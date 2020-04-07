Каланхоэ Блоссфельда - совершенство во всех отношениях

Каланхоэ Блоссфельда – комнатное растение, которое настолько неприхотливо, что его можно рекомендовать не только начинающим цветоводам, но даже маленьким детям, пытающимся самостоятельно ухаживать за зелеными питомцами.

Чтобы каланхоэ цвело, ему нужен яркий солнечный свет

Среди преимуществ каланхоэ цветущего – компактный размер (растение редко достигает 40 см), богатая цветовая палитра (из пяти основных цветов селекционеры вывели множество промежуточных оттенков), лечебные свойства листьев (сок каланхоэ обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами).

Каланхоэ Блоссфельда (Kalanchoe blossfeldiana) — многолетнее травянистое суккулентное цветковое растение; вид рода Каланхоэ (Kalanchoe) семейства Толстянковые (Crassulaceae). В диком виде встречается на Мадагаскаре. Каланхоэ Блоссфельда — популярное красивоцветущее комнатное растение.

Уход за каланхоэ Блоссфельда в домашних условиях

Каланхоэ Блоссфельда предпочитает умеренный полив без пересушивания земляного кома, субстрат должен быть рыхлым и влажным, однако застой воды крайне нежелателен. Он может привести к заболачиванию почвы, загниванию корней и гибели растения.

Каланхоэ, будучи тропическим гостем, предпочитает влажный воздух и высокую температуру. Зимой температура воздуха не должна опускаться ниже 18ºС. Допустимо понижение до 13-15 ºС, но в этом случае развитие каланхоэ полностью затормозится.

В период активной вегетации растение подкармливают комплексными удобрениями. Для усиления ветвления растение прищипывают.

Почему не цветёт каланхоэ Блоссфельда?

При должном уходе каланхоэ может цвести практически круглогодично. Однако некоторые цветоводы не могут добиться обильного цветения, несмотря на подкормки, правильный полив и интенсивное освещение. Именно в нем, в освещении, и кроется секрет успешного выращивания каланхоэ. Дело в том, что растение предпочитает яркий солнечный цвет, хорошо чувствует себя на южных окнах, однако при длинном световом дне каланхоэ не цветет. В этом случае растению искусственно уменьшают световой день, помещая его в темное место или накрывая бумажным колпаком. Последнее предпочтительней, поскольку, закрывая растение от света, вы не меняете условий его привычного обитания.

Растение цветет преимущественно зимой и весной, поэтому даже в зимний период подкормки не прекращают, только сокращают их количество. Не следует использовать удобрения с большим содержанием азота, это приводит к набору зеленой массы. Можно подкармливать каланхоэ удобрениями для кактусов и суккулентов. Для усиления цветения рекомендуется выращивать каланхоэ в тесном горшке. Это не только стимулирует обильное цветение, но и сдерживает рост растения.

Весной каланхоэ пересаживают. Растение не требовательно к субстрату, главное – обеспечить качественный дренаж. Размножают каланхоэ верхушечными черенками. Их укореняют в воде, после чего высаживают в компактный горшок.

Растению не требуется длительный период покоя. Чтобы обеспечить повторное цветение достаточно в течение месяца выдерживать сокращенный световой режим. Длительный дефицит света приводит к появлению вытянутых бесформенных побегов бледно-зеленого оттенка. Их обрезают, придавая растению нужную форму. Даже сильная обрезка при живых нижних почках каланхоэ не страшна. Растение довольно быстро набирает зеленую массу и приобретает привлекательный вид.

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Болезни и вредители каланхоэ

Каланхоэ Блоссфельда устойчиво к болезням и вредителям. Однако сильная влажность воздуха и переизбыток азота в почве могут привести к возникновению мучнистой росы. Это грибковое заболевание, которое лечат фунгицидными препаратами. В противоположность, при чрезмерной сухости растение могут атаковать мучнистые червецы. Их удаляют механическим способом, увеличивают влажность воздуха, растение обрабатывают инсектицидами.

Источник: vk.com

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