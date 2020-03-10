ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как связать спицами шапочку «луковка»
2020-03-02-01-18-08
Чeм интepeснa шaпoчкa «лукoвкa»:
Заведите себе полезный цветочек. Он будет воздух очищать
2020-02-13-14-24-22
Выбирая растение для домашнего цветника, мы чаще всего ориентируемся на его внешний вид. А ведь есть цветы, которые, пусть и не так красивы, но способны улучшать микроклимат в...
Какая земля нужна антуриуму? Да и земля ли вообще?
2020-02-11-17-10-53
Грунт для антуриума подобрать не так -то просто. Из распространенных готовых почвогрунтов - никакой не подходит.
Творчество из цемента
2020-02-21-05-26-21
Идеи поделок из цемента для сада на дачном участке: разнообразные фигурки, вазоны и другие интересные изделия.
Вышивка для начинающих
2020-02-28-09-53-25
  На заметку рукодельнице

Картошка плюс бобы - удачное соседство
А. Соболев, садовод-любитель, gazetasadovod.ru   
10 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

kartoshka

На огородах у некоторых картофелеводов по периметру картофельных плантаций можно увидеть посадки бобов, но не для пополнения потребительской корзины, а как чисто декоративное растение.

Картошка плюс бобы - удачное соседство

Бобы и картофель хорош растут вместе, помогая друг другу

Собранный урожай бобов используется только как семенной материал для будущих посадок. Утверждают также, что бобы отпугивают кротов. Хотя некоторые публикации это опровергают: кроты все равно хозяйничают в картофеле, особенно если почва рыхлая и плодородная. В то же время редко встретишь посадки бобов в картофельных гребнях.

Помимо выращивания бобов на отдельных грядках, я давно практикую совместные посадки с картофелем, преследуя несколько целей.

Во-первых, увеличивается объем сбора бобов как на лопатку (недозрелые стручки), так и созревших. На протяжении многих лет получаю устойчиво по 40-50 кг бобов.

Во-вторых, получаю большую массу наземной части растения. Она служит хорошим сидеральным удобрением. К тому же чистым от сорняков и вредителей.

В-третьих, подземная часть бобов обогащает почву чистым азотом. Это результат работы азотфиксирующих бактерий, поселяющихся на корневой системе в виде белесоватых «желваков».

В-четвертых, растения бобов помогают в борьбе с таким вредителем картофеля как проволочник.

Согласитесь, что мало радости из сваренного клубня выковыривать извилистые ходы этого вредителя. Совместные посадки позволяют избежать этой неприятности. Механизм этого взаимодействия, на мой взгляд, объясняется так.

Летая над совместными посадками, жук-щелкун натыкается на специфический запах бобового растения. Этот запах выделяет не наземная часть, а подземная, где поселяются азотфиксирующие бактерии. И тогда жук улетает в другое место. И в земле, пронизанной корневой системой бобов, проволочник не приживается. Даже колорадский жук обходит стороной те кусты картофеля, где «прописаны» бобы. Важно и то, что цветки бобов посещают насекомые-опылители.

В отличие от посадок на отдельно отведенных грядках совместные посадки имеют свою отрицательную специфику. Она связана с влажностью почвы и окучиванием картофеля, то есть формированием гребней. Как правило, в это время влажность почвы значительно меньше по сравнению с ранневесенней посадкой бобов. Высаженные бобы хуже развиваются и даже могут совсем не прорасти. Положение усугубляет и окучивание, которое увеличивает слой почвы. Таким образом, садовод, образно говоря, находится между Сциллой и Харибдой. И нужно действовать сообразно погодным условиям.

Чтобы не зависеть от этих факторов, я применяю в этом случае высадку растений бобов заранее выращенной рассадой.

