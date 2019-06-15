Бережем ягоду от долгоносика. А то и на варенье не хватит

Долгоносик малинно-земляничный - мелкий жучок черного цвета. Наносит существенный вред малине, землянике, клубнике.

Холодное время года проводит под растительными остатками и комьями земли. Места зимовки покидает рано и начинает усиленно питаться листовыми пластинками. С появлением бутонов самка начинает кладку яиц, по одному в бутон. Затем подгрызает цветоножку, и бутон падает. Через 5-7 дней рождается личинка, питающаяся содержимым бутона. Около трех недель она развивается, затем окукливается. Через неделю из куколки выходит жук. Некоторое время он ест листья, затем уходит на зимовку. Аналогично развиваются и другие долгоносики, паразитирующие на плодовых деревьях.

На ваших грядках таких нет?

Меры борьбы и профилактики

Перечный настой. 50 г сухого красного стручкового перца заливают 1 л горячей воды, выдерживают на горячей водяной бане 1 час, протирают на терке или через сито (лучше пропустить через мясорубку), настаивают 48 часов, процеживают. Затем 0,5 л настоя добавляют в 10 л воды, в которых предварительно растворяют 40 г мыла. Растения опрыскивают до распускания почек. Через две недели, в период раскрывания почек, и летом используют более слабый раствор - 100 мл на 10 л. Для земляники - 50 мл на 10 л.

Настой ромашки аптечной. Сбор сырья осуществляют во время цветения ромашки. Сушат и хранят в бумажных коробках или банках с крышкой. 1 кг сухого сырья (цветки) заливают 10 л кипяченой горячей воды, настаивают 12-16 часов. Перед использованием настой процеживают, разбавляют водой в 2-3 раза с предварительным растворением в этой воде 40 г мыла. Раствор используют аналогично предыдущему рецепту.

Другие меры борьбы и профилактики - сбор и уничтожение растительных остатков осенью или ранней весной.

Источник: gazetasadovod.ru

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