Крепкая рассада однолетних цветов: условия выращивания

Многие цветоводы выращивают свою рассаду однолетников и начинают заниматься этим уже в феврале. У одного это получается хорошо, а другим приходится приложить много усилий, чтобы получить желаемый результат. Чтобы вырастить крепкую и здоровую рассаду однолетних цветов нужно соблюдать ряд необходимых условий.

Главные условия выращивания рассады однолетних цветов

Однолетние цветы - украшение и балкона, и сада. Поэтому стоит потратить силы на выращивание рассады

Для однолетних растений первые две недели жизни – решающие, они определяют все их последующее развитие, включая цветение и плодоношение. В этот период в растении закладываются все главнейшие процессы вегетации. Поэтому необходимо сразу создавать своим питомцам оптимальные условия. Известно, что растения хорошо растут и развиваются в саду только в том случае, когда условия их выращивания схожи с теми, в которых они провели свое детство, т. е. начальный период развития. Иначе растения на участке будут испытывать постоянный стресс, окажутся подвержены заболеваниям и станут хуже развиваться.

Например, если на вашем участке глинистая почва, а выращивали рассаду на торфяной смеси, то настройка пошла на торф и растение все лето будет в стрессе на «непонятной» ему почве. То же произойдет, если вы выращивали рассаду на очень плодородной земле, а затем на участке оно попало в гораздо более бедную питательными веществами почву. То же будет, если рассаду выращивали при недостаточном освещении, и она настроилась на неполноценный солнечный свет, а на участке окажется вдруг под прямыми солнечными лучами (открытое местообитание).

Так что условия выращивания рассады должны быть как можно более приближенными к открытому грунту. При этом рассаду лучше выращивать в немного худших, а отнюдь не лучших условиях, чем будут потом. Это дает самые хорошие результаты.

У каждого вида, иногда даже сорта свой характер и свои требования к условиям выращивания. Исходя из этого, рассмотрим основные условия выращивания рассады.



Семена. Проверьте их и рассортируйте. Не используйте старые семена или пакетики без этикеток. Сейчас еще не поздно купить свежий посевной материал. Некоторые семена перед посевом требуют предварительной обработки, чтобы улучшить их посевные качества.

Например, калибровка, имеющая цели: использовать на посев наиболее крупные семена и получить однородный посевной материал. Скарификация – нарушение толстой оболочки семени для улучшения его прорастания (душистый горошек, люпин). Намачивание и обеззараживание (протравливание) в растворе марганцовки. Семена хорошо замачивать в талой снеговой воде, подогретой до 50 оС. В дальнейшем посевы поливают теплой (25 оС) талой водой. Растения, выращенные таким способом, обычно без труда приживаются в открытом грунте, лучше растут, обильно цветут, окраска цветков у них более яркая. Семена, полученные на своем цветнике, более надежны по качеству и всхожести, т. к. они являются районированными именно для данной местности.

Различна глубина посева семян: в зависимости от их размера (крупные сеют глубже, самые мелкие размещают на поверхности почвы), механического состава почвы.

Семена некоторых многолетних растений требуют холодной стратификации (промораживания) в течение 1-2 месяцев на нижней полке холодильника при температуре 0...5 оС: дельфиниума, наперстянки, клематисов, колокольчиков, мальвы, аконита, гипсофилы, купальницы, почти всех кустарников. Стратификация позволяет получить более дружные всходы. Для стратификации влажные семена смешивают с песком и помещают в холодильник.

Одной из распространенных ошибок при выращивании рассады является слишком густой посев семян. Растения оказываются сильно угнетенными, если их всходы мешали друг другу, соприкасаясь листьями. Прореживание в этом случае необходимо. При этом удаляются (ножницами) мелкие и уродливые всходы, оставляются только здоровые и сильные в таком количестве, чтобы они не соприкасались листьями. Когда сеянцы немного подрастут – снова надо проредить, удалить мелкие кустики, не позволяя растениям соприкасаться листьями. И так следует делать первые 2 недели после появления всходов, а далее уже можно не прореживать. Оставшиеся сильные растения могут расти до конца срока в тесноте, соприкасаясь листьями, они уже не будут подавлять друг друга. При появлении 2-3 настоящих листочков рассаду можно распикировать в отдельные емкости. Растения в этот период должны получать как можно больше солнечного света.

Мелкие семена лобелии, бегонии, петунии, львиного зева, душистого табака, примулы высевают, не присыпая землей. Грунт должен быть тщательно выровнен и хорошо уплотнен. Чтобы получить равномерные и не загущенные всходы, семена перед посевом смешайте с мелким сухим песком. После посева поверхность почвы аккуратно сбрызните водой из пульверизатора и накройте стеклом. Периодически опрыскивайте посевы водой или светло-розовым раствором марганцовки и проветривайте тепличку, ненадолго поднимая стекло. При появлении у сеянцев 1-2 настоящих листочков стекло можно сдвинуть, а затем снять.

