А что вы знаете о фиалках-химерах?

Одни из самых красивых узумбарских фиалок считаются химеры. Такие фиалки являются шедеврами частных коллекций. Они получены путем генетической мутации при скрещивании обычных сортов фиалок.

Необычные фиалки получаются в результате генетических мутаций обычных сортов

Химерами называются фиалки, у которых на каждом лепестке имеется по центру четкая полоса белого или другого цвета. Фиалки химеры имеют всегда симметричную розетку. Цветение у химер обильное, цветки на цветоносах держатся долго.

Также бывают и листовые химеры. Цветки у них обычной расцветки, а вот листья имеют неповторимый рисунок. Листовые сенполии химеры размножаются только с помощью пасынков. Они считаются редкими растениями и дорогими. Чтобы окраска цветов и листьев сохраняла яркость, требуются определенные условия выращивания: хорошее освещение, одинаковая температура днем и ночью, рн грунта и регулярная подкормка.

Фиалки химеры не нельзя размножать листовыми черенками, так как при таком размножении не сохраняются сортовые признаки. Долгое время не могли найти способа для размножения этих растений.

Сенполии химеры размножаются верхушечными черенками, пасынками и цветоносами. Для того чтобы размножить верхушечными черенками, у взрослой фиалки срезают точку роста 3 -4 рядами листьев и укореняют ее. После отрезания точки роста в пазухах листьев появляются пасынки. Когда молодые розетки будут иметь 4 – 6 листьев их отделяют и укореняют.

Укоренение лучше всего делать в маленькой комнатной тепличке, в которой будет поддерживаться высокая влажность воздуха. Желательно к смеси для укоренения добавлять древесный уголь, чтобы предохранить грунт от гнилостных процессов.

Для того чтобы размножить фиалку химеру цветоносами срезают крупный хорошо развитый цветонос с прилистником. После этого срезают все цветы, неповреждая цветонос.

Укореняют цветонос в перлите или вермикулите, в тепличке с высокой влажностью воздуха. Из укорененного цветоноса с прилистником может вырасти одно или два растения, но прежде чем их пересаживать в грунт надо дать им сформироваться.

При размножении пасынками или цветоносом нельзя получить 100% гарантию, что растение точности повторит материнское. Надо дождаться цветения фиалки. Скорость размножения фиалок химер мала и поэтому стоимость растения высока.

Бывает так, что одна из ваших фиалок зацветает другим цветом. Попробуйте укоренить необычно зацветший цветонос, и вас появится новый сорт химер фиалок, возможно, он такой единственный в мире.

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Источник: vk.com

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