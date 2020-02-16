Каждому овощу - свое место

Начинающие огородники часто спрашивают, какую площадь недо отвести под ту или иную культуру.

Рациональное распределение площадей позволит собирать хорошие урожаи даже с небольшого участка

Огородный участок площадью в 100 м2 можно распределить следующим образом. По 25 м2 под ранний и поздний картофель, по 7,5 м2 под огурцы и помидоры, 6 – под корнеплоды, 5 – под кабачки, тыкву, 4 – под горох, 3,5 – под цветную капусту.

Не забудьте отвести небольшую площадь (5-6 м2) под многолетние овощи: ревень, щавель, эстрагон, луки, спаржу, мяту.

С каждого м2 ориентировочно можно собрать раннего картофеля 2 кг, позднего – 4 кг, ранней белокочанной и цветной капусты, репы, редиса – 2 кг, свеклы, лука, кабачков, огурцов – 3 кг, помидоров, моркови, петрушки – 4 кг. Умножив ожидаемый урожай на площадь, подсчитаем количество овощей, которое можно собрать с одной сотки. Получается около 300 кг, из них картофеля 150 кг, капусты ранней и поздней – 32 кг, лука – 10-11 кг, огурцов – 23 кг, помидоров – 30 кг, моркови и других корнеплодов – 33 кг, тыквы – 15 кг.

При этом необходимо помнить, что затенение сильно влияет на урожай. При посадке овощей в междурядьях средневозрастных плодовых деревьев, например, недобор урожая по сравнению с открытым местом составил: помидоров 65 %, огурцов – 50, гороха и картофеля – 40 %, лука – 25, свеклы и капусты – 22, моркови 20 %.

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Источник: gazetasadovod.ru

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