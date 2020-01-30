Физалис: то ли овощ, то ли ягода

Относится к семейству пасленовых, входит в группу плодовых овощных культур. Латинское название физалиса Physalis. Родиной его является Центральная Америка. В наших огородах чаще выращивается для декоративных, чем пищевых целей.

Мексиканский физалис маринуют и солят, а земляничный годится на варенье

Выращивают физалис как однолетнюю культуру. Растения не предъявляют особых требований к почвенным разновидностям, могут расти даже и на кислых почвах. Более плодородные участки земли, разумеется, дадут лучшие результаты по развитию растения плодоношению и качеству плодов.

Физалису всегда необходимы тепло и влага. Для прорастания семян нужна температура от 20 до 30°С, хотя начинается оно еще при 12° С. Оптимальная температура для роста и развития колеблется в пределах 15 - 25° С. Молодые растения способны переносить легкие и кратковременные заморозки. Влаги физалис требует много и резко отрицательно реагирует на пересушивание почвы. Это связано со слабым развитием корневой системы. Растения благоприятно переносят затенение, считаются короткодневными.

Выращивают физалис обычно в открытом грунте. Можно его размещать и в теплице, но как добавочную культуру, так как цветки своим ароматом приманивают пчел на огурцы и для дополнительного опыления томатов.

Предшественниками физалиса могут быть белокочанная и цветная капусты, кабачок, тыква, огурец, корнеплоды, бобовые, репчатый лук. В теплице он совместим также с баклажанами, сладким перцем.

Физалис выращивают в открытом грунте и теплице по типу томата с ограниченным ростом. Площади его питания и схемы посадки - томатные, так же выращивают и рассаду. Размножают физалис посевом семян и укорененными черенками, а также отростками от самосева на второй год возделывания. В последнем случае выращивание возможно несколько лет на одном месте.

Растения физалиса имеют среднюю скороспелость (до 60 дней от посадки). Агротехнические приемы ухода за ними схожи с томатными. Отличия состоят в том, что подкармливать их можно реже и меньшими дозами минеральных удобрений. Поливы должны быть чаще, чем томатов, но меньшими разовыми дозами воды. Пасынкований, прищипок побегов и нормирования плодов не делают.

Семена физалиса относятся к мелким, всхожесть их сохраняется до 5 лет.

Физалис имеет сорта двух разновидностей: мексиканского и земляничного. Первый вид можно условно назвать овощным, второй больше схож с ягодным. Мексиканский вид отличается меньшей требовательностью к теплу и большей холодостойкостью.

Окраска плодов физалиса зависит от степени зрелости. Она может быть желтой, оранжевой, фиолетовой, зеленой. Плоды содержат лимонную кислоту (7 - 8%), пектиновые вещества (до 10%). Перед употреблением в пищу с плодов снимают чехлики и обдают их кипятком, чтобы освободить от покрывающего клейкого вещества. Ботву физалиса можно использовать для компоста, растения с плодами - для сухих букетов.

Плоды мексиканского физалиса пригодны для маринования, засолки отдельно или с огурцами, томатами, капустой. Из плодов земляничного вида, по вкусу и аромату напоминающих землянику, готовят варенье, повидло, джем, цукаты, начинку для пирогов и другой выпечки, компоты. Земляничный физалис еще называют изюмным, так как его плоды хороши на вкус в сушеном и вяленом виде. Подмороженные плоды можно использовать только в переработку.

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Источник: gazetasadovod.ru

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