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Белый налет на листьях? Это мучнистая роса
По инф. vk.com   
10 Апреля 2020 г.
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flowers uhod 

Мучнистая роса может встречаться на многих видах растений, как в открытом, так и в закрытом грунте.

Белый налет на листьях? Это мучнистая роса

Мучнистая роса вызывается спорами гриба

В комнатных условиях мучнистую росу можно встретить на розах, герберах, цинерарии, каланхое, бегонии, циссусе, фиалках. Причина появления болезни — застойный влажный воздух и резкие колебания температуры в помещении.

Распространение мучнистой росы происходит при контакте больного растения со здоровым, при поливе, переносятся насекомыми, потоком воздуха. Лечение мучнистой росы должно начинаться по возможности раньше.

Споры мучнистой росы попадают с больного растения на здоровое и вызывают его заражение. На растении появляются белые слегка пушистые пятна. Появляются они как на внешней, так и на внутренней стороне листа, поражаются и бутоны.

В начале заболевания эти пятна легко убираются рукой, но для лечения мучнистой росы просто стереть пятна с поверхности растения недостаточно.

Лечение мучнистой росы проводится специальными препаратами. Если мучнистую росу не лечить, то вскоре припорошенные рыхлым мучнистым налетом участки потемнеют, станут серыми, налет это уплотнится, начнет сливаться в пятна. Пораженные листья начнут усыхать и опадать. Растение будет ослаблено болезнью. И в конце концов, если не принять меры вовремя, останутся лишь сухие ветки с налетом мицелия. Если задеть такую ветку, то можно заметить как споры разлетятся в разные стороны.

Мучнистая роса возникает при повышенной влажности воздуха и температуре 18-20 градусов. Чтобы избежать появления этой напасти, нужно соблюдать режим питания растений — питание должно быть сбалансированным — не перекармливать азотом, избыток которого дает рост вегетативной массы (зелени), а известно, что гриб мучнистой росы поселяется в первую очередь на молодых неокрепших побегах и листьях. Место, где стоят растения, обязательно проветриваем, даем к ним доступ свежего воздуха.

Лечение мучнистой росы

В домашних условиях для лечения мучнистой росы можно использовать содовый раствор.

Готовится он так: 5 г кальцинированной соды разводят в 1 л воды, добавляют немного мыльной стружки для лучшего прилипания к листьям. Опрыскивают растение, смачивая хорошо как верхнюю, так и нижнюю стороны листьев. Лечение мучнистой росы этим раствором производится 1 раз в неделю.

В случае сильного поражения растения для лечения мучнистой росы применяют фунгициды — выбор на рынке довольно большой — Топаз, Хом, Вектра, Скор, Тиовит. Обработка препаратами производится строго по инструкции, не увеличивая дозировку препарата и соблюдая все меры предосторожности.  В обработке нет ничего сложного, за исключением одного — препараты разводятся на огромное количество воды — так например, 1 ампула (2 мл) Топаза на 10 литров.

При обработке комнатных цветов такое количество раствора не нужно, поэтому лучше разделить эту ампулу на несколько обработок. Как это сделать?

Понадобятся: пластиковая ампула с крышкой (можно использовать из-под Эпина или Циркона), одноразовый шприц на 2 мл, пилка, чтобы аккуратно вскрыть ампулу, и непосредственно сам препарат. Топаз удобен тем, что он не оставляет пятен на листьях, особенно удобно это для обработки фиалок.

Надпиливаем специальной пилкой, если такой нет, берем обычную пилку для маникюра или небольшой надфиль и хорошенько надпиливаем ампулу.

Берем вату и аккуратно отламываем кончик. Содержимое ампулы забираем в шприц и необходимое для работы количество препарата разводим в воде. Приготовленный раствор тут же используют, в разведенном виде препарат не хранится. В моем случае я разводила препарат на 5 л воды, чтобы полностью окунуть растения в раствор.По делениям на шприце легко можно высчитать необходимое количество препарата.

Можно, конечно, сохранить остатки в шприце, но лучше и безопаснее, если содержимое шприца переместить в пластиковую ампулу с крышкой, закрыть, подписать название препарата и убрать до следующего раза.

 

Источник: vk.com

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