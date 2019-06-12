Как и зачем пасынковать баклажаны? А чтобы выросли большие и вкусные

Баклажан так же как томат и перец нуждается в формировании куста. К тому же я заметила, что эта овощная культура завязывает плоды только, когда цветки хорошо освещаются солнцем.
Здесь не помогут ни усиленные подкормки, ни регулярный полив. Для синеньких именно правильная формировка станет залогом будущего урожая. Цветы, появляющиеся на побегах, затененных другими веточками и листьями, неизменно опадают. А те плоды, которые образуются, вырастают мелкими и не всегда успевают полностью вызреть. Поэтому освоив тонкости пасынкования баклажанов, я теперь перенаправляю силы каждого растения исключительно на формирование крупных плодов, а не на рост ненужной зеленой массы.
Баклажанам нужно больше солнечного света и воздуха
Так же как и болгарский перец, стебель баклажана, достигнув 25-30 см в высоту, образует развилку, в которой появляется бутон, и затем начинает разветвляться на несколько боковых побегов. Этот бутон я обрываю как можно раньше, а среди появившихся веточек выбираю самые сильные.
Если вижу, что растение ослаблено и отстает в развитии, тогда оставляю на нем только один побег. Для среднерослых и высокорослых сортов, которые в основном и выращиваю, предпочитаю формировку в 2 стебля, поэтому на каждом кусте оставляю по 2 самых крепких побега. Иногда случается, что рассады оказывается мало, а участок под посадку выделен достаточно большой. В этом случае высаживаю синенькие подальше друг от друга и формирую в 3 стебля. В этом случае в первой развилке аналогично оставляю 2 побега, а позже на одном из них сохраняю еще один крепкий пасынок. Дальнейшее формирование баклажана сходно с формированием болгарского перца: в каждом следующем разветвлении оставляю наиболее сильный побег, а другой прищипываю. Но теперь на удаляемом пасынке оставляю по 2 листка, расположенные выше завязи. Со всеми последующими развилками поступаю точно так же. На оставленных так называемых скелетных ветвях и будет сформирован будущий урожай.
Плоды при достаточном освещении и необходимом количестве питательных веществ, которые теперь растение не тратит впустую, вырастают крупными и имеют всегда правильную форму, присущую данному конкретному сорту.
В течение периода вегетации с кустов срезаю поврежденные листья, а также пасынки, отрастающие ниже первого разветвления куста. Растения баклажанов из-за повышенной ломкости ветвей и довольной большой массы плодов требуют обязательной подвязки к опоре. Зачастую я подвязываю каждую ветвь к отдельному колышку. Индетерминантные сорта в конце июля-начале августа непременно прищипываю, чтобы остановить рост всех побегов, а также обрываю все цветки и мелкие завязи. Таким образом, к концу сезона получаю хорошо вызревшие овощи, на которых обычно не бывает признаков заболеваний благодаря хорошему освещению и проветриванию кустов. А здоровые синенькие отлично сохраняются в холодильнике на протяжении еще 1,5-2 месяцев.
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