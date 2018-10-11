Белокочанная капуста: полив и другие особенности

Белокочанная капуста является, пожалуй, самой влаголюбивой культурой по сравнению с другими овощами. За одни сутки взрослое растение испаряет около 7 л влаги, поэтому поливать ее надо соответствующе. Особенно важен правильный режим полива в период формирования кочанов, который продолжается в течение сентября, а у некоторых сортов и дольше.

Полив и уборка белокочанной капусты

Для нормального развития капусты ее надо поливать 2-3 раза в неделю, промачивая почву на глубину не менее 35-40 см. Особенно вредны этому овощу несвоевременные поливы, когда грунт в условиях засушливой погоды сильно пересыхает, а затем его обильно проливают водой. При таком режиме кочаны зачастую растрескиваются. Такое же явление можно наблюдать и при переизбытке влаги в почве, когда огородник слишком усердствует с поливами, или в период затяжных дождей.

В первой половине осени происходит уборка белокочанной капусты. Среднеспелые сорта, имеющие период вегетации 120-150 дней, убирают в течение сентября по мере созревания кочанов. Урожай среднепоздних сортов, имеющие срок вегетации 140-160 дней, готов к срезке обычно к концу сентября или началу октября. Поздние сорта, кочаны которых поспевают более чем через 160 дней, убирают в первой половине октября, если нет угрозы сильных заморозков. Ориентируясь на период вегетации того или иного сорта, нужно прекратить полив каждого из них за 2-3 недели до уборки урожая.

Продолжая поливать растения в осенний период под корень, стоит помнить, что для их созревания важна также и достаточная влажность воздуха. Для этого имеет смысл дополнительно орошать растения водой из лейки.

В сентябре обычно стоит сухая погода с редкими кратковременными осадками. Однако следует постоянно следить за прогнозом погоды и в случае затяжных дождей установить над грядкой дуги и накинуть на них пленку. Это убережет кочаны от растрескивания в условиях излишней влажности почвы и воздуха. Для этого можно воспользоваться и другим приемом: каждый кочан слегка подкручивают, нарушая, таким образом, целостность части корневой системы, или же слегка подрезают корни лопатой. Через поврежденную корневую систему к кочанам будет поступать меньше влаги и питательных веществ. Это конечно приостановит их рост, но зато защитит от растрескивания.

Случается, что к сентябрю кочаны оказываются плохо развитыми и медленно наливаются. Это говорит о недостаточном питании растений. Чтобы восполнить недостаток питательных веществ, в первой декаде сентября имеет смысл подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями. Для этого смешивают суперфосфат и сернокислый калий в пропорции 2:1 соответственно. На одно растение используют 1 ст.л. такой смеси, равномерно заделывая ее в сухом виде в почву вокруг растения, отступив от стебля 10-15 см, а затем производят полив.

В первом осеннем месяце капусте могут продолжать вредить нежелательные насекомые: личинки и гусеницы капустной мухи, капустной совки и капустной моли. Так как инсектициды в этот период уже применять нельзя, необходимо бороться с вредителями, собирая их вручную или используя народные методы. Например, для этих целей имеет смысл периодически опудривать растения просеянной древесной золой после дождевания из лейки или ранним утром, пока еще не высохла роса.

Кочаны срезают по мере их созревания в зависимости от скороспелости сорта. Спелость этого овоща легко определить не только оценив размер и плотность кочана, но и по образовавшемуся на его «макушке» светлому блестящему пятну.

С урожаем в процессе уборки необходимо обращаться крайне аккуратно. Следует избегать ударов кочанов о твердые предметы и тем более нельзя их кидать на землю. К тому же контакта с почвой допускать нельзя, чтобы не инфицировать капусту. Ее срезают с частью кочерыги, удаляют грубые розеточные листья, оставляя по 3-4 зеленых кроющих листа, и сразу укладывают в мешки или ящики, а затем закладывают на хранение. Кстати, в Голландии, славящейся своими заслугами в сельском хозяйстве, уборку белокочанной капусты сравнивают со сбором яиц на птицеферме.

Если уборка производится в дождливую погоду, что крайне нежелательно, капусту необходимо перед закладкой в подвал хорошо просушить. А в солнечную погоду кочаны нельзя оставлять на открытом воздухе длительное время, потому что они очень быстро теряют влагу и вянут.

Стоит помнить, что урожай среднеспелых сортов хранится не более 2-3 месяцев и его надо употребить в пищу в первую очередь или же использовать для квашения. В такой капусте, попавшей на грядке под небольшие кратковременные заморозки, образуется больше сахаров, что положительно влияет на ее вкусовые качества при закваске. Поздние сорта необходимо убрать до устойчивых похолоданий, когда температура может опуститься ниже -3-4°С. Если же это сделать не удалось и кочаны замерзли после сильных заморозков, их необходимо оставить на грядке для оттаивания еще на 4-5 дней и только потом срезать. Но подобного надо стараться избегать, потому что в таких условиях велика вероятность образования в кочанах «тумаков», которые сделают их непригодными для хранения.





Источник: gazetasadovod.ru

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