Когда сеять сидераты?

Сидерация – запахивание свежей травы в почву. Агрономы утверждают, что это правильное решение.

Что такое сидераты и какова их роль на садовом участке?

Виды сидератов: горчица, рожь, масляничная редька, гречиха, овес, рожь, рапс, люцерна, бобовые, фацелия

Большинство овощеводов и садоводов для удобрения своих земельных участков используют покупной навоз, не считаясь со значительными денежными затратами. Но более опытных садоводов, огородников это не устраивает: цены на это удобрение запредельные. Давайте осмотримся и подумаем.

По своему опыту мы знаем, что свежий навоз почти ни одна культура не переносит, и, самое главное, в навозе могут оказаться яйца глистов. Вот тут и задумаешься - надо ли это.

«А тут же на садовом земельном участке есть растения, которые сами могут служить удобрением и заменить химические удобрения». (А. Кремнева, агроном).

Это и есть сидераты, сидеральные культуры.

Возьмем, к примеру, люпин. При запашке его зеленой массы в почву попадает столько же азота, фосфора, калия, сколько при внесении одинакового по весу количества навоза. Это вполне научные выводы специалистов-аграриев, проверенные практикой. К тому же корни люпина глубоко проникают в землю, чем рыхлят ее и повышают аэрацию.

Из своего опыта могу привести и такой пример. Старое вишневое деревце захандрило – начали осыпаться завязи, листья привяли. Общая вегетация культуры стала такой, что я решил ее удалять. А потому и оставил четыре люпина в приствольном круге этой вишни. И люпин помог вишне! На мой взгляд, получилось следующее. Корни люпина и вишни соседствовали, не мешая друг другу. У диких деревьев и кустарников это бывает, можно наблюдать. Но мощные корни люпина, проникая глубоко в почву, могут добывать воду и питательные вещества из глубины. Вишне у нас этого не дано, здесь корни у нее можно назвать поверхностными, так как ниже размещен серый алюминиевый глей - корни вишни вглубь не «идут».

Корни же люпина, гоня воду и почвенный раствор в надземную часть своего растения, в результате помогли и вишне. В физиологии растений не все еще изучено, а потому я этот эпизод достоверно объяснить не могу. Но вишня выжила и плодоносит, хотя и не каждый год.

Продолжая речь о сидерации можно отметить и то, что запаханная зеленая масса усиливает микробиологическую активность почвы, потому что азот бобовых трав биологически связан, что является наилучшей формой обеспечения культурных растений питательными веществами. И еще что интересно – азот бобовых никогда не бывает в почве избыточным! Он усваивается растениями по мере разложения органического вещества постепенно, а, следовательно, не вымывается из почвы, как это происходит с другими удобрениями.

Таким образом, можно констатировать – бобовые растения – прекрасный сидерат.

Итак, для зеленого удобрения лучше всего подходят бобовые растения (горох, бобы и др.), которые обогащают почву азотом и улучшают ее структуру. При запашке этих культур в почву поступает около 18 г азота на 1 м², что заменяет 4 кг навоза. Если почвы у вас кислые, лучше сажать люпин, рапс, гречиху. Они, помимо зеленой массы, являются хорошими медоносами и привлекают пчел. Что тоже немаловажно для дачника любительского садоводства и огородничества.

Перечисленные бобовые растения можно сеять смесью на одну грядку, за короткий срок они дают достаточное количество зеленой массы.

Когда это нужно делать?

Бобовые культуры сеем сразу после уборки ранних овощей и картофеля, то есть в июле и августе.Во время роста их необходимо часто поливать и один раз обязательно внести 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия на 1 м². Опять же, если почвы на вашем участке кислые, то перед посевом бобовых культур рекомендуется добавлять доломитовую муку, известь, мел из расчета 1-1,5 стакана на 1 м2.

Более приемлемо и безопасно для этих растений внести древесную или травяную золу в двойном количестве от рекомендуемого. Так будет надежнее. К концу осени бобовые растения дадут хорошую зеленую массу – до 4 кг на 1 м². Сидераты скашиваем и заделываем в почву или в компостную кучу, а корни оставляем в почве, они перегниют, и к весне это тоже будет хорошее удобрение для растений. Бобовые растения (горох, бобы и др.) по ряду причин в почву мы не заделываем, а массу измельчаем и вносим в сборный компост.

Давайте будем переходить к применению сидератов и бобовых растений для удобрения почвы на наших участках.



