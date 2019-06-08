"Химия" в огороде: техника безопасности обязательна!

Приближается очередной вегетационный сезон, а значит, не за горами и встречи с вредителями и болезнями плодово-ягодных и огородных культур, от которых придется защищать наши растения и урожай.

Классификация пестицидов

Современные технологии выращивания сельскохозяйственных культур предлагают использовать для этой цели как биологические (или микробиологические), так и химические препараты. Так, в последнее десятилетие на рынке продаж появилось немало препаратов, изготовленных на базе живых микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности.

Когда уничтожаешь вредителей важно не отравиться самому

Однако не надо полагать, что эти биологические препараты являются совершенно безопасными для человека и теплокровных животных. Кроме того, выпущено немало рекомендаций по защите сельскохозяйственных культур с помощью растений, обладающих инсектицидными или фитонцидными свойствами, но из-за содержащихся в этих растениях алкалоидов, сапонинов, эфирных масел и других ядовитых веществ необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.

Значительно расширился и ассортимент химических препаратов (хотя и ограничен специальным Списком), разрешенных для использования на приусадебных участках и в садах против вредителей и болезней, основу большинства которых составляют вещества в той или иной степени токсичные.

Здесь хочется напомнить, что пестициды (ядохимикаты) - химические препараты - подразделяются на несколько групп:

гербициды (применяются против сорняков),

инсектициды (против насекомых),

фунгициды (против возбудителей болезней),

акарициды (против клещей),

родентициды (против грызунов).

В состав пестицидов могут входить фосфор-, хлорорганические и другие ядовитые соединения. Они являются надежным средством защиты урожая сельскохозяйственных культур против вредителей, сорняков, болезней и обладают более жестким истребительным эффектом, чем биологические.

Таким образом, если возникает необходимость использования биологических или химических препаратов в борьбе с каким-то вредным объектом, надо знать, как правильно их применять, чтобы неумелое использование не нанесло вред вашему здоровью.

При несоблюдении техники безопасности, при грубом нарушении правил обращения с ядохимикатами или неумелом использовании могут иметь место случаи отравления этими препаратами.

Если раньше к работе с ядохимикатами имели доступ лишь люди, прошедшие специальную подготовку и соответствующий инструктаж, то теперь же в розничной продаже имеется довольно значительное количество ядохимикатов - пожалуйста, приобретай и пользуйся!

Попробуем в этой статье изложить краткие правила предосторожности при работе с ядохимикатами.

Правила работы с ядхимикатами

1. Использовать следует только пестициды, которые продаются в магазинах. Не следует рисковать, покупая пестициды у случайных лиц на улице. Для продажи населению предлагаются достаточно эффективные, но относительно безобидные препараты. В тоже время и среди них есть такие, которые требуют особой осторожности. Например, концентрат эмульсии карбофоса (помимо токсических веществ, он содержит легковоспламеняющийся растворитель), нитрафен, медный и железный купорос.

Срок годности большинства препаратов ограничен 2-3 годами, поэтому впрок закупать их не следует.

2. Сейчас населению продаются препараты в мелкой (чаще разовой) расфасовке и в прочной упаковке с этикеткой. Там же указано, что использовать их надо в строго рекомендуемые сроки обработки, в соответствии с инструкциями, и соблюдать все меры предосторожности. Ни в коем случае нельзя увеличивать дозу при приготовлении исходного раствора.

3. Работая с пестицидом, необходимо надевать повязку из 5-6 слоев марли; на одежду надеть клеенчатый фартук и нарукавники, на ноги - резиновые сапоги. Растворы для опрыскивания готовят в день применения в предназначенных для этой цели ведрах. Следует помнить, что их уже нельзя использовать по другому назначению, обязательно пользуйтесь перчатками. Нельзя допускать домашних животных к месту приготовления растворов ядохимикатов.

4. Обычно обработку растений проводят либо опрыскиванием (раствором), либо опыливанием (порошком), но, при возможности, лучше избегать использования пылевидных препаратов. Обработку проводят утром или вечером в безветренную погоду. Нельзя осуществлять обработку, перед дождем или после. При обработке одной культуры нужно изолировать (хотя бы полиэтиленовой пленкой) рядом расположенные другие.

5. Предпочтительнее все участки коллективных посадок обрабатывать против вредителей одновременно, чтобы они не переходили с участка на участок, и не было нужды в многократном применении пестицидов.

6. По окончании работы одежду снимают, не вносят в дом и хранят в специально отведенном месте (загрязненную одежду стирают, не откладывая). Тщательно моют руки и лицо с мылом, прополаскивают рот питьевой водой.

7. Неиспользованные остатки растворов, просыпанных или просроченных препаратов следует закопать вдали от жилых помещений и водоемов (прудов, речек, ручьев и т.д.), в местах с глубоким залеганием грунтовых вод.

8. Чтобы избежать отравления ядохимикатами при употреблении обработанных овощей и фруктов (ягод), нужно строго соблюдать правила применения препарата, указанные на упаковке. Для этого следует выдерживать указанный срок от последней обработки до снятия урожая (срок ожидания), в течение которого препарат разрушается или остается в количествах, безвредных для здоровья (20 или 30 дней).

Кроме того, растительную продукцию, даже своевременно обработанных сельскохозяйственных культур, перед употреблением следует тщательно мыть, чтобы удалить с поверхности остаточные количества препарата.

Конечно, со временем пестициды разрушаются, причем скорость разрушения зависит от количества использованного вещества.

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Первая помощь при отравлении

Каждому работающему с ядохимикатами нужно иметь в виду, что они могут попасть в организм человека 3 путями, и в зависимости от этого применяют соответствующие меры первой помощи.

Первый - через легкие при вдыхании воздуха с примесью пара, пыли; рекомендуют немедленно выйти из отравленной атмосферы на свежий воздух, избегая перегрева (на солнце летом) или переохлаждения (на морозе зимой);

Второй - через органы пищеварения вместе с пищей, питьевой водой, при курении; следует удалить препарат из желудка, вызвав рвоту или проведя промывание желудка слабо розовым раствором марганцовокислого калия. Также дают пострадавшему питье - универсальное противоядие при желудочных отравлениях: 10 г толченного (или в таблетках) активированного угля, который разбалтывают в стакане воды;

Третий - через наружные покровы (особенно, слизистые оболочки глаз, губы и другие места тела, влажные от пота) при попадании на них самого препарата в твердом или жидком состоянии и с примесями, ядовитого газа или пара. Важно удалить препарат или раствор как можно быстрее, очистить пораженное место от препарата (смыть струей воды или промыть теплой водой с мылом).

Рекомендуют смазать пораженное место болеутоляющей мазью и наложить марлевую повязку для предохранения от инфекции. Для обеззараживания фосфорорганических ядохимикатов используют 5-10%-ные растворы нашатырного спирта или соды.

Особо следует беречь глаза. При попадании пестицидов, надо сразу промыть их раствором соды (неполная чайная ложка на стакан воды).

При отравлениях рекомендуется обратиться к врачу.

Источник: gazetasadovod.ru

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