Картошка плюс бобы - удачное соседство

На огородах у некоторых картофелеводов по периметру картофельных плантаций можно увидеть посадки бобов, но не для пополнения потребительской корзины, а как чисто декоративное растение.

Бобы и картофель хорош растут вместе, помогая друг другу

Собранный урожай бобов используется только как семенной материал для будущих посадок. Утверждают также, что бобы отпугивают кротов. Хотя некоторые публикации это опровергают: кроты все равно хозяйничают в картофеле, особенно если почва рыхлая и плодородная. В то же время редко встретишь посадки бобов в картофельных гребнях.

Помимо выращивания бобов на отдельных грядках, я давно практикую совместные посадки с картофелем, преследуя несколько целей.

Во-первых, увеличивается объем сбора бобов как на лопатку (недозрелые стручки), так и созревших. На протяжении многих лет получаю устойчиво по 40-50 кг бобов.

Во-вторых, получаю большую массу наземной части растения. Она служит хорошим сидеральным удобрением. К тому же чистым от сорняков и вредителей.

В-третьих, подземная часть бобов обогащает почву чистым азотом. Это результат работы азотфиксирующих бактерий, поселяющихся на корневой системе в виде белесоватых «желваков».

В-четвертых, растения бобов помогают в борьбе с таким вредителем картофеля как проволочник.

Согласитесь, что мало радости из сваренного клубня выковыривать извилистые ходы этого вредителя. Совместные посадки позволяют избежать этой неприятности. Механизм этого взаимодействия, на мой взгляд, объясняется так.

Летая над совместными посадками, жук-щелкун натыкается на специфический запах бобового растения. Этот запах выделяет не наземная часть, а подземная, где поселяются азотфиксирующие бактерии. И тогда жук улетает в другое место. И в земле, пронизанной корневой системой бобов, проволочник не приживается. Даже колорадский жук обходит стороной те кусты картофеля, где «прописаны» бобы. Важно и то, что цветки бобов посещают насекомые-опылители.

В отличие от посадок на отдельно отведенных грядках совместные посадки имеют свою отрицательную специфику. Она связана с влажностью почвы и окучиванием картофеля, то есть формированием гребней. Как правило, в это время влажность почвы значительно меньше по сравнению с ранневесенней посадкой бобов. Высаженные бобы хуже развиваются и даже могут совсем не прорасти. Положение усугубляет и окучивание, которое увеличивает слой почвы. Таким образом, садовод, образно говоря, находится между Сциллой и Харибдой. И нужно действовать сообразно погодным условиям.

Чтобы не зависеть от этих факторов, я применяю в этом случае высадку растений бобов заранее выращенной рассадой.

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Источник: gazetasadovod.ru

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