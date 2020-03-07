Банный день для фиалки

Многие начинающие фиалочники интересуются, можно ли мыть фиалки. Нужно!

Фиалка тоже нуждается в очистке листьев от пыли

Ведь это тоже цветы - цветы, которые изначально родились не в горшках, а произрастали в природе на свежем воздухе при нормальных климатических условиях - дожде, ветре.

В квартире опушенные листики фиалки хорошо притягивают пыль. И нет более жалкого зрелища, чем грязная фиалка с засохшими листьями и покрытая пылью.

Поэтому, когда вы видите, что ваша фиалочка побледнела от пыли, нужно ей устроить "банный день".

Итак приступим:

Включаем воду и настраиваем струю так, чтобы вода не очень сильно лилась и была слегка теплой. Берем горшок левой рукой и немного наклоняем, чтобы вода не попадала в центр розетки и на цветы. И, поворачивая фиалочку, обмываем каждый листик водой от центра к краю листиков. Когда процедура помывки закончится, слегка встряхните фиалочку, чтобы как можно больше стряхнуть воды.

Затем оставляем фиалку в теплом и не ярко освещённом месте до полного высыхания. (Можно чуть промакнуть листья бумажной салфеткой). Если её сразу поставить под лампы или на окно, на листьях могут появиться пятна от яркого света и возможного сквозняка на окнах.

Фиалки очень благодарно отвечают на такие процедуры.

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Источник: vk.com

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