Кислую почву можно и нужно улучшить

Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше...
Для снижения кислотности в почву вносят известь и золу, соблюдая норму
Для снижения кислотности почву известкуют. Кроме молотого известняка -основного известкового материала (содержание извести в котором принято за 100%), используют мел (90-100%), доломитовую муку (95-100%), гажу (озерная известь - 85-100%). Эти материалы можно вносить в почву вместе с навозом.
Растительная зола (10-50%) также является хорошим материалом для снижения кислотности почвы. Поскольку она содержит едкие соединения кальция, вносить ее вместе с навозом нельзя, так как при этом теряется ценный азот (в виде аммиака). Если навоз вносят осенью, то золу - весной.
Норма внесения известковых материалов зависит от степени кислотности почвы. При рН 4-5 следует вносить на 1 м2 извести 0,5-1 ведро, при рН 5,5-6,5 - в 2 раза меньше.
При высокой кислотности почву целесообразно известковать раз в 4-5 лет, но в течение этого времени, кроме того, ежегодно вносить в почву и золу из расчета 3-7 кг на 10 м2. При более низкой кислотности дозу основного известкового материала снижают, а норма ежегодного внесения золы остается прежней.
Полностью заменить известь золой нельзя. Если вносить слишком высокие дозы золы, то может произойти отравление почвы калием и микроэлементами, вследствие чего растения будут угнетаться или гибнуть.
Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.
На недостаток каждого из питательных элементов овощные растения отвечают различными внешними проявлениями и характерными признаками: изменением цвета листьев, их размеров и формы; нарушением роста и формы побегов и плодов; отмиранием отдельных тканей и точек роста. Каждое такое проявление - это сигнал бедствия растения, просьба о незамедлительной помощи.
Мягкое пушистое полотно, не так сложно вязать, как кажется на первый взгляд. Единственная сложность — следить, чтобы вытянутые петельки были одинакового размера. Ну, конечно, времени понадобится больше, чем на вязание полотна аналогичного размера, но обычной вязкой.
Иногда хочется иметь в доме цветы, но нет времени или возможности выращивать требовательные к уходу экземпляры. Какие же комнатные растения выбрать, чтобы смотрелись эффектно, и с уходом мог бы справиться любой?
Сколько бы не повторяли специалисты золотое правило цветовода - лучше недокормить, чем перекормить - все равно многие из нас его не соблюдают. В связи с этим нарушение этой заповеди - самая распространенная ошибка.
Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше покупных.
У кого после ремонта не осталось рулонов с обоями, тот, наверное, настоящий везунчик. Часто мы покупаем обои «с запасом» на форс-мажорные случаи и, конечно, для собственного спокойствия. Но, как показала практика, далеко не всегда дополнительные метры обоев оправданы – чаще всего они лежат без дела за шкафом (или на нём) долгие годы и пылятся. У некоторых хватает духу выкинуть ненужные рулоны, а кое-кто предлагает творчески подойти даже, казалось бы, к такой мелочи, как остатки обоев.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.