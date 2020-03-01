Как прогнать гусениц с капусты?

Спасите! На капусте появились гусеницы, наверное, пора воспользоваться «химией»?

С. Линькова

С гусеницами на капусте можно справиться экологичными способами

Справиться с этой напастью можно и без применения пестицидов. Эффективны и менее опасны для человека биологические препараты: фитоверм, битоксибациллин, бикол, лепидоцид в дозировке, указанной на упаковке препарата. Их можно применять 1-2 раза за лето, а последнюю обработку – не менее чем за 5 дней до уборки урожая.

Против гусениц младших возрастов можно использовать для опрыскивания настои инсектицидных растений – ботвы томатов (не пораженной болезнями), листьев лопуха, смеси чеснока, табака (или табачной пыли) и лука.

Отпугивает бабочек также хвоя, рассыпанная вокруг растений в период завязывания кочана. Помогает жгут крапивы, уложенный вокруг капусты, посадки бархатцев, выращивание сельдерея среди капусты.

Для привлечения насекомых-паразитов капустной белянки в следующем году на границе капустного участка в нескольких местах посейте укроп в 2 срока: при высадке рассады и через 10-15 дней.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: gazetasadovod.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...