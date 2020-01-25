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Что нужно рассаде баклажанов?
|Т. Деговцова, сотрудник НИИ овощеводства защищенного грунта, компания «Гавриш», gazetasadovod.ru
|25 Января 2020 г.
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Для выращивания рассады баклажана в домашних условиях, как правило, используют подоконники.
Баклажан - южное растение, ему нужно тепло, плодородная почва и влага
Наиболее подходящими для этого являются окна, выходящие на южные, юго-восточные и юго-западные стороны. Посев производят в субстрат, богатый органическим веществом – баклажан любит так называемые «жирные» почвы средней плотности.
Субстрат должен быть хорошо увлажнен. Если для посева используются ящички или лоточки, то в них делают бороздки на расстоянии друг от друга около 3-5 см. Семена раскладывают в них на расстоянии 1,5-2 см, после чего засыпают подсушенным субстратом. Глубина заделки семян не должна превышать 1,5-2 см. Если посев производится в кассеты или индивидуальные емкости, то в них делают небольшие углубления, в которые раскладывают семена по одному и засыпают. После того, как семена оказались в почве, емкости следует накрыть пленкой – это необходимо для поддержания температуры и влажности. Оптимальная температура для появления всходов
Вносимые удобрения следует распределить следующим образом: половину планируемых калийных и фосфорных удобрений следует внести во время осенней перекопки почвы, половину азотных удобрений – при подготовке почвы весной. Остальную часть следует равномерно распределить на подкормки на протяжении всего периода вегетации. В зависимости от плодородия почвы на 1 м2 вносится от 120 до 300 г смеси минеральных удобрений или 150-160 г комплексных минеральных удобрений (например, 90-100 г – осенью, остальное в подкормки).
Выращивание баклажана в открытом грунте возможно только в южных регионах России, во всех остальных регионах следует использовать пленочные укрытия и теплицы. Высадку рассады надо производить, начиная с третьей декады мая под укрытия или позднее, когда полностью минует опасность заморозков.
Чтобы улучшить приживаемость рассады проводят один полив готовых гряд или лунок обильный – перед посадкой и два увлажняющих после. Баклажаны высаживают на расстоянии между растениями в ряду 15-30 см, между рядами 30-40 см.
Уход за баклажаном состоит в регулярном поливе, подкормках, рыхлении и удалении сорняков. В течение периода вегетации проводят до 30 поливов, не допуская пересыхания почвы. Потребление воды полностью согласуется с динамикой роста растений, наибольшее влагопотребление приходится на период от высадки рассады до налива плодов. Следует не допускать пересыхания почвы, так как при снижении количества влаги в почве доступность воды тоже снижается и растения не получают ее в достаточном количестве. Самый высокий уровень влажности следует поддерживать в период от цветения до налива плодов.
Первые 30-50 дней следует следить за появлением сорняков вокруг растений и тщательно их удалять, т. к. они являются как конкурентами, так и дополнительным источником инфекции. Подкормки следует проводить регулярно, каждые 2-3 недели, при этом основной упор на подкормки должен приходиться на периоды бутонизации и налива плодов. Подкормку жидкими удобрениями следует проводить под корень, чтобы избежать ожогов. Формировка баклажанов практически не проводится, как правило, она сводится к удалению неплодоносных стеблей внутри куста и удалению точки роста ближе к концу вегетации. Плоды убирают многократно до начала образования и созревания в них семян, о чем свидетельствует изменение окраски плода на растении.
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