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Готовим рассаду. С чего начать?

Ксения ДАВЫДОВА   
02 Марта 2020 г.
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Готовим рассаду. С чего начать?

Вот и пришло то чудесное время года, когда наши чувства оживают в предвкушении весны и нового садоводческого сезона. Размышления о бренности людского бытия откладываются на следующую зиму, а нам пора заняться делом, и прежде всего – готовить рассаду.

Приобретение рассады требует большой осмотрительности, чтобы не прикупить не глядя и карантинных вредителей – незваных гостей, с которыми придется воевать все лето, и не факт, что успешно. Потому продавец должен быть надежным и проверенным. Кстати, все заинтересованные садоводы могут обратиться по электронному адресу https://ecoplant-pitomnik.ru/ - питомник растений «Экоплант» предлагает растения напрямую из питомника.

Если надежных продавцов рассады нет, то оптимальное решение – выращивать самостоятельно. Если вы взяли процесс выращивания в свои руки, то необходимо помнить несколько правил.

Первое. Если семена уже подготовлены к посеву (эта информация указывается на упаковке), то нельзя их замачивать и обрабатывать. Такие семена сеют сухими. Если семена не подготовлены или вы не уверены в их готовности, то их необходимо подержать их 1-2 минуты в 3-5-процентном растворе поваренной соли с добавлением марганцовки при комнатной температуре. Перемешать. Выбросить всплывшие семена. Утонувшие вынуть, промыть чистой водопроводной водой и немного просушить.

Второе. Не поддавайтесь соблазну засеять рассаду сразу после приобретения семян. Здесь нужна осмотрительность и точный расчет. Как показывает опыт, переросшая рассада приживается тяжело, да и растение часто сбрасывает первую цветочную кисть. Поэтому лучше выйти на грядки с молодой рассадой. Каждому садоводу необходимо выгадать свое, индивидуальное время для посева рассады, ведь в каких-то регионах весна уже заявила о своих правах, а где-то, несмотря на календарь, еще стоит зима.

Имеет значение и срок вегетации каждой культуры. Поздние сорта высаживаются в первую очередь, среднеспелые и ранние – в последнюю. Например, семена перца и баклажанов нужно сажать за 10 недель до посадки, семена томатов – за 6-8 недель.

Почва под рассаду готовится заблаговременно, с осени. Грунт должен быть обеззаражен, и очень желательно, чтобы он был питательный и рыхлый. Приготовить грунтовую смесь можно своими руками, рекомендуется такой состав: 6 частей торфа, 3 части перегноя и 1 часть листовой земли и вермикулита. Вермикулит можно заменить мелкозернистым речным песком. Перед посадкой семян лучше прогреть смесь, чтобы активировать полезные химические процессы. Прогревание должно занять около недели, от 5 до 10 дней.

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