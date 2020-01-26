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Хорошие корни - основа урожая, поможем им

Э. Феофилов, засл. агроном России, gazetasadovod.ru   
26 Января 2020 г.
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rassada

Что делать, чтобы лучше росли корни?

Хорошие корни - основа урожая, поможем им

Хорошая корневая система обеспечит растения питанием и водой

От опережения нарастания корневых систем растений и их непрерывного роста по всему объему корнеобитаемого слоя, зависит хорошее поглощение влаги с растворенными в ней элементами питания.

Активный рост корней с опережением надземных частей особенно важен в период начального роста культур в теплицах и открытом грунте, чтобы создать благоприятный потенциал урожая. В теплицах после обильного полива при посадке воздерживаются от поливов до двух недель, чтобы корни в поисках влаги уходили в глубину и по сторонам грунтового слоя.

Корни будут лучше расти в почвах среднетяжелого и более рыхлого состава, при наличии достаточного количества воздуха в почвенных порах, без затопления этих пор целиком водой (избыток влаги), при температуре около 20 оС и наличии всех элементов питания.

Рост корней в длину и их ветвление тесным образом связаны с процессами фотосинтеза в листьях, продукты которых поступают в корни. Обеспечение указанных условий – гарантия работы корней на урожайность.

Источник: gazetasadovod.ru

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