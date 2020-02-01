Базилик выращиваем дома: основные правила

C наступлением холодов, многие из вас наверняка оценят преимущество свежей домашней зелени, которую легко можно вырастить на подоконнике. Базилик, как и большинство других пряных трав, хорошо себя чувствует в домашних условиях, но в уходе за ним следует соблюдать определенные правила.

Базилик любит хорошее освещение и влагу

Любимая многими пряная трава является однолетним растением с коротким вегетационным периодом. Высота горшечной зелени около 30 см. Важным условием выращивания базилика на подоконнике является хорошее освещение.

Культура родом из Средиземноморья, поэтому любит солнечный свет, по крайней мере, 5 часов в день. В тени побеги плохо растут, а листочки теряют насыщенный аромат. Лучшей экспозицией будут южные или восточные окна. В условиях плохой освещенности вашему питомцу понадобится подсветка.

Горшок должен стоять в месте, защищенном от сквозняков, а оптимальная температура в период вегетации должна быть в пределах 20-25 ̊С. Пряность влаголюбива, поэтому полив должен быть умеренным, но регулярным. Земля должна быть слегка влажной, но не мокрой, так как избыток влаги приводит к загниванию корней.

Лучшим временем для полива является утро или вечер. Избегайте попадания воды на листья. При хорошем уходе на стеблях могут появиться цветки, которые необходимо удалить, так как цветение уменьшает образование зеленой массы, а его стебли грубеют.

Не следует забывать про регулярную прищипку верхушек молодых побегов. Процедуру нужно проводить регулярно, так как она стимулирует кущение и пышность кустика.

Приобрести уже взрослые кустики зелени можно в цветочных магазинах или пересадить вместе с комом земли в горшок осенью и просто ухаживать за ними в течение всего года, а можно вырастить пряность из семян или черенков.

Посев семян базилика

Для выращивания в доме подойдут низкорослые сорта культуры. Лучшее время для посева является конец февраля – начало марта. Посев проводят в плодородную землю. Идеальный вариант – универсальных грунт для растений или овощей.

Для посева базилика в один ящик достаточно максимум 20 семян, посеянных на глубину около 1 см. Расстояние между будущими сеянцами должно быть не менее 6-7 см. Но можно посеять по 2-3 семечку в один горшок. На дно обязательно выкладываем дренажный слой из керамзита или мелкой гальки.

Оптимальная температура для прорастания составляет примерно 20-22 ̊С при хорошей влажности грунта и рассеянном свете. Первые всходы появляются спустя 10-14 дней. Если замочить семена перед посевом во влажной ткани или накрыть горшок пленкой, то ростки появятся еще раньше.

Во время прорастания периодически приоткрывайте пленки для проветривания и следите за влажностью почвы. Она должна быть влажной, но не мокрой. Наибольшее потребление воды происходит во время первоначального прорастания семян и рассады.

После появления всходов укрытие снимают. Сеянцы нуждаются в более высокой температуре – 23-26 ̊С и регулярном поливе. Когда растения сформируют 3-4 пары листиков, то необходимо провести прищипку верхушек, чтобы стимулировать кущение. В это же время при необходимости их пикируют и пересаживают в отдельный горшок по 2-3 сеянца максимум. Спустя 5 недель листочки можно срывать и использовать в качестве приправы.

Черенкование базилика



Размножение базилика с помощью черенков достаточно легкое и быстрое. Для укоренения берут молодые стеблевые или верхушечные черенки взрослого растения длиной около 7-10 см. Перед погружением в воду комнатной температуры нижние листочки обрывают.

Спустя 10 дней на черенках образуются корешки. После этого растения можно пересаживать в отдельный горшок, а через 14 дней уже срывать листочки. Недостаток данного метода в короткой жизни куста – всего 3-4 месяца. Базилик, выращенный из семян, будет вас радовать своим ароматом целый год.

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Источник: vk.com

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