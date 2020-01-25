Что нужно рассаде баклажанов?

Для выращивания рассады баклажана в домашних условиях, как правило, используют подоконники.

Баклажан - южное растение, ему нужно тепло, плодородная почва и влага

Наиболее подходящими для этого являются окна, выходящие на южные, юго-восточные и юго-западные стороны. Посев производят в субстрат, богатый органическим веществом – баклажан любит так называемые «жирные» почвы средней плотности.

Субстрат должен быть хорошо увлажнен. Если для посева используются ящички или лоточки, то в них делают бороздки на расстоянии друг от друга около 3-5 см. Семена раскладывают в них на расстоянии 1,5-2 см, после чего засыпают подсушенным субстратом. Глубина заделки семян не должна превышать 1,5-2 см. Если посев производится в кассеты или индивидуальные емкости, то в них делают небольшие углубления, в которые раскладывают семена по одному и засыпают. После того, как семена оказались в почве, емкости следует накрыть пленкой – это необходимо для поддержания температуры и влажности. Оптимальная температура для появления всходов

около 24 оС. Более низкие температуры удлиняют период появления всходов, температуры свыше 30 оС могут повредить нежные проростки. При появлении первых всходов пленку снимают, несмотря на не взошедшие семена, не допуская вытягивания сеянцев. Пикировку проводят в фазе семядолей – 1-го настоящего листа. Перед пикировкой грунт хорошо проливают, сами сеянцы перед выкопкой тоже. После пикировки сеянцы сбрызгивают водой. Примерно через 7-14 дней можно приступать к подкормкам комплексными минеральными удобрениями. К моменту высадки рассада баклажана должна иметь 8-9 листьев, хорошо сформированные бутоны, короткие междоузлия, высоту не более 25-30 см, и возраст не менее 60 дней. Высадка рассады меньшего возраста часто приводит к опадению бутонов.

Баклажан – требовательное к питанию растение.

Вносимые удобрения следует распределить следующим образом: половину планируемых калийных и фосфорных удобрений следует внести во время осенней перекопки почвы, половину азотных удобрений – при подготовке почвы весной. Остальную часть следует равномерно распределить на подкормки на протяжении всего периода вегетации. В зависимости от плодородия почвы на 1 м2 вносится от 120 до 300 г смеси минеральных удобрений или 150-160 г комплексных минеральных удобрений (например, 90-100 г – осенью, остальное в подкормки).

Выращивание баклажана в открытом грунте возможно только в южных регионах России, во всех остальных регионах следует использовать пленочные укрытия и теплицы. Высадку рассады надо производить, начиная с третьей декады мая под укрытия или позднее, когда полностью минует опасность заморозков.

Чтобы улучшить приживаемость рассады проводят один полив готовых гряд или лунок обильный – перед посадкой и два увлажняющих после. Баклажаны высаживают на расстоянии между растениями в ряду 15-30 см, между рядами 30-40 см.

Уход за баклажаном состоит в регулярном поливе, подкормках, рыхлении и удалении сорняков. В течение периода вегетации проводят до 30 поливов, не допуская пересыхания почвы. Потребление воды полностью согласуется с динамикой роста растений, наибольшее влагопотребление приходится на период от высадки рассады до налива плодов. Следует не допускать пересыхания почвы, так как при снижении количества влаги в почве доступность воды тоже снижается и растения не получают ее в достаточном количестве. Самый высокий уровень влажности следует поддерживать в период от цветения до налива плодов.

Первые 30-50 дней следует следить за появлением сорняков вокруг растений и тщательно их удалять, т. к. они являются как конкурентами, так и дополнительным источником инфекции. Подкормки следует проводить регулярно, каждые 2-3 недели, при этом основной упор на подкормки должен приходиться на периоды бутонизации и налива плодов. Подкормку жидкими удобрениями следует проводить под корень, чтобы избежать ожогов. Формировка баклажанов практически не проводится, как правило, она сводится к удалению неплодоносных стеблей внутри куста и удалению точки роста ближе к концу вегетации. Плоды убирают многократно до начала образования и созревания в них семян, о чем свидетельствует изменение окраски плода на растении.

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Источник: gazetasadovod.ru

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