
Есть много способов защитить посевы от слизней
Очевидно, растения базилика были повреждены слизнями. Это многоядный вредитель, который в листьях, корнеплодах, плодах различных культур выедает отверстия и полости,
Чтобы уберечь культурные растения от слизней, посевы изолируют от сырых мест двумя-тремя строчками гашеной извести, суперфосфата, порошка горчицы (30 г/мг) или смеси золы с хлорной известью (4:1). Растения опрыскивают также раствором смеси свежегашеной извести (1-1,5 кг) и жидкого мыла (40 г) в 10 л воды; утром и вечером опыливают суперфосфатом (20 г/ м2) или поливают 10%-ным раствором калийной соли.
Кроме того, слизней вылавливают в увлажненную ветошь, на куски пленки, досок и т.д. И еще один, малоизвестный способ; слизни интенсивно сползаются в блюдце с пивом.
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Отдых на природе обычно сопровождается неудобствами по причине отсутствия полноценной мебели. Если раскладные стулья еще можно купить, причем по приемлемой цене, то вот со столиками ситуация хуже. Они либо слишком хлипкие, либо дорогие. Не имея возможность найти стол в магазине, который будет отвечать всем требованиям, его можно сделать своими руками.
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