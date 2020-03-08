Чего тебе не хватает, цветочек?

Присмотревшись к листьям, можно поставить диагноз больному растению.

По внешнему виду цветка можно определить нехватку микроэлементов

1. Если листья растения становятся бледными, новые листочки мелкие и почти не растут – это означает нехватку азота в почве.

2. Листья растения становятся темно – зелеными, тусклыми, а потом приобретают фиолетовый, красный или бронзовый оттенок вдоль прожилок – недостаток фосфора. При сильном недостатке фосфора листья могут закручиваться от краев и даже засыхать, и не желтеют, а чернеют.

3. На листьях появилась желтая кайма, коричневые пятна, в дальнейшем кайма становиться буро – коричневой, края листьев засыхают, словно обожженные. Середина листа морщится, горбится, на ней может появится красноватый оттенок. Это говорит о недостатке калия.

4. Растение резко замедляет рост, стебли становятся жесткими, иногда верхние листья желтеют, а нижние – нет, на молодых листьях появляются темные точки. Отмирают верхушечные почки, растение поникает, делается вялым – значит, растению не хватает кальция.

5. Листья на верхних побегах бледнеют, желтеют или болеют, часто оставаясь при этом живыми. При остром голодании могут побелеть все листья. Это недостаток железа в почве.

6. Недостаток магния влияет в первую очередь не на верхушечные листья, а на нижние более старые. Часто желтеет не сплошь, а только между жилками, и из – за этого становятся пестрым. Затем желтые участки могут побуреть и даже отмереть, и пестрота листьев видна еще резче.

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Источник: vk.com

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