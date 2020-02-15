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Крепкая рассада - хороший урожай
По инф. gazetasadovod.ru   
15 Февраля 2020 г.
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ogurec jelt

Рассада огурцов сначала росла нормально, а потом начала чахнуть, а по краю листьев появилась бурая каемка. Чего не хватает рассаде? Д. Чегодаев

Крепкая рассада - хороший урожай

Хорошая почвенная смесь - основа здоровой рассады

Вероятно, это неинфекционное (физиологическое) заболевание, связанное с неправильно подготовленным грунтом или неправильным уходом за рассадой. Если взять для рассады обычный огородный грунт, не обрабатывая и не улучшая, он в небольшом сосуде после 2-3 поливов становится твердым или закисает. В обоих случаях корни в нем задыхаются, особенно при избыточном поливе в пасмурные холодные дни. При первых признаках увядания растений от уплотненного грунта начинающие овощеводы­-любители пытаются подкормить рассаду, внося избыточное количество азотных удобрений – а избыток азота приводит к тому, что по краю листьев появляется бурая кайма.

Чтобы рассада была крепкой и не болела, пользуйтесь готовыми питательными смесями или делайте их самостоятельно. Универсальную питательную смесь готовят из равных частей перегноя (торфяной земли или компоста) с песком (1:1:2). Смесь тщательно перемешивают в сухом состоянии, добавляя на каждые 30 кг: суперфосфат (40 г) и молотый мел (20 г).

Источник: gazetasadovod.ru

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