Чтобы фикус рос красивым, формируем ему крону

Фикус с красиво сформированной кроной украсит любой интерьер. Формирование кроны фикусам просто необходимо при комнатном выращивании.

Есть несколько способов правильного формирования кроны фикуса

Как сформировать крону фикуса

Чтобы крона фикуса не выглядела однобокой, не забывайте про освещение.

Одни виды фикусов можно выращивать в виде штамба или небольшого деревца, у которого две трети ствола свободны от веток.

Некоторые виды фикусов с гибким стеблем, для придания им вертикальной формы можно высаживать по 2-4 в один горшок. По мере роста стебли фикуса нужно переплетать, а со временем они даже срастаются.

Побегам дают вырасти на нужную высоту, после чего верхушки прищипываются, и сверху образуется пышная крона, которую можно сформировать в виде сферы, полусферы, или придать ей любую другую форму.

Обрезка фикусов

Обрезку фикусов нужно проводить только ранней весной, в самом начале вегетативного роста.

Однако не все виды фикусов после обрезки центрального (или единственного) побега дают развилку, то есть несколько побегов вместо одного. Например, фикус каучуконосный, может и после обрезки продолжить рост в один побег.

Хорошо обрезать фикусы, у которых на побегах короткие междоузлия. Срез фикуса делайте непосредственно над почкой горизонтально, если побег еще зеленый, тонкий, или косой, если ствол фикуса уже затвердел. Не оставляйте высоких пеньков, они смотрятся некрасиво, к тому могут служить убежищем для грибных болезней.

Срезы фикуса оботрите от млечного сока и присыпьте толченым углем или замажьте садовым варом, это обезопасит фикус от болезней. Но можно и не обрабатывать ничем, если инструменты были стерильными, млечный сок быстро засохнет и рана сама быстро затянется.

Санитарная обрезка фикусов

Санитарную обрезку фикусов проводят в течение всего периода. Высохшие поломанные или слабо развивающиеся побеги фикуса можно обрезать постоянно, чтобы они не служили источником заражения всего растения.

Омолаживающая обрезка фикуса

Если в результате длительной просушки фикуса у него высохли все побеги, особенно актуально для карликового фикуса или в результате обморожения верхняя часть ствола замерзла, можно сделать омолаживающую обрезку «на пенек». Растение быстро восстановится за счет корневой поросли. Так восстанавливается фикус карийский, или инжир, после продолжительных минусовых температур. Впоследствии можно выбрать один основной стебель и выращивать фикус в виде штамба, либо в виде кустарника с несколькими побегами.

Пинцировка, или укорачивание побегов фикусов

Для получения более пышной кроны у фикуса, например у фикуса бенжамина , нужно постоянно укорачивать, или пинцировать побеги. Пинцировка — прищипка верхушек побегов. С помощью пинцировки удается вызвать рост боковых побегов. Проводить пинцировку нужно в весенне-летний период, (февраль – июль), когда наблюдается активный рост фикусов.

Пинцировка делается острыми инструментами: ножом, лезвием или маникюрными ножницами. Все используемые инструменты до и после использования обработайте спиртом: перед пинцировкой обеззараживают инструменты, чтобы не занести в срезы споры грибных или вирусных болезней, после — для того, чтобы смыть с них млечный сок. Если он останется на инструментах, его трудно будет потом удалить.

Прищипку побегов фикуса нужно делать очень внимательно, иначе можно привести крону фикуса в более плачевное состояние, чем она была до прищипки. Перед укорачиванием побега фикуса внимательно осмотрите его, где предполагаете сделать прищипку, как расположены почки ниже того места, где будет срез. Куда направлены почки на побеге фикуса после предполагаемого среза, туда и будут расти будущие боковые побеги.

И еще одно замечание: если пинцировку побегов фикуса проводить регулярно, то размер листьев постепенно уменьшается, вернее, на боковых побегах появляются листья меньшие по размеру, чем они есть сейчас.

Формирование фикусов с помощью приспособлений

Формирование кроны фикусов предусматривает не только обрезку верхушечных или укорачивание боковых побегов фикуса, но и направление побегов в нужную сторону с помощью специальных натяжных приспособлений или жесткой проволоки. Если вы заметили, что несколько побегов в кроне фикуса направлены не в ту сторону, в какую бы вам хотелось, не торопитесь обрезать эти побеги. Возьмите проволоку, обвейте её аккуратно по основному стеблю и нужному побегу, после этого аккуратно отогните побег в нужном направлении.

Изменить направление побега можно с помощью распорки между стеблем и побегом, или между двумя побегами. Под концы распорки подложите что-нибудь мягкое, например, кусочек поролона, чтобы не поранить кору фикуса.

Для формирования кроны растений продаются специальные приспособления, которыми часто пользуются любители искусства бонсай.

Оттянуть побеги фикуса от основного ствола, для того, чтобы сделать угол между стволом и побегом больше, поможет оттягивание побега фикуса к низу и его фиксация в таком положении с помощью грузиков или привязывание их к горшку.

Через некоторое время все приспособления или проволоку можно будет снять с фикуса, а его побеги будут расти в нужном вам направлении. Оставлять приспособления, а тем более проволоку на фикусе нельзя, так они могут врасти. Даже если на коре фикуса остались следы повреждений от проволоки или других приспособлений, не переживайте, они скоро исчезнут.

Формирование кроны фикуса с помощью прививки

Если отсутствие веточки портит внешний вид фикуса, то такой дефект можно исправить с помощью прививки. Этим способом часто пользуются, если нужно быстро сформировать фикус. Следы прививки на фикусе быстро зарастают и становятся незаметными.

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Источник: vk.com

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