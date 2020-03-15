Кислую почву можно и нужно улучшить

Что нужно делать для снижения кислотности почвы?

Для снижения кислотности в почву вносят известь и золу, соблюдая норму

Для снижения кислотности почву известкуют. Кроме молотого известняка -основного известкового материала (содержание извести в котором принято за 100%), используют мел (90-100%), доломитовую муку (95-100%), гажу (озерная известь - 85-100%). Эти материалы можно вносить в почву вместе с навозом.

Растительная зола (10-50%) также является хорошим материалом для снижения кислотности почвы. Поскольку она содержит едкие соединения кальция, вносить ее вместе с навозом нельзя, так как при этом теряется ценный азот (в виде аммиака). Если навоз вносят осенью, то золу - весной.

Норма внесения известковых материалов зависит от степени кислотности почвы. При рН 4-5 следует вносить на 1 м2 извести 0,5-1 ведро, при рН 5,5-6,5 - в 2 раза меньше.

При высокой кислотности почву целесообразно известковать раз в 4-5 лет, но в течение этого времени, кроме того, ежегодно вносить в почву и золу из расчета 3-7 кг на 10 м2. При более низкой кислотности дозу основного известкового материала снижают, а норма ежегодного внесения золы остается прежней.

Полностью заменить известь золой нельзя. Если вносить слишком высокие дозы золы, то может произойти отравление почвы калием и микроэлементами, вследствие чего растения будут угнетаться или гибнуть.

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Источник: gazetasadovod.ru

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