 Какую землю любит драцена?

Драцену часто выращивают в комнатных условиях и офисных помещениях. Растение относится к семейству Спаржевые. У него тонкий изящный ствол и экзотические листья. В дикой природе драцена встречается в тропических лесах Азии, Африки, Канарских островов, Америки и Индии.

Драцена напоминает пальму, ее часто выращивают в квартирах и украшают ей офисы

Здоровое и привлекательное растение можно вырастить только в субстрате, приближенном к структуре и составу почвы тропических лесов. Грунт должен быть лёгким с кислотностью 5-6 рН, быстро высыхать после полива, обеспечивать поступление воздуха к корневой системе. Дренаж должен занимать не менее десятой части высоты горшка. В этом качестве подойдёт некрупный керамзит, глиняные черепки или пенопластовая крошка.

Варианты субстрата для драцены

Цветоводы для выращивания драцены используют несколько вариантов почвенных смесей:

дерновая земля, перегной, песок в пропорции 1:1:1.

дерновая и листовая земля, компост, торф и песок в пропорции 1:1:1:1:1.

Некоторые специалисты по комнатным цветам советуют сажать растение в смесь из торфа, кокосового волокна, песка и керамзита. Другие, наоборот, утверждают, что торф нежелателен при выращивании драцены, т. к. он легко впитывает воду (если не пересушен) и с трудом отдаёт её обратно. Но все специалисты сходятся во мнении – глинистой почвы в субстрате для драцены быть не должно.

Ещё один удачный состав грунта для драцены:

2 части листовой земли

6 частей дерновой земли

2 части песка

0,1 части древесного угля

Состав почвы для выращивания драцены можно улучшить путём внесения добавок, в частности доломитовой муки, калийных и фосфорных составляющих.

Подготовка составляющих грунта для драцены

Листовую землю лучше собирать под берёзами или клёнами. Использовать можно не только опавшие листья, но и верхние пять сантиметров почвы. Собранные листья и почву укладывают в кучу и проливают азотными удобрениями. Через пару лет получится питательная и лёгкая листовая почва.

Дерновую землю собирают на лугу, где есть злаки или клевер. Дернины в виде пластин толщиной до 10 см складывают штабелями, поливают настоем навозной жижи, периодически увлажняют. За два года получается дерновая земля.

Песок используют крупный речной или озёрный. Песок строительный, карьерный или из детских песочниц не подойдёт.

Древесный уголь впитывает излишнюю влагу и предотвращает процессы гниения в почве. Его можно приобрести в цветочном магазине.

Очистить самостоятельно приготовленный грунт от вирусов и грибков можно пропариванием или промораживанием, а также обработав почву раствором марганцовки или Фитоспорина.

Готовые грунты для драцены

Хорошие отзывы цветоводы оставляют о почвосмесях фирмы «Сад Чудес». При производстве смесей используют торфяные составы различной кислотности и степени разложения. Сюда же добавлены структурирующие элементы – крупнозернистый речной песок и агроперлит. Питательность смеси повышают биогумус и комплексные минеральные удобрения.

Пользуется спросом готовая почвосмесь от «Вермион» на основе биогумуса, торфа. Другими составляющими является мелкий керамзит, древесная зола и доломитовая мука. Цветоводы отмечают лёгкость, воздухопроницаемость почвенной смеси, которая подходит не только для выращивания взрослых экземпляров, но и для укоренения черенков других растений. Хотя некоторые любители цветов улучшают готовую смесь путём внесения кокосового волокна и листовой земли.

Рекомендации по выбору готовой почвенной смеси сводятся к изучению состава, указанного на упаковке. Предпочтение лучше отдавать продукции, выпущенной крупной фирмой, производящей широкий спектр товаров для садоводства и заботящейся о своей репутации. После покупки важными характеристиками для оценки смеси являются влажность (смесь должна быть умеренно влажной) и качество (не должно быть плесени и затхлого запаха, присутствия насекомых).

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Источник: vk.com

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