Февраль – пора выращивать цветочную рассаду

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Казалось бы, зима еще в разгаре, до лета ждать несколько месяцев и задумываться о дачных делах рановато, однако это далеко не так. Опытные садоводы, которые обожают украшать свои приусадебные участки цветами, никогда не покупают цветочную рассаду на рынке, а предпочитают выращивать ее сами. Если вы тоже давно задумываетесь над тем, чтобы сэкономить на покупке рассады, вам пригодятся их рекомендации.
Именно в последнем зимнем месяце цветоводы высевают практически все виды цветов, которые принято размножать рассадой. Если затянете с этим, то и цветения дождетесь лишь к концу лета. Так что всем любителям петуний, сальвий, астр, дельфиниумов, бархатцев, вербен, настурций, флоксов, цинний, гвоздик, георгинов и других цветочных культур пора сеять семена на рассаду, чтобы через 2-3 месяца высадить в открытый грунт будущую красоту. Следуя рекомендациям опытных цветоводов, не забудьте перед посевом обеззаразить семена. Для этого используется обычная марганцовка, в растворе которой замачиваются семечки. Обратите внимание, что для цветов с очень мелкими семенами (петуний, лобелий) гораздо лучше подходит другой способ - обеззараживание фунгицидом. Этот порошок в небольшом количестве засыпается в пакетик с семенами и встряхивается.
Кстати, если у вас хранятся до весны клубни и луковицы многолетников, самое время их осмотреть на предмет сохранности. Небольшие повреждения можно срезать, а на место среза нанести зеленку или древесную золу (можно измельчить таблетку обычного активированного угля). Сейчас также подходящее время для черенкования клубней георгинов. Для этого их нужно переставить в теплое местечко, засыпать питательным грунтом и почаще опрыскивать. А после появления ростков перенести в светлое и прохладное место (подоконник). Черенковать можно при достижении ростками высоты в 5 см, срезав росток вместе с фрагментом клубня и посадив его в горшок с питательным грунтом, чтобы укоренился. Если же у вас пока нет многолетних цветов, их можно легко в купить в интернете. Например, на сайте Center-Flowers луковицы цветов оптом и в розницу можно заказать из любой точки России и стран СНГ.
Что касается посевов семян на рассаду, то здесь важно знать несколько основных правил. Обычно семена заглубляются в почву в ямки или бороздки на глубину 1-5 см (то есть глубина посадки в 3-5 раз больше, чем высота семечка). При этом мелкосемянные цветы типа петуний и лобелий просто разбрасывают по поверхности почвы, не прикрывая. До появления всходов, укройте горшки пленкой или стеклом. Только не забывайте их ежедневно проветривать, а почву опрыскивать водой. Когда появятся всходы, контейнеры поставьте на свет, а через пару недель можно подкормить рассаду. При появлении второго листа, ростки нужно пикировать в отдельные емкости под высадку.
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