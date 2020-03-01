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Как прогнать гусениц с капусты?
По инф. gazetasadovod.ru   
01 Марта 2020 г.
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kapusta

Спасите! На капусте появились гусеницы, наверное, пора воспользоваться «химией»?
С. Линькова

Как прогнать гусениц с капусты?

С гусеницами на капусте можно справиться экологичными способами

Справиться с этой напастью можно и без применения пестицидов. Эффективны и менее опасны для человека биологические препараты: фитоверм, битоксибациллин, бикол, лепидоцид в дозировке, указанной на упаковке препарата. Их можно применять 1-2 раза за лето, а последнюю обработку – не менее чем за 5 дней до уборки урожая.

Против гусениц младших возрастов можно использовать для опрыскивания настои инсектицидных растений – ботвы томатов (не пораженной болезнями), листьев лопуха, смеси чеснока, табака (или табачной пыли) и лука.

Отпугивает бабочек также хвоя, рассыпанная вокруг растений в период завязывания кочана. Помогает жгут крапивы, уложенный вокруг капусты, посадки бархатцев, выращивание сельдерея среди капусты.

Для привлечения насекомых-паразитов капустной белянки в следующем году на границе капустного участка в нескольких местах посейте укроп в 2 срока: при высадке рассады и через 10-15 дней.

Источник: gazetasadovod.ru

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