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А что вы знаете о фиалках-химерах?
|По инф. vk.com
|25 Января 2020 г.
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Одни из самых красивых узумбарских фиалок считаются химеры. Такие фиалки являются шедеврами частных коллекций. Они получены путем генетической мутации при скрещивании обычных сортов фиалок.
Необычные фиалки получаются в результате генетических мутаций обычных сортов
Химерами называются фиалки, у которых на каждом лепестке имеется по центру четкая полоса белого или другого цвета. Фиалки химеры имеют всегда симметричную розетку. Цветение у химер обильное, цветки на цветоносах держатся долго.
Также бывают и листовые химеры. Цветки у них обычной расцветки, а вот листья имеют неповторимый рисунок. Листовые сенполии химеры размножаются только с помощью пасынков. Они считаются редкими растениями и дорогими. Чтобы окраска цветов и листьев сохраняла яркость, требуются определенные условия выращивания: хорошее освещение, одинаковая температура днем и ночью, рн грунта и регулярная подкормка.
Сенполии химеры размножаются верхушечными черенками, пасынками и цветоносами. Для того чтобы размножить верхушечными черенками, у взрослой фиалки срезают точку роста 3 -4 рядами листьев и укореняют ее. После отрезания точки роста в пазухах листьев появляются пасынки. Когда молодые розетки будут иметь 4 – 6 листьев их отделяют и укореняют.
Укоренение лучше всего делать в маленькой комнатной тепличке, в которой будет поддерживаться высокая влажность воздуха. Желательно к смеси для укоренения добавлять древесный уголь, чтобы предохранить грунт от гнилостных процессов.
Для того чтобы размножить фиалку химеру цветоносами срезают крупный хорошо развитый цветонос с прилистником. После этого срезают все цветы, неповреждая цветонос.
Укореняют цветонос в перлите или вермикулите, в тепличке с высокой влажностью воздуха. Из укорененного цветоноса с прилистником может вырасти одно или два растения, но прежде чем их пересаживать в грунт надо дать им сформироваться.
При размножении пасынками или цветоносом нельзя получить 100% гарантию, что растение точности повторит материнское. Надо дождаться цветения фиалки. Скорость размножения фиалок химер мала и поэтому стоимость растения высока.
Бывает так, что одна из ваших фиалок зацветает другим цветом. Попробуйте укоренить необычно зацветший цветонос, и вас появится новый сорт химер фиалок, возможно, он такой единственный в мире.
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