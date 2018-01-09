Как правильно использовать дражированные семена

Если вскрыв пакет с фирменными импортными или отечественными семенами, вы обнаружите там вместо привычных вам семян «бисерную россыпь» – не пугайтесь, никакой ошибки здесь нет. Просто это дражированные семена.

Особенности дражированных семян

Дражированные семена покрыты питательной оболочкой для лучшего прорастания

Дражирование – это обволакивание семян питательными смесями с применением жидкого клеящего вещества, которое создает защитную и питательную оболочку и значительно увеличивает размер семян.

Это операция не обязательная, но при правильном проведении она дает хороший результат – стимулирует энергию прорастания, значительно повышает жизнестойкость всходов. Дражировать можно семена любых овощей, но чаще всего это делают с семенами моркови, петрушки и лука.

Дражированные семена желательно использовать для подзимних посевов, т. к. при этом урожай можно получить на 2-3 недели раньше обычного. Особенно это заметно на тяжелых суглинистых почвах. Посев надо проводить в сухую погоду перед устойчивым похолоданием в слегка подмерзшую землю.

Всхожесть дражированных семян при подзимнем посеве значительно выше, чем при весеннем. Осенью оболочка на семенах мешает поступать влаге к семени, поэтому они в это время не прорастают, как это бывает иногда с обычными семенами.

А весной под воздействием влаги и тепла оболочка растрескивается, семена набухают и дают дружные всходы. Проросшие семена сразу получают из оболочки в доступном виде все необходимые им питательные вещества, что создает лучшие условия для роста и развития растений.

Провести дражирование семян в домашних условиях без специального оборудования довольно сложно, но многие садоводы уже приспособились к его отсутствию.

В состав дражировочной массы входят клеящие вещества и наполнители. В качестве клеящего вещества чаще всего используют обычный коровяк. Для этого его разбавляют водой в соотношении 1:10 и хорошо процеживают через мелкое сито. Эффективность обработки семян увеличится при добавлении в раствор коровяка гетероауксина и микроудобрений.

В качестве клеящего вещества можно успешно использовать и раствор 33 %-го желатина или обыкновенную глину. Но не следует забывать, что при увлажнении такая глиняная оболочка очень быстро разрушается. А чтобы улучшить пористость такой оболочки, в глину надо добавить мелкий песок в соотношении 1:2.

Питательную смесь для дражирования готовят из проветренного некислого сухого торфа, перегноя и сильно измельченного сухого коровяка, взятых в пропорции 6:3:1 и просеянных через мелкое сито. На 1 кг такой смеси добавляют 1 ч. л. измельченного суперфосфата.

Затем подготовленные семена помещают для дражирования в стеклянную банку и слегка увлажняют (опрыскивают или обрызгивают) клеящим раствором таким образом, чтобы семена оставались сыпучими, легко отделялись друг от друга и не слипались. Затем в банку небольшими порциями добавляют сухую измельченную дражировочную смесь.

При этом следует вращать банку, чтобы семена скользили по ее стенкам. В это время частицы смеси прилипают к семенам тонким слоем, образуя форму драже. Семена после каждого опудривания снова увлажняют питательным клеящим раствором в виде аэрозоли и снова опудривают. Таким способом и достигается наращивание питательной оболочки на семенах.

Этот процесс надо вести до тех пор, пока величину этих «горошин» вы сможете довести у моркови и петрушки до 3-3,5 мм в диаметре, у лука – до 4 мм, у свеклы – до 8 мм. Дальнейшее увеличение размера драже может сильно задержать прорастание семян.

Когда драже достигнут нужных размеров, их оболочку требуется слегка уплотнить. Для этого семена надо еще немного «покатать» в этой же ёмкости, но уже без добавления клеящего вещества. А чтобы они не слипались, их надо слегка опудрить просеянной золой или дорожной пылью.

На 100 г откалиброванных и протравленных семян надо иметь 0,6-0,8 кг сухой смеси и 0,2 л клеящего раствора.

Если вы дражирование семян производите зимой, то, чтобы они не проросли, их следует подсушить в затененном месте, т. к. от прямых солнечных лучей оболочка «драже» может растрескаться. Хранить дражированные семена надо как обычные. Перед посевом их слегка сбрызгивают водой и выдерживают несколько часов под мешковиной.

К сожалению, часто встречаются садоводы, считающие, что дражированные семена плохо прорастают и дают изреженные всходы. Все дело в том, что купленные в магазине дражированные семена и свои зимней обработки тоже следует готовить к посеву. Их надо слегка обрызгать (но не залить) водой, накрыть увлажненной тряпочкой и выдержать при комнатной температуре 1-3 суток.

Внимание! Использование дражированных семян имеет свои особенности. Всходы от этих семян появляются на 4-5 дней позднее обычных сроков. Однако в дальнейшем развитие растений происходит быстрее, если посевы ежедневно поливать до появления всходов, особенно при недостатке влаги в почве.



Как видите, дражирование семян – операция кропотливая и требует от садовода определенных навыков. В какой­-то степени дражирование семян может быть частично заменено другим, значительно более простым способом – смешиванием подготовленных увлажненных семян с просушенным и хорошо измельченным коровяком, взятым в соотношении 1:5. Но этот способ менее эффективен, чем дражирование.





Источник: gazetasadovod.ru

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