Почва. Самая лучшая почва для рассады – со своего участка, с чистых ухоженных грядок, но ничем не удобренная. Тогда после пересадки на умеренно удобренные грядки растение отзовется хорошим ростом. Если вы используете покупной грунт, постарайтесь добавить к нему часть своей садовой земли. Заготовленный с осени или покупной цветочный грунт надо смешать с речным песком в пропорции 2:1 и простерилизовать в дуршлаге 1-2 ч над ведром с кипящей водой или 30 мин в нагретой духовке (под полкой с грунтом помещают поддон с водой).

Полив. На начальном этапе рассаду принято поливать мало, чтобы она не росла быстро и не вытягивалась при плохом освещении, а также во избежание грибной инфекции.

Ёмкости. Немаловажное значение имеют емкости, в которых выращивается рассада. Чаще всего используют ящики (высотой 10 см), кассетные пластиковые рассадные горшочки, пакеты из-под молока (необходимо проделать в них дренажные отверстия), торфяные горшочки и др. При малом объеме почвы растения придется часто подкармливать, что может нарушить обмен веществ в их тканях (они могут пересохнуть на солнце). Поэтому лучше взять земли побольше и тогда можно будет обойтись без подкормок.

Культуры с мощной мочковатой корневой системой (агератум, бархатцы, георгина однолетняя, астра, сальвия, гелихризум и др.) легко переносят последующую пересадку в открытый грунт, их можно рассаживать в общий контейнер. Более слабая корневая система петунии, львиного зева, душистого табака, алиссума, кохии, лобелии, левкоя при пересадке нередко травмируется. Поэтому эти растения лучше пикировать в отдельные емкости. Корневая система душистого горошка, настурции, ипомеи, кобеи, клещевины, однолетних декоративных злаков сильно страдает при пересадке. В связи с этим семена названных культур высевают сразу в отдельные горшочки и высаживают в грунт рассаду вместе с комом земли.

Свет. Является одним из важнейших факторов для роста рассады. Необходимо обеспечить достаточное его количество. Даже находящаяся на окне рассада в феврале испытывает недостаток света. До апреля чаще всего погода стоит пасмурная, солнечные дни бывают редкими, световой день зимой и ранней весной еще короткий, растениям едва хватает света для фотосинтеза.

Поэтому в первый месяц после трех часов дня в течение 5-6 часов сеянцы нуждаются в досвечивании лампами дневного света. Правильно установленные лампы должны находиться над рассадой на расстоянии 15-25 см.

Не надо торопиться с посевами однолетников, особенно теплолюбивых и быстрорастущих культур.

Бархатцы, циннию, георгину однолетнюю, амарант, декоративную капусту, целозию, клещевину, ипомею, душистый горошек и др. лучше посеять в середине апреля, чтобы растения не перетянулись к моменту высадки в грунт. Ранние посевы можно рекомендовать лишь для небольшого числа культур и только при дополнительном освещении. Так, в начале февраля можно посеять клубневую бегонию, пеларгонию, фуксию, гвоздику Шабо, гелиотроп, а во второй половине месяца – виолу, цинерарию, бальзамин Уоллера и крупноцветковую бегонию.

Большинство холодостойких однолетников и многолетники лучше сеять во 2-й половине марта. В это время уже достаточно светло, и рассада, находящаяся на южных окнах и лоджии может обойтись без досвечивания. Семена вербены тоже лучше посеять в конце марта.

Температура. Оптимальная температура для прорастания семян 18...22 оС. Но некоторые растения (сальвия, бегония, бархатцы, гибриды петунии) требуют более высокой температуры 22... 25 оС. Окрепшие сеянцы содержат при температуре около 18 оС, чтобы рассада не вытягивалась. Для других цветочных растений более благоприятна температура 15...18 оС (виола, гвоздика, цинерария, душистый горошек и др.).



Влажность тоже имеет значение. В комнатных условиях воздух очень сухой. В дневные часы рассаде это не вредит, а вот ночью растениям вреден слишком сухой воздух помещения. Поэтому на ночь рассаду лучше накрывать куском пленки, прикрепленной скотчем к стеклу. Растения при этом оказываются между оконным стеклом и пленкой, в прохладном влажном воздухе. Но утром не забудьте поднять пленку, иначе на солнце растения рискуют свариться в этом маленьком парнике. Можно на ночь перенести рассаду в прохладное место.

В конце мая – начале июня рассаду высаживают в открытый грунт. Заранее подготовьте в саду место для молодых растений. Высадку производите вечером. На ночь можно укрыть растения колпачком, а днем в первые 2 дня притенять их от прямых солнечных лучей. Правильно выращенная, крепкая рассада быстро укореняется. Полезно около кустиков рассыпать растительную мульчу для сохранения влаги.

Источник: gazetasadovod.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА, МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