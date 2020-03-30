Имбирь можно вырастить дома

Имбирь - это растение субтропическое, для нарастания корня требуется хорошая влажность и тепло.

Для имбиря нужна рыхлая почва и своевременный полив



Для посадки выбирайте плотный без помятостей корень. Его необходимо поместить на 1-2 недели в полиэтиленовый пакет, пока не пробьются первые почки.

Можно высаживать корень полностью, а можно разделить на сегменты (с точками роста), присыпав срез золой или корицей.

Почва для посадки имбиря должна быть рыхлой, с добавлением песка, подойдет почва для цитрусовых. Корень сажают в землю так, чтобы он был покрыт на 2 см землей. Не пересушивать!!!

Постарайтесь чаще опрыскивать и подкармливать. Температура должна быть не ниже +20С. Специалисты советуют набраться терпения: корневище созревает только через 10-11 месяцев.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: vk.com