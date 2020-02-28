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Как размножить колеус: особенности процесса
По инф. vk.com   
28 Февраля 2020 г.
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coleus

Из двух возможных вариантов размножения колеуса: семенами или черенками – преимущественно склоняются к последнему способу во избежание утраты декоративности листьев.

Как размножить колеус: особенности процесса

Колеусы славятся своей необычной окраской листьев

Очень мелкие семена растения, насчитывающие 3500 штук в одном только грамме, высеивают в плошки и присыпают сверху песком.

Размножают колеус ежегодно в период с февраля по апрель и содержат при температуре порядка 20-22 градусов. На 14-18 день появляются первые всходы.

Сеянцы пикируют в ящики на расстоянии около 2×2 см. Земля должна иметь примерно следующий состав: дерновая, торфяная и листовая плюс песок в равных пропорциях.

При появлении одной или двух пар молодых листочков колеус пересаживают в одиночные 7-сантиметровые горшочки с аналогичным составом земли. А еще через месяц растения переваливают в более крупные 9-11-сантиметровые горшки.

Последующая интенсивность окраски листьев, которой так славится колеус, будет зависеть от полноты освещения и достаточности полива.

В целях фигурного ветвления молодые ростки прищипывают, а уже спустя 5-6 месяцев они годятся для декорирования помещений.

В целом, процесс размножения колеуса семенами достаточно прост, но кропотлив. Из всего обилия сеянцев выбирают только самые яркие экземпляры с четким узором, остальные – выбрасывают.

Молодой колеус достаточно быстро образует цветочные стрелки, теряя при этом свою декоративную привлекательность. Поэтому столь же быстро бутоны необходимо срезать, а полученные стебли пустить на черенки. Последние укореняются уже спустя 2-3 недели.

Черенковать колеус следует с февраля месяца, но не позднее мая. Для высаживания используют разводочные ящики или стеллажи с песком. Укоренившиеся через 8-12 дней черенки перемещают в 9-сантиметровые горшки, состав земли в которых аналогичен пикировочному процессу.

В уходе за молодыми колеусами обеспечивают своевременное проветривание, полив, +16 - +18 градусную температуру и в меру солнечное расположение. При излишней освещенности колеус теряет внешнюю привлекательность: листовая пластинка обесцвечивается и закручивается по краям.

В связи с интенсивным ростом растений уже спустя 3 месяца требуется переваливание в 11-сантиметровые горшки.

Источник: vk.com

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