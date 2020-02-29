Год от года картофельный урожай все меньше. Почему?

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Урожай картофеля может снижаться из-за вредителей или инфекции
Основных причин падения урожая может быть несколько. Скорее всего, в течение многих лет для посадки используется один и тот же «свой» посадочный материал, в котором накопилось много вирусной инфекции.
Такой картофель годен только для продовольственных целей, а для посадки он малоэффективен.
Дело в том, что продолжительность «жизни» сортов невелика, в среднем 7-10 лет, затем урожайность резко снижается. А если вы купили посадочный материал на рынке или по дороге на участок, то не следует забывать и про те годы, которые он рос у продавца. Поэтому целесообразно периодически приобретать оздоровленный элитный материал в специализированных организациях. При этом необходимо выращивать на участке не менее 2-3 различных по скороспелости сортов. Это будет гарантией хорошего урожая в различные по погодным условиям годы, т. к. один сорт может не принести урожая, а другой выручит.
Вторая причина – сильная зараженность вашего участка картофельной нематодой. Если очень внимательно присмотреться к таким клубням, то на них можно увидеть «маковые зернышки». Это и есть цисты вредителя. Почему это произошло и что делать в этом случае? Причина банальна – хозяин участка в течение многих лет не соблюдал севооборот. На этом участке в течение 3-4 лет нельзя сажать картофель. Осенью сразу после его уборки здесь необходимо посадить озимую рожь, а весной землю перекопать вместе с рожью.
Третья причина более глубока. На участке произошло постепенное истощение почвы, которое вы раньше не замечали, а теперь оно приобрело характер «серьезного заболевания». Такую почву надо лечить. Но это тема совсем другого разговора.
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