Что такое оптимальные условия для растений и можно ли их создать?

В научной литературе, популярных изданиях и различных пособиях для огородников нередко встречаются тер-мины "оптимизация", "оптимальные условия", "оптимум" и т. д. Все они означают создание таких условий для выращивания огородных культур, при которых садовод получает наиболее богатый урожай.

Максимальное количество воды и удобрений вовсе не значит лучшее

Возьмем отдельные факторы роста овощных культур. Самым существенным из них является минеральное питание. Но нельзя создать оптимальный фон питания, внеся в грунт все необходимые элементы в разных видах удобрений из расчета на лучший урожай. Невозможно это сделать и при помощи разделения пищи на подкормочные дозы, вносимые несколько раз в течение вегетации. А невозможна такая видимая оптимизация потому, что любому растению (особенно долго-растущему) питание отдельными элементами и всеми вместе необходимо в своих определенных границах. Ученые провели опыт по оптимизации питания сладкого перца.

Выяснилось, что лучшие уровни пяти главных элементов изменялись в течение выращивания семь раз, а у каждого из сортов еще и по-своему.

Молодые растения требуют больше пищи, чем взрослые, но давать ее надо сиюминутно, независимо от плодородия почвы, так как они весьма плохо приспособлены к использованию почвенных запасов. Быстрорастущие культуры нуждаются в лучшем питании в начале роста, медленнорастущие - в середине. Дозы оптимального уровня пищи ниже при хорошем известковании почвы, чем при слабом. Сама почва перед внесением в нее питательных веществ требует оптимизации своих физических и механических свойств (степени комковатости, рыхлости, водонасыщенности, проницаемости и пр.).

Считается, что максимум питательных элементов в почве для растений лучше минимума. Но даже при максимуме всех основных элементов питания оптимизация их не наступает, если не будут при этом присутствовать, хотя бы в минимуме, микроэлементы. При этом все элементы должны быть между собой в определенном соотношении.

А вот если бы мы могли создать в почве неограниченный запас всех без исключения питательных веществ, тогда их соотношение перестало бы иметь влияние и значение, а поглощение пищи определялось бы только природой каждого вида растений. Но в огородной работе создать такие условия практически невозможно из-за наших неточных знаний в этих вопросах, ограниченности почвенных свойств и самих питательных веществ органического и минерального происхождения.

Как нельзя полностью удовлетворить потребности разных культур в питании одинаковой подкормкой, так нельзя того же сделать по воде одинаковым поливом. В среднем, чтобы получить хороший урожай, необходимо затратить на 1 кг продукции следующие количества воды: для огурца - 130 л, томата -120, корнеплодов и картофеля - 11О, капусты - 150, для тепличного огурца - 30, тепличного томата - 50 л. Цифры по открытому грунту включают и природные осадки. А правильное и точное доведение влаги до разных растений с целью оптимизации водного режима при отсутствии осадков и между ними целиком лежит на садоводах-любителях и огородниках.

Во всех рекомендациях даются обычно интервалы оптимальных условий выращивания по температуре воздуха и почвы, относительной влажности, потребности в пище и воде. В этих интервалах рост растений и образование урожая будут происходить одинаково хорошо. А вот если условия выходят за рамки указанного оптимума (выше или ниже), в жизни растений непременно происходят отрицательные изменения. В связи с этим оптимум приобретает новые границы по отдельным условиям.

Снижение температуры почвы и воздуха влечет за собой понижение оптимального уровня водопотребления, питания азотом и понижение питания калием и фосфором. Повышение температуры воздуха увеличивает оптимум потребления воды, азота и магния. То же происходит с улучшением световых условий и т. д. В теплицах оптимальные условия питания культур перестают быть таковыми при нескольких поливах водой, содержащей высокие дозы натрия, хлора или кальция.

Науке известно более 50 способов оптимизации пищевого режима овощных культур. Некоторые из них применяют и огородники, не зная того или не задумываясь об этом. Любой способ питания будет хорош, если используются все необходимые питательные элементы на фоне достаточной подачи воды и в соответствии со световыми и температурными условиями.

Опытный садовод-любитель или огородник, не один год выращивающий одни и те же культуры и получающий высокие урожаи, видит по растениям, когда, что и в каком количестве им нужно дать.

Почетный академик-овощевод В.И. Эдельштейн еще полвека назад хорошо сказал по этому поводу: "Как установить взаимосвязь овощного растения с комплексом условий, как управлять комплексом условий, а через это подойти к управлению ростом и развитием? Ответ на это может быть один: надо учиться "спрашивать" растение и научиться читать его "ответы".

Что же касается получения хороших урожаев при нарушениях, казалось бы, оптимальных условий не раз в течение вегетации, то тут помогают различные приспособительные свойства растений. Но это уже является отдельной интересной темой, о чем можно рассказать в другой раз.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: gazetasadovod.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА, МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