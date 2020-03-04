Грибы могут расти везде: и на даче, и дома

Вешенка на опилках - как это?

Вешенки - полезные грибы, а выращивать их можно даже на балконе

Данный способ позволяет выращивать вешенку круглый год, причем даже на балконе и дома. Перед посадкой субстрат (солома, древесные опилки, кукурузные стебли и т.п.) специально обрабатывается. Его заливают горячей водой (90-100°С), закрывают пленкой и выдерживают в течение 3-х часов, затем сливают воду. Субстрат охлаждают до 25°С и при такой температуре проводят посев мицелия. Наполняют субстратом подготовленные ящики или полиэтиленовые мешки. Рассеивают мицелий на глубину 10-15 см. Необходимое количество мицелия - 5% от веса субстрата. Грибница хорошо развивается при температуре 20-25°С и влажности свыше 90%. Через 15-20 дней мицелий разрастается, полностью занимая весь объем субстрата, образуя плотный грибной блок. Наступает период плодообразования. В это время нужно поддерживать температуру 15-16°С. К концу месяца появятся группы маленьких грибов. Теперь в мешках следует сделать отверстия диаметром 1 -2 см, а ящики поставить на бок, так как вешенка лучше всего плодоносит в вертикальном положении.

На 5-6-й день плодоношения следует поливать субстрат из лейки чистой водой 2-3 раза в день, а на ночь лучше укрывать мокрой тканью. После сбора урожая через 10-20 дней пойдет вторая волна грибов. За период плодоношения с 10 кг субстрата можно собрать до 4 кг грибов.

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Источник: gazetasadovod.ru

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