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Какую землю любит драцена?
|По инф. vk.com
|29 Января 2020 г.
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Драцену часто выращивают в комнатных условиях и офисных помещениях. Растение относится к семейству Спаржевые. У него тонкий изящный ствол и экзотические листья. В дикой природе драцена встречается в тропических лесах Азии, Африки, Канарских островов, Америки и Индии.
Драцена напоминает пальму, ее часто выращивают в квартирах и украшают ей офисы
Здоровое и привлекательное растение можно вырастить только в субстрате, приближенном к структуре и составу почвы тропических лесов. Грунт должен быть лёгким с кислотностью 5-6 рН, быстро высыхать после полива, обеспечивать поступление воздуха к корневой системе. Дренаж должен занимать не менее десятой части высоты горшка. В этом качестве подойдёт некрупный керамзит, глиняные черепки или пенопластовая крошка.
Варианты субстрата для драцены
Цветоводы для выращивания драцены используют несколько вариантов почвенных смесей:
Некоторые специалисты по комнатным цветам советуют сажать растение в смесь из торфа, кокосового волокна, песка и керамзита. Другие, наоборот, утверждают, что торф нежелателен при выращивании драцены, т. к. он легко впитывает воду (если не пересушен) и с трудом отдаёт её обратно. Но все специалисты сходятся во мнении – глинистой почвы в субстрате для драцены быть не должно.
Ещё один удачный состав грунта для драцены:
Состав почвы для выращивания драцены можно улучшить путём внесения добавок, в частности доломитовой муки, калийных и фосфорных составляющих.
Подготовка составляющих грунта для драцены
Листовую землю лучше собирать под берёзами или клёнами. Использовать можно не только опавшие листья, но и верхние пять сантиметров почвы. Собранные листья и почву укладывают в кучу и проливают азотными удобрениями. Через пару лет получится питательная и лёгкая листовая почва.
Дерновую землю собирают на лугу, где есть злаки или клевер. Дернины в виде пластин толщиной до 10 см складывают штабелями, поливают настоем навозной жижи, периодически увлажняют. За два года получается дерновая земля.
Древесный уголь впитывает излишнюю влагу и предотвращает процессы гниения в почве. Его можно приобрести в цветочном магазине.
Очистить самостоятельно приготовленный грунт от вирусов и грибков можно пропариванием или промораживанием, а также обработав почву раствором марганцовки или Фитоспорина.
Готовые грунты для драцены
Хорошие отзывы цветоводы оставляют о почвосмесях фирмы «Сад Чудес». При производстве смесей используют торфяные составы различной кислотности и степени разложения. Сюда же добавлены структурирующие элементы – крупнозернистый речной песок и агроперлит. Питательность смеси повышают биогумус и комплексные минеральные удобрения.
Пользуется спросом готовая почвосмесь от «Вермион» на основе биогумуса, торфа. Другими составляющими является мелкий керамзит, древесная зола и доломитовая мука. Цветоводы отмечают лёгкость, воздухопроницаемость почвенной смеси, которая подходит не только для выращивания взрослых экземпляров, но и для укоренения черенков других растений. Хотя некоторые любители цветов улучшают готовую смесь путём внесения кокосового волокна и листовой земли.
Рекомендации по выбору готовой почвенной смеси сводятся к изучению состава, указанного на упаковке. Предпочтение лучше отдавать продукции, выпущенной крупной фирмой, производящей широкий спектр товаров для садоводства и заботящейся о своей репутации. После покупки важными характеристиками для оценки смеси являются влажность (смесь должна быть умеренно влажной) и качество (не должно быть плесени и затхлого запаха, присутствия насекомых).
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