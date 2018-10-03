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Физалис заинтересовал селекционеров
Том Уиппл, The Times   
03 Октября 2018 г.
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"Вкус - "тропический, но кислый", с тонкими нотами ванили, и, возможно, скоро вы ощутите его, купив йогурт типа "плоды леса", - сообщает обозреватель The Times Том Уиппл.

"Центральноамериканский физалис может стать следующей сельскохозяйственной культурой в категории крупных ягод, заявляют ученые, разрабатывающие новый метод генной инженерии", - говорится в статье. Исследователи уверяют, что можно ускорить процесс селекции, путем которого из диких сортов растения выводятся сельскохозяйственные, с более крупными плодами.

физалис

"Я твердо уверен, что при правильном подходе физалис может стать важной ягодной сельскохозяйственной культурой", - сказал ботаник Захари Липпман (Howard Hughes Medical Institute), руководитель исследования.

Газета поясняет, что на данный момент физалис трудно выращивать в крупных масштабах. "Ученые, изучив генетические изменения, которые отличают дикие томаты от сельскохозяйственных, смогли поэкспериментировать с теми же изменениями на материале физалиса. По их словам, получилось растение, которое значительно ближе к пригодности для коммерческого выращивания", - говорится в статье, основанной на публикации в научном журнале Nature Plants.

 Перевод Inopressa.ru

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