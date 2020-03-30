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Имбирь можно вырастить дома
По инф. vk.com   
30 Марта 2020 г.
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poliv1

Имбирь - это растение субтропическое, для нарастания корня требуется хорошая влажность и тепло.

Имбирь можно вырастить дома

Для имбиря нужна рыхлая почва и своевременный полив

Для посадки выбирайте плотный без помятостей корень. Его необходимо поместить на 1-2 недели в полиэтиленовый пакет, пока не пробьются первые почки.

Можно высаживать корень полностью, а можно разделить на сегменты (с точками роста), присыпав срез золой или корицей.

Почва для посадки имбиря должна быть рыхлой, с добавлением песка, подойдет почва для цитрусовых. Корень сажают в землю так, чтобы он был покрыт на 2 см землей. Не пересушивать!!!

Постарайтесь чаще опрыскивать и подкармливать. Температура должна быть не ниже +20С. Специалисты советуют набраться терпения: корневище созревает только через 10-11 месяцев.

Источник: vk.com

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