|
Азалия - капризная, но очень красивая
|По инф. vk.com
|16 Января 2020 г.
|
Азалия представляет собой вечнозеленый цветущий и очень красивый кустарник высотой 40-50 см. Листья у азалии мелкие кожистые, темно-зеленого цвета. Цветет азалия красивыми цветками с простыми или махровыми гофрированными лепестками различной окраски. Есть азалии с белыми, розовыми, ярко-красными, фиолетовыми цветками. Разные сорта азалий цветут с ноября по июнь в течение 40-60 дней.
Если вы решили разводить азалию дома, то позаботьтесь о подходящем для нее месте
За декоративность садоводы любят азалию, и она частый гость в домашних оранжереях. Часто азалию используют для украшения новогоднего стола. Но в домашних условиях азалию можно выращивать, только соблюдая правила ухода.
Азалия влаголюбива, поэтому ее нужно по утрам поливать и регулярно опрыскивать, особенно, когда в квартирах включают отопление, и воздух становится сухим. Азалию и во время роста, и во время цветения опрыскивают прохладной водой. Рекомендуется ставить горшок с азалией в наполненный водой поддон с гравием. В октябре полив немного сокращают, и растение ставят в прохладное место (15—16 °С).
Молодые растения азалии лучше приобрести весной, поставить на самый светлый и холодный подоконник, где температура 8-12°С. В течение месяца азалию необходимо формировать, для чего прищипывают верхушки молодых побегов, создавая крону в виде круглого шара. Цветение у азалии почти заканчивается в июне. Поэтому в летний период особенно строго следят за поливом и 3-4 раза подкармливают удобрениями, которые способствуют цветению. Такие подкормки проводят с июня по сентябрь.
При таком уходе ваша азалия зацветет с начала декабря и будет радовать вас до марта — апреля. По окончании цветения нужно пересадить азалию в готовый грунт для азалии и вереска. Можно самим приготовить почвенную смесь: вам потребуется 1 часть хвойной земли, 2 части верхового торфа и немного крупного речного песка.
Размножать азалию трудно. В марте — июле с побегов, которые росли 5-6 месяцев, т. е. еще не успели одревеснеть, срезают черенки длиной 5-6 см и укореняют во влажном питательном грунте специально для азалии, заглубляя на 3 см. При температуре 28—30 "С и высокой влажности укоренение длится до 1,5 месяцев.
Полезные советы:
- Во время цветения сверху на почву горшка с азалией можно добавлять снег вместо полива.
- В мае ветки, растущие внутрь комнаты, обрезают, оставляя только те, которые способствуют одностороннему развитию кроны, а молодые побеги прищипывают.
- Чем больше молодых веток, тем гуще бывает крона, но в ущерб цветению.
- Цветущую азалию можно переставлять в другие места, но после цветения растение ставят в то же положение, в каком оно росло и формировалось до цветения.
Источник:
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители •