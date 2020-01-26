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Хорошие корни - основа урожая, поможем им
|Э. Феофилов, засл. агроном России, gazetasadovod.ru
|26 Января 2020 г.
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Что делать, чтобы лучше росли корни?
Хорошая корневая система обеспечит растения питанием и водой
От опережения нарастания корневых систем растений и их непрерывного роста по всему объему корнеобитаемого слоя, зависит хорошее поглощение влаги с растворенными в ней элементами питания.
Активный рост корней с опережением надземных частей особенно важен в период начального роста культур в теплицах и открытом грунте, чтобы создать благоприятный потенциал урожая. В теплицах после обильного полива при посадке воздерживаются от поливов до двух недель, чтобы корни в поисках влаги уходили в глубину и по сторонам грунтового слоя.
Корни будут лучше расти в почвах среднетяжелого и более рыхлого состава, при наличии достаточного количества воздуха в почвенных порах, без затопления этих пор целиком водой (избыток влаги), при температуре около 20 оС и наличии всех элементов питания.
Рост корней в длину и их ветвление тесным образом связаны с процессами фотосинтеза в листьях, продукты которых поступают в корни. Обеспечение указанных условий – гарантия работы корней на урожайность.
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