Источник: gazetasadovod.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
  • Картошка плюс бобы - удачное соседство
    kartoshka На огородах у некоторых картофелеводов по периметру картофельных плантаций можно увидеть посадки бобов, но не для пополнения потребительской корзины, а как чисто декоративное растение.
  • Красивый столик своими руками
    Такой симпатичный журнальный столик украсит любую гостиную
  • Еще раз о правильной подкормке растений
    abutilon Сколько бы не повторяли специалисты золотое правило цветовода - лучше недокормить, чем перекормить - все равно многие из нас его не соблюдают. В связи с этим нарушение этой заповеди - самая распространенная ошибка.
  • Незаурядные переделки из обычной одежды. А главное красиво и просто
    Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше покупных.
  • Растениям не нравится жесткая вода? Сделаем ее мягче
    poliv Несколько способов как смягчить воду для полива комнатных растений.
  • Чего тебе не хватает, цветочек?
    aichryson Присмотревшись к листьям, можно поставить диагноз больному растению.
  • Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта
    У кого после ремонта не осталось рулонов с обоями, тот, наверное, настоящий везунчик. Часто мы покупаем обои «с запасом» на форс-мажорные случаи и, конечно, для собственного спокойствия. Но, как показала практика, далеко не всегда дополнительные метры обоев оправданы – чаще всего они лежат без дела за шкафом (или на нём) долгие годы и пылятся. У некоторых хватает духу выкинуть ненужные рулоны, а кое-кто предлагает творчески подойти даже, казалось бы, к такой мелочи, как остатки обоев.
  • Банный день для фиалки
    fialka Многие начинающие фиалочники интересуются, можно ли мыть фиалки. Нужно!
  • Проблемы при выращивании гибискуса
    poliv1 Китайскую розу еще называют азиатская красавица за ее красивое и пышное цветение. Проблемы, с которыми вы можете столкнуться, поселив китайскую розу (гибискус) дома, вполне разрешимы.
  • Забавный кот Аминеко
    Различные декоративные подушки могут внести теплоту и уют в любой интерьер. Сегодня мы предлагаем связать крючком милого кота Аминенко.
  • А если не пахать?
    kartoshka Можно ли сажать картофель в непаханую землю? Сегодня многим пожилым огородникам стало уже не под силу обрабатывать землю на участках, а возделывать свой картофель по-прежнему хочется, я по собственному опыту хочу ответить на такой вопрос. Сразу скажу – можно, хотя это один из нетрадиционных способов выращивания картофеля.
  • Каркасная встроенная кровать своими руками
      Самодельная встроенная кровать, созданная при помощи этой инструкции, добавит в ваш интерьер не только полки для книг, но и удобные места для хранения вещей.
  • Разновидности кукурузы
    Разновидности кукурузы Кукуруза является сельскохозяйственной культурой и возделывается более 5 тыс. лет. Бывает земляничная кукуруза, скороспелая, ранняя, гибридная, поздняя, попкорн, сладкая, бондюэль, в том числе и кормовая.
  • Слизни - что за мерзкая напасть и как с ней справиться?
    grydki Что может быть приятнее, чем рано утром в начале лета выйти на крыльцо на даче, вдохнуть полной грудью, пройтись босиком по росе. Послушать птиц. Но в хор птичьих голосов вплетаются кряхтенье и стенанья. На соседнем участке хозяйка собирает слизней...
  • Корзинка из шпагата своими руками
      Из обычного шпагата можно своими руками сплести корзинку.
  • Грибы могут расти везде: и на даче, и дома
    dacha Вешенка на опилках - как это?
  • Пасхальная корзиночка крючком
    Предлагаем связать такую корзинку к Великой Пасхе. В нее легко поместится кулич и 6 яичек, будет не только удобно, но и красиво. Не нужно больше ломать голову как красиво уложить эти атрибуты Пасхи.
  • Инструкция по пересадке спатифиллума
    poliv1  Как правильно в домашних условиях рассадить взрослый куст спатифиллума, чтобы не навредить растению?
  • Как связать спицами шапочку «луковка»
    Чeм интepeснa шaпoчкa «лукoвкa»:
  • Кто поедает крыжовник?
    krijovnik Если ягоды покрыты паутиной и из них выедены семена, то это "дело рук" крыжовниковой огневки.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 