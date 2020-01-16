Азалия - капризная, но очень красивая

Азалия представляет собой вечнозеленый цветущий и очень красивый кустарник высотой 40-50 см. Листья у азалии мелкие кожистые, темно-зеленого цвета. Цветет азалия красивыми цветками с простыми или махровыми гофрированными лепестками различной окраски. Есть азалии с белыми, розовыми, ярко-красными, фиолетовыми цветками. Разные сорта азалий цветут с ноября по июнь в течение 40-60 дней.

Если вы решили разводить азалию дома, то позаботьтесь о подходящем для нее месте

За декоративность садоводы любят азалию, и она частый гость в домашних оранжереях. Часто азалию используют для украшения новогоднего стола. Но в домашних условиях азалию можно выращивать, только соблюдая правила ухода.

Азалии требуют зимой прохладного светлого помещения, а летом — открытого воздуха. От солнечных лучей необходимо притенение. Азалии не переносят высокой температуры и сухого воздуха.

Азалия влаголюбива, поэтому ее нужно по утрам поливать и регулярно опрыскивать, особенно, когда в квартирах включают отопление, и воздух становится сухим. Азалию и во время роста, и во время цветения опрыскивают прохладной водой. Рекомендуется ставить горшок с азалией в наполненный водой поддон с гравием. В октябре полив немного сокращают, и растение ставят в прохладное место (15—16 °С).

Молодые растения азалии лучше приобрести весной, поставить на самый светлый и холодный подоконник, где температура 8-12°С. В течение месяца азалию необходимо формировать, для чего прищипывают верхушки молодых побегов, создавая крону в виде круглого шара. Цветение у азалии почти заканчивается в июне. Поэтому в летний период особенно строго следят за поливом и 3-4 раза подкармливают удобрениями, которые способствуют цветению. Такие подкормки проводят с июня по сентябрь.

При таком уходе ваша азалия зацветет с начала декабря и будет радовать вас до марта — апреля. По окончании цветения нужно пересадить азалию в готовый грунт для азалии и вереска. Можно самим приготовить почвенную смесь: вам потребуется 1 часть хвойной земли, 2 части верхового торфа и немного крупного речного песка.

Размножать азалию трудно. В марте — июле с побегов, которые росли 5-6 месяцев, т. е. еще не успели одревеснеть, срезают черенки длиной 5-6 см и укореняют во влажном питательном грунте специально для азалии, заглубляя на 3 см. При температуре 28—30 "С и высокой влажности укоренение длится до 1,5 месяцев.

Полезные советы:

- Во время цветения сверху на почву горшка с азалией можно добавлять снег вместо полива.

- В мае ветки, растущие внутрь комнаты, обрезают, оставляя только те, которые способствуют одностороннему развитию кроны, а молодые побеги прищипывают.

- Чем больше молодых веток, тем гуще бывает крона, но в ущерб цветению.

- Цветущую азалию можно переставлять в другие места, но после цветения растение ставят в то же положение, в каком оно росло и формировалось до цветения.

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Источник: vk.com

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